Дикие кабаны атакуют предместья Праги

Власти города пока размышляют над тем, что делать с этой напастью

Районная администрация Праги-14 призвала власти столицы срочно вмешаться в ситуацию, сложившуюся на восточной окраине города. Размножившиеся там кабаны, сообщает Радио Прага, уже неоднократно совершали нападения на спущенных с поводка собак непосредственно в городской черте.

Несмотря на то что охотники уже представили в районную администрацию свои предложения по решению проблемы, мэр Праги-14 Радек Вондра считает их недостаточно эффективными и «не соответствующими сложившейся критической ситуации». Пресс-секретарь мэрии сообщил, что городские власти уже приступили к поиску решения проблемы совместно с лесным ведомством столицы.

Два года назад с такой же проблемой столкнулись власти Риги. Местное законодательное собрание занялось острой проблемой нашествия диких кабанов весной 2015 года. Тогда обсуждались три варианта борьбы с «агрессором» – охота или отстрел, усыпление и вывоз животных за пределы города, а также ловушки с последующей транспортировкой кабанов в лес.

Победил гуманный подход: животных отлавливали и вывозили за пределы латвийской столицы.