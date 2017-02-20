Трамп рассказал о катастрофе в Швеции, которой не было

Пресс-служба Белого дома позже объяснила, что имел в виду президент США

18 февраля на митинге во Флориде президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, говорил о необходимости поддержания безопасности в стране и приводил в пример другие страны.

«Главное вот что: мы должны обеспечить безопасность нашей страны! Посмотрите, что происходит! Мы должны обеспечить безопасность нашей страны. Посмотрите, что творится в Германии. Посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции! Кто мог подумать? Швеция! Они пустили к себе много [беженцев], и у них такие проблемы, которые они не могли себе представить. Посмотрите, что происходит в Брюсселе. Посмотрите, что происходит по всему миру. Посмотрите на Ниццу. Посмотрите на Париж», - заявил президент США..

Глава США прямо не говорил о террористических атаках, это следует из контекста его речи. Известно, что в большинстве из перечисленных им стран и городов в последние полтора года произошли крупные теракты. А вот в Швеции, на которой он особо акцентировал внимание, накануне выступления Трампа не произошло ничего. Поэтому заявление Трампа удивило многих как в самой Швеции, так и за ее пределами.

Позже заместитель пресс-секретаря Белого дама Сара Сандерс сообщила журналистам, что Дональд Трамп говорил об увеличении преступности и недавние инциденты в целом, а не про конкретный инцидент.

Известно, что население Швеции составляет 9,5 млн человек. При этом страна в последние годы приняла почти 200 тысяч мигрантов и беженцев, а это больше, чем любая другая страна из расчета на душу населения.

Ранее «Комментарии" писали о том, что установлена личность метнувшего предмет в кортеж Трампа.