АПК Украины: что делает государство для развития агросектора





Последние несколько лет украинский агропромышленный комплекс стал мощнейшим двигателем национальной экономики, окончательно завоевав звание "флагмана" отечественного экспорта. Также в глазах многих бизнесменов агробизнес стал одной из наиболее привлекательных сфер приложения усилий, а о ключевой роли АПК для экономики неоднократно заявляют чиновники.

Каждая вторая "экспортная" гривна от АПК

О важнейшей роли АПК для украинской экономики прежде всего судят по официальной статистике, согласно которой почти каждая вторая гривня, которую Украина получает от экспорта, приходится на продукцию аграриев.

Так, согласно данным Государственной службы статистики Украины, на экспорт продукции АПК приходится 44,6% от всех экспортных поступлений Украины за 2019 год или 22,4 млрд долл. в денежном эквиваленте. Эти показатели превысили данные за 2018 год почти на 20%, установив новый исторический рекорд для нашей страны.

Зерна Украина в 2019 году экспортировала 56,7 млн тонн, что вместе с зернобобовыми культурами составило 19,2% совокупного экспорта на 9,633 млрд долл. и 6,1 млн тонн подсолнечного масла. Также к числу рекордных в 2019 году относились экспорт яиц, грецких орехов, крахмала и ряда другой продукции АПК.

Этих цифр достаточно для понимания важности аграрной отрасли для национальной экономики, однако за внешним ростом показателей скрываются ростки уже начавшегося кризиса агробизнеса.

Рентабельность все меньше

Успешным отечественный агробизнес делали ряд факторов, такие как стабильный спрос на произведенную продукцию, в том числе заграницей, а также низкая стоимость аренды главного актива – сельскохозяйственной земли, приносили агробаронам сверхприбыли. Однако постепенно ситуация стала меняться, что наиболее заметно становилось в сфере арендных отношений – стоимость аренды украинских гектаров агропромышленными холдингами с каждым годом росло.

По данным Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра средняя стоимость аренды 1 гектара земли сельскохозяйственного назначения с 2015 по 2018 годы выросла в 1,7 раза – с 940 до почти 1614 грн. По данным ученых Института аграрной экономики стоимость аренды сельскохозяйственной земли в Украине составляет 100-120 евро за 1 га и превысила аналогичные показатели по ряду стран Евросоюза – Словакии (50 евро), Латвии (57 евро), Чехии (99 евро) и ряда других.

И это далеко не предел. В своих прогнозах осенью правительство Алексея Гончарука ожидало роста стоимости аренды к 2024 году до 4000 грн.

Результатом всего этого стала тенденция к снижению рентабельности агробизнеса в Украине, что отмечают профильные эксперты и наблюдатели.

Так, летом 2019 года директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко констатировал падение рентабельности операционной деятельности украинского агробизнеса в 2018 году до 17,9%, что стало худшим показателем с 2014 года. И это при том, что в 2018 году был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур в 70,06 млн тонн. В 2017 году уровень рентабельности агробизнеса составил 22,4%.

Вместе с тем, по словам исследователей, аграрный бизнес в Украине продолжал оставаться одним из самых прибыльных, так как рентабельность операционной деятельности агропредприятий более чем вдвое превысила данный показатель по всем видам экономической деятельности (17,9% и 8,1%) и почти в три раза – по всей деятельности всех предприятий (13% и 4,5%).

Более оптимистичными в своих оценках оставались эксперты. Так, весной минувшего года генеральный директор компании "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов говорил о рентабельности агробизнеса в Украине в 32%, что в 1,5 раза превышало данные ученых. Впрочем, в феврале в компании заявили о снижении рентабельности агробизнеса по итогам 2019 года до 7,6%, что стало худшим результатом с 2006 года. Причиной ухудшения ситуации в компании назвали рост себестоимости производства продукции растениеводства, составившего по итогам года 32,1%.

По данным Института аграрной экономики в 2019 году обвалился уровень рентабельности производства растениеводческой продукции с 25,5% до 9,6%, что коснулось производства пшеницы, кукурузы на зерно, подсолнечника, рапса, винограда и ряда других сельскохозяйственных культур. Вместе с тем ранее нерентабельные рожь, гречиха и горох стали приносить прибыль.

В результате исследователи прогнозируют в 2020 году возможное падение сельскохозяйственного производства в Украине на 3,6%, что произойдет прежде всего за счет 5% падения производства растениеводческой продукции, в основном зерновых – на 10%. Что касается животноводства, то общий уровень производства может вырасти на 0,6% за счет роста производства продукции птицеводства, по остальным же отраслям будет продолжаться спад.

Богатые села-2024 отменяются

О важности АПК для национальной экономики и ее роли в украинском экспорте не перестают повторять отечественные чиновники и подкрепляют эти слова денежными вливаниями в отрасль в виде дотаций.

В 2017 году это государственное финансирование даже вызвало масштабный скандал, поскольку из 4 млрд грн. аграрных дотаций 1,91 млрд грн. пришлись на двух отечественных агробаронов – Юрия Косюка и его "Мироновский хлебопродукт" (1,4 млрд грн.) и "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка (517 млн грн.). Оставшиеся же 2,08 млрд грн. разделили между собой 1704 компании.

Со временем масштабы государственного финансирования АПК стали снижаться: с 5,5 млрд грн. в 2017 году дотирование выросло в 2018 году до 6,3 млрд грн. из которых реально выплатили 4,1 млрд грн., в прошлом году из внесенных в госбюджет 5,9 млрд грн. реально выплатили лишь 2,58 млрд грн.

Буквально в последний месяц своей работы – в феврале – правительство Алексея Гончарука после критики вызванной падением промпроизводства и ВВП по итогам января, попыталось реабилитироваться, предложив государственную поддержку росту экономики, в частности АПК.

За неделю до отставки правительства Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отчиталось о своих предложениях в бюджетную декларацию на 2021-2023 годы. В течение этих 3 лет ведомство тогда еще Тимофея Милованова просило свыше 90 млрд грн. на поддержку промышленности, сельского хозяйства и экспорта и ровно половина этих средств – 45,12 млрд грн. – должны были пойти АПК. 40,9 млрд грн. планировалось направить на финансовую поддержку сельскохозяйственных производителей, 3,12 млрд грн. – на частичную компенсацию кредитов и 1,5 млрд – на кредитование фермерских хозяйств.

Еще раньше тогдашний глава Минэкономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook сообщил о планах Кабмина на АПК до 2024 года, согласно которым планировалось сделать украинские села богатыми, создать 200 тысяч новых рабочих мест и привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму 10 млрд долл. Реализовывать это планировалось через увеличение перечня программ государственной поддержки; создание специального фонда; бизнес-инкубаторы для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия; поддержку производителей органической продукции и другое.

Министр и его заместитель 18 февраля потратили немало времени убеждая аграрный комитет Верховной Рады в том, что данная программа будет реализована и уже реализуется, говоря о таких аргументах как 16 законопроектов направленных на развитие АПК и государственной поддержке в 2019 году отрасли на 4,34 млрд грн. для 230 тысяч человек.

Вместе с тем Тимофей Милованов раскритиковал АПК за сырьевой характер, при котором, несмотря на высокие поступления от экспорта, добавленная стоимость на 1 га земли в Украине составляет всего 440 долл., тогда как в соседней Польше – 1100 долл., Германии – 1700 долл., а Франции – 2450 долл. К плюсам для аграриев министр отнес наименьшую степень износа основных средств производства – 35,4% и 41,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

Не забыли в ведомстве и о жителях сел, которым к 2024 году обещали увеличить среднюю продолжительность жизни с 71,8 года до 75,4 лет и снизить уровень смертности детей возрастом до 5 лет с 8,3 до 7,5 случаев на 1000 новорожденных. Также им обещали более комфортные условия жизни за счет Национальной комплексной программы сельского развития и роста финансовых возможностей объединенных территориальных общин для увеличения уровня комфорта жизни жителей сел.

Уже в 2020 году министр обещал для АПК 4,24 млрд грн. госдотаций, то есть, на 100 миллионов меньше, чем годом ранее, а к 1 октября передать землю гражданам, сделать невозможным рейдерство, создать прозрачную систему электронных земельных аукционов, отодвинуть Госгеокадастр от управления землей, внедрить антимонопольный контроль и другое.

Однако, судя по результатам голосования за отставку Кабмина Алексея Гончарука, теперь уже экс-главе Минэкономики не удалось убедить депутатов.

Как будет выглядеть государственная поддержка АПК в 2020 году в исполнении правительства Дениса Шмыгаля неизвестно – собственная программа действий правительства пока только разрабатывается, значит пока неким ориентиром будет служить программа предшественников.

В 2020 году украинским аграриям можно ожидать 4,24 млрд грн. госдотаций, в том числе 1,2 млрд грн. для удешевления кредитов, и по 1 млрд грн. на удешевление сельскохозяйственной техники и поддержку животноводства, а также ожидать исполнения обещанного ранее к 1 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!