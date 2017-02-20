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Против закона Лукашенко на улицы вышли сотни людей

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В белорусском Гомеле протестовали против «декрета о тунеядстве»

Беларусь – единственная в мире страна, где с безработных берут налог

В воскресенье в белорусском Гомеле сотни людей вышли с протестом против декрета о «тунеядстве», сообщает Рупор. В протесте участвовали люди разного возраста, акция прошла без инцидентов, несмотря на то, что мероприятие не было утверждено заранее властью. Акция проходила на площади Восстания.

Участники подняли бело-красно-белые флаги. Люди были настроены решительно, они скандировали лозунги: «Уходи!», «Лукашенко и Ермошину в отставку!» Часто звучал лозунг: «Нет декрету номер три – Лукашенко уходи!».

«Людей уничтожают этим декретом. Даже в Зимбабве такого нет. В Гомеле вообще нет работы! Одна вакансия дворника на весь город», – говорили «тунеядцы».

17 февраля около 2000 человек протестовали в столице Беларуси Минске.

Около 60 тыс. человек подписали петицию против закона, который требует, чтобы люди, которые работали менее 183 дней в течение календарного года, платили налог в размере около 200 долларов. Президентский декрет «О предупреждении социального иждивенчества» в народе прозвали «декретом о тунеядцах».

Закон не распространяется на зарегистрированных лиц, ищущих работу, домохозяек, фермеров и лиц, работающих в России. Чиновники говорят, что только около 10% из 430 тысяч белорусов на данный момент пор заплатили налог.

Беларусь – единственная в мире страна, где с безработных берут налог. Декрет Александра Лукашенко вступил в силу с 1 января 2015 года, крайний срок выполнения 20 февраля.

Фото: svaboda.org

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Теги: безработные, Беларусь, закон, декрет о тунеядцах, Лукашенко

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