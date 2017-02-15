У Путина заявили, что Крым не вернут, даже ради Трампа

Россия не намерена обсуждать вопросы с зарубежными партнерами относительно своих территорий

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа тема Крыма не была затронута.

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами», - сказал он.

Кроме того, Песков также опроверг сообщения про связи команды президента США Дональда Трампа с российской разведкой.

«Не читайте утренних газет. Это не моя фраза, если вы помните. Поэтому давайте не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, «уток» отличить», - отметил он.

Напомним, 4 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалациии конфликта в Украине и «вернет Крым».