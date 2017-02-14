В Люксембурге столкнулись два поезда, есть пострадавшие (фото)

Виновником аварии стал легковой автомобиль, который пытался проскочить через переезд

Неподалеку от фабрики Гаски в городе Дюделанж к югу от города Беттембург столкнулся пассажирский и товарный поезда.

Из-за столкновения четыре человека получили ранения, два тяжелораненых человека оказались в ловушке в поврежденном вагоне, еще два человека получили незначительные повреждения.

Сообщается, что один из автомобилей пытался переехать через пути чем и создал помеху. На момент аварии пассажирский поезд был почти пуст.

Из-за столкновения движение по колее остановили на двое суток.

фото: Domingos Oliveira / RTL