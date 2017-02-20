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Телефонный аппарат Гитлера купили за $243 тысячи (фото)

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В трубку этого аппарата верховный главнокомандующий выкрикивал свои последние приказы, когда Советская армия окружала Берлин

Аутентичность устройства подтвердил несколько лет назад телохранитель немецкого диктатора

Личный телефонный аппарат лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера был продан в США за 243 тыс. долларов. Торги проходили в аукционном доме Alexander Historical Auctions. Стартовая стоимость лота составляла 100 тыс. долларов.

Телефон Siemens c гравировкой имени и фамилии фюрера был подарком вермахта. В 1945 году он был найден советскими солдатами в бункере Гитлера и передан британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.

 

На аппарате фирмы Siemens выгравированы имя и фамилия фюрера

Аукционный дом обозначала этот лот как «возможно, самое разрушительное «оружие» всех времен, лишившее жизни миллионы людей по всему миру».

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Теги: Siemens, аукцион, аппарат, бункер, Гитлер, телефон

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