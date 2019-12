Загадочные смерти знаменитостей: почему фанаты не верят в случайности

Часто причины смертей знаменитостей очень похожи: передозировка наркотиками, либо чрезмерное увлечение алкоголь вкупе с антидепрессантами и другими препаратами. И если обстоятельства смерти не особо афишируются (по требованию родных или полиции), то это являются почвой для выдвижения разнообразных версий и теорий заговора, которые с годами становятся все более запутанными. Это не удивительно, особенно, если речь идет о случаях, когда нету однозначных ответов на вопросы о причинах и обстоятельствах смерти знаменитостей.



Самые резонансные и загадочные смерти знаменитостей вспомнили "Комментарии".

Загадочные смерти знаменитостей: Боб Марли

Музыкант все еще считается самым авторитетным исполнителем стиля регги. Он родился 6 февраля 1945 года в семье 60-летнего шотландца Норвала (генерал ВМС Великобритании) и 16-летней аборигенки Ямайки Седелла на Ямайке.

Увлеченный музыкой Боб был аполитичен, но его пытались привлечь на свою сторону противоборствующие ямайские политсилы: проамериканская и прокубинская. Несговорчивость Марли стала причиной неудавшегося покушения на него в 1976 году. Существует версия, что сын директора ЦРУ презентовал Бобу пару обуви. Надев туфли, Марли уколол большой палец – в обуви оказалась медная проволочка. Был ли в этом злой умысел или нет, до сих пор неизвестно. Однако спустя год именно на этом пальце музыканта появилась злокачественная опухоль – меланома. Проведенная химиотерапия не помогла, но от предложения ампутировать больной палец Боб отказался из религиозных соображений. Музыкант умер 11 мая 1981 года в Майами, США.

Загадочные смерти знаменитостей: Джимми Хендрикс

27.11.1942 (Сиэтл, США) – 18.09.1970 (Лондон, Великобритания)

Джеймс до сих пор считается самым виртуозным гитаристом. Журнал Time в 2009 признал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен. Музыкант стал пионером в освоении и развитии возможностей электрогитары.

Свою последнюю ночь он провел в номере лондонского отеля Samarkand со своей немецкой подругой Моникой Шарлотт Данеман. Ее показания были весьма противоречивыми, к тому же она их неоднократно меняла. Смерть наступила от того, что Джимми захлебнулся рвотой, которую вызвала смесь алкоголя и девяти(!) таблеток снотворного. Моника видела, что Хендриксу плохо, но якобы не решалась звонить в "скорую", так как в номере было полно наркотиков. В итоге она вызвала доктора лишь спустя шесть часов. Музыкант был еще жив, когда его забирали в карету "скорой", но спасти его уже было нельзя – он умер по пути.

Однако в этой смерти очень много странностей. Алкоголя в крови оказалось не очень много, но вино было в легких.

Загадочные смерти знаменитостей: Майкл Джексон

29.08.1958 (Индиана, США) – 25.06.2009 (Лос-Анджелес, США)

Певец, танцор, актер, "Король поп-музыки" получил 15 премий "Грэмми" и множество других, 25 раз его вносили в Книгу рекордов Гиннесса.

Музыкант скончался из-за передозировки лекарств. Утром 25 июня 2009 года его доктор Конрад Мюррей ввел ему пропофол и оставил певца в одиночестве. Спустя 2 часа врач вернулся и застал пациента без сознания. Попытка самостоятельной реанимации не удалась, не помогли и приехавшие медики "скорой". Уже в клинике в 14:26 врачи зафиксировали смерть. Новость и последующие слухи о смерти Майкла Джексона побили интернет рекорды. Долгое время его не хоронили из-за опасения нашествия фанатов, несколько раз объявлялись ложные места погребения. Настоящие похороны прошли 3 сентября на кладбище в пригороде Лос-Анджелеса.

Было проведено расследование причин смерти Джексона. В его итоге спустя 2 года Конрада Мюррея обвинили в непредумышленном убийстве и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Но была и другая, более фантастическая версия убийства. В том же июне 2009 года в Иране было весьма неспокойно – начались протесты из-за непризнания итогов президентских выборов. Массовые протесты казались неизбежными, и в этот момент умирает Майкл Джексон, вся планета переключила внимание на эту печальную новость, забыв об Иране. Сторонники теории всемирных заговоров утверждают, что президент Ирана Махмуд Ахмадинежад "заказал" убийство музыканта, чтобы отвлечь внимание планеты от происходящего в его стране.

Загадочные смерти знаменитостей: Курт Кобейн

20.02.1967 (Абердин, США) – 05.04.1994 (Сиэтл, США)

Музыкант и художник, основоположник альт-рока, лидер рок-группы Nirvana.

8 апреля 1994 года электрик Гэри Смит пришел к Кобейнам, чтобы установить систему безопасности. Ему никто не открыл дверь. Специалист, уверенный, что хозяева дома, обошел его и в оранжерее обнаружил тело хозяина. Смит заметил кровь на левом ухе, а на трупе лежало ружье. По мнению следствия Кобейн после употребления смертельной дозы героина еще и выстрелил себе в висок. Криминалисты вычислили, что труп пролежал в доме три дня. Могилы у музыканта нет – его тело было кремировано, а прах развеян над рекой на его родине.

Однако, конечно, нашлись те, кто считает, что Курта Кобейна убили. В частности, есть мнение, что Кобейн не мог себя убить: якобы доза героина была настолько "лошадиной", что он вряд ли мог держать это ружье. Главной подозреваемой стала супруга музыканта Кортни Лав. Через несколько лет некий Элдон Хоук объявил о том, что Кортни хотела нанять его за 50 тыс. долл. для убийства мужа.

Загадочные смерти знаменитостей: Уитни Хьюстон

09.08.1963 (Ньюарк, США) – 11.02.2012 (Лос-Анджелес, США)

Певица, актриса, весьма коммерчески успешная исполнительница во всей мировой истории музыки. Известна также и скандалами в личной жизни (муж Бобби Браун ее нередко поколачивал). Суперзвездой она стала в 1992 году после выхода картины "Телохранитель", в которой она сыграла главную роль вместе с Кевином Костнером и спела свои песни. Баллада I Will Always Love You ("Я всегда буду любить тебя"), которая прозвучала в фильме, стала мировым хитом. Хьюстон имеет 400 наград, в том числе семь "Грэмми".

Умерла Уитни Хьюстон в номере отеля Beverly Hilton. Ее без сознания обнаружила в ванной тетя Мэри Джонс. Попытка реанимировать оказалась безуспешной. Полиция почему-то исключила вариант насильственной смерти, заявив, что произошел несчастный случай: стечение болезни сердца и хроническое употребление кокаина. Кроме того, в крови были обнаружены алкоголь, марихуана, успокаивающее и антиаллергенное средства. Однако экс-полицейский Пол Хебл выдвинул иную версию смерти певицы. Он полагает, что Хьюстон утопил в ванной наркоторговец, которому она задолжала 1,5 млн долл., но отказывалась отдавать. В пользу этой версии свидетельствуют раны на руках и лице певицы, а также ожоги на спине из-за горячей воды. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в трагическую ночь в ее номере были двое неизвестных мужчин. Версию убийства изначально поддерживала и помощница Уитни Хьюстон, но затем отказалась от своих слов.