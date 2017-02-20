Телефонный аппарат Гитлера купили за $243 тысячи (фото)

Аутентичность устройства подтвердил несколько лет назад телохранитель немецкого диктатора

Личный телефонный аппарат лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера был продан в США за 243 тыс. долларов. Торги проходили в аукционном доме Alexander Historical Auctions. Стартовая стоимость лота составляла 100 тыс. долларов.

Телефон Siemens c гравировкой имени и фамилии фюрера был подарком вермахта. В 1945 году он был найден советскими солдатами в бункере Гитлера и передан британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.

На аппарате фирмы Siemens выгравированы имя и фамилия фюрера

Аукционный дом обозначала этот лот как «возможно, самое разрушительное «оружие» всех времен, лишившее жизни миллионы людей по всему миру».