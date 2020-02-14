Дотации - украинским олигархам: кто получает госфинансирование целых отраслей страны

Одной из статей финансирования из государственного бюджета для государства остается поддержка конкретных отраслей экономики, которые имеют стратегическое значение для страны. Во всяком случае, так свою позицию объясняют чиновники. На деле же в условиях Украины это остается одним из механизмов перекачивания бюджетных средств в и так небедные карманы украинских олигархов.

Скандальные агродотации для "агробаронов" Косюка и Бахматюка

Дотирование сельскохозяйственных производителей в Украине в последние годы является источником наиболее крупных бюджетных средств, выделенных на поддержку частного сектора, и причиной многочисленных скандалов. Последнее происходит потому, что дотации, заявленные как поддержка для всей отрасли, на деле сосредотачиваются в руках нескольких олигархов от агросектора.

Дотации сельскому хозяйству в Украине тянутся с 1991 года, правда, по 2016 год включительно осуществлялись в форме налоговых льгот или так называемого специального налогового режима. Однако в 2017 году механизм изменился из-за очередного меморандума МВФ о сотрудничестве, требовавшего прекратить поддержку отрасли, что выступало против принципа равной для всех конкуренции.

Взамен прежнего механизма была предусмотрена специальная бюджетная дотация на сельское хозяйство пропорционально размеру компенсации из бюджета НДС при экспорте. Проще говоря, экспортируя заграницу свою продукцию, сельхозпроизводитель должен был получать не НДС как прежде, а спецдотацию на сумму НДС, которую казна должна была вернуть такой компании.

В результате, дотация превратилась в "хитрую схему" дотирования госбюджетом крупных агробаронов, чьи предприятия ориентировались на экспорт своей продукции. Уже в первый год существования специальной дотации почти половину из ее суммы разделили между собой крупнейший экспортер мяса птицы "Мироновский Хлебопродукт", ТМ "Наша ряба" Юрия Косюка и крупнейший украинский агрохолдинг "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Из 4 млрд грн спецдотации агробароны в 2017 году получили 1,91 млрд грн. 1,4 млрд грн пришлись на "Мироновский хлебопродукт" и 517 млн грн - на "Укрлендфарминг". Остаток в 2,08 млрд грн разделили между собой 1704 компании.

Подобный успех Юрия Косюка объясняли его близостью к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, чьим внештатным советником числился агробарон.

Однако подобная "избирательность" привлекла внимание СМИ, и вспыхнул скандал, после чего сумма дотаций, попадавших в руки Юрия Косюка, стала резко снижаться. Так, по итогам 2018 года, агробарону пришлось довольствоваться 970 млн грн перечисленным компаниям, связанным с владельцем "Мироновским хлебопродуктом".

2019 год радикально изменил ситуацию на политическом Олимпе, и Юрий Косюк утратил своего покровителя Петра Порошенко, проигравшего президентскую гонку Владимиру Зеленскому, и у агробарона начались проблемы. Сперва Владимир Зеленский заявил о необходимости сопоставить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционером дивидендов, то есть намекнул на вывод государственных средств в интересах олигарха.

В октябре Счетная палата Украины заявила, что почти 1 млрд грн из-за несовершенства существующих механизмов предоставления государственной поддержки получили связанные юридические лица. Речь шла о 40% общего объема государственной поддержки по программе животноводства (2,4 млрд грн.) и развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников (0,4 млрд грн.). Между тем, по закону "О государственной поддержке сельского хозяйства", с 1 января 2018 года одному сельскохозяйственному товаропроизводителю раз в год может предоставляться дотация не более чем на 150 млн грн с учетом связанных лиц.

4 миллиарда не только Косюку

Однако не стоит думать, что со сменой власти получению дотаций Косюка или других одиозных лиц был поставлен некий шлагбаум. Так, согласно приказам №313 и 526 Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, были распределены 531 млн грн госдотаций на крупный рогатый скот среди 800 сельскохозяйственных предприятий. В числе получателей этой дотации оказались ЧАО "Продовольственная компания "Подолье" и ООО "Продовольственная компания "Заря Подолья", входящие в агрохолдинг "Укрпроминвест-Агро" экс-президента Петра Порошенко. На них пришлись 4,5 млн грн госдотаций.

Впрочем, так или иначе, сумма дотаций на отечественный АПК с каждым годом снижается, что делает привлекательность госдотаций на отрасль все ниже. Так, в 2017 году на поддержку АПК были заложены 5,5 млрд грн, спустя год, в 2018-м, сумма выросла до 6,3 млрд грн, но выплатили из них лишь 4,1 млрд грн. В 2019 году поддержать агросектор собирались с помощью 5,9 млрд грн государственного финансирования, однако по итогам 10 месяцев реальное финансирование составило порядка 2,58 млрд грн.

Первый вариант государственного бюджета на 2020 год предполагал рост государственного финансирования агросектора до 8,4 млрд грн, из которых 4 млрд грн предполагалось направить на непосредственное дотирование сельхозпроизводителей и 4,4 млрд грн - на "поддержку запуска земельной реформы". По словам же заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, эти средства должны были выделить на кредиты фермерам для покупки земли.

Однако ко второму чтению Госбюджет-2020 эту строку потерял, и документ ограничился поддержкой АПК в виде финансовой поддержки сельхозпроизводителей на сумму в 4 млрд грн.

Средства будут разделены по уже действующим направлениям и программам поддержки:

- 150 млн грн - на финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов;

- 150 млн грн - на поддержку фермерских хозяйств;

- 400 млн грн - на господдержку хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников;

- 100 млн грн на предоставление кредитов фермерским хозяйствам;

- 2,5 млрд грн на господдержку отрасли животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры, рыболовства;

- 600 млн грн на закупку сельскохозяйственной техники и комплектующих;

- 100 млн грн на частичную компенсацию фермерам стоимости электроэнергии, используемой для полива орошаемых земель.

Угольная дотация снизилась в 7 раза: кому достанутся миллиарды

До 2014 года наиболее крупными, скандальными и соблазнительными для олигархов были дотации на добычу угля, распределявшиеся Министерством энергетики и угольной промышленности Украины среди отечественных государственных шахт. Государство финансировало шахты с высокой себестоимостью угледобычи, чтобы не увеличивалась стоимость "черного золота" и электроэнергии из него. Налаженный механизм дал сбой в 2014 году с Майданом и созданием на Донбассе, где сосредоточена основная угледобыча, "народных республик".

В 2014 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк оценивал объем дотаций для угольщиков очень широко – от 13 до 34 млрд грн, из которых, правда, до горняков, по его словам, доходило не более 3 млрд, а остальное "разворовывалось".



После 2014 года угледобыча в Украине резко "просела" с 83,4 млн тонн в год до 33,3 млн тонн, так что нехватку угля пришлось компенсировать импортным "черным золотом" с одновременным ростом тарифов на электроэнергию в 4-5 раз. Падение объемов угледобычи, а также публичные заявления Кабмина о "вреде" госдотаций для отрасли, которую разворовывают, привела к резкому снижению объемов госфинансирования угольной промышленности. Однако полностью избавиться от дотаций не получилось, и теперь госбюджету приходилось выделять деньги на выплату перманентно возникающей задолженности по заработной плате на госшахтах после забастовок горняков.

Так, по данным Независимого профсоюза горняков Украины, с 5,6 млрд грн дотаций в 2016 году их объем упал до 4,1 млрд по итогам 2019 года, из которых 1,5 млрд пришлись на выплату зарплат, 1,63 млрд – на частичную компенсацию себестоимости, 0,5 млрд грн - на закрытие шахт и 450 млн грн - на оплату электроэнергии.

Последний раз решение о финансировании заработной платы горняков выносили уже народные депутаты Украины Верховной Рады IX созыва, выделивших 31 октября 1 млрд грн на "сбалансирование финансового состояния государственных угледобывающих предприятий и обеспечение финансовыми источниками для выплаты заработной платы шахтерам, а также недопущения отключения шахт от электроснабжения".



Уже 11 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале сообщил, что на погашение задолженности по зарплате за декабрь 2019 года на 8 угледобывающих предприятиях перечислены 163 млн грн. Также глава правительства успокоил горняков, что в бюджете-2020 на погашение заработных плат по шахтам заложены почти 2 млрд грн.

Судя по всему, глава КМУ имел ввиду 1,962 млрд грн. которые в бюджете на текущий год проходят как "реструктуризация угольной отрасли" и судя по функциональному назначению – выплату зарплат, как раз и являются той самой дотацией отрасли, пусть и с другим названием.

Остается вопрос: пойдут ли эти почти 2 млрд грн на нужды шахт и горняков или же по давней "традиции" окажутся в руках очередного олигарха, тем более, что уже есть претендент на роль получателя этих денег благодаря контролю над угольной отраслью.

Как недавно писали "Комментарии", с лета 2019 года в угольной отрасли появился новый "смотрящий" Виталий Беляков, который считается человеком олигарха Игоря Коломойского. Судя по кадровым назначениям в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, олигарху принадлежит "контрольный пакет акций" ведомства, позволяющий ему контролировать финансовые потоки отрасли. В последние, помимо средств на реструктуризацию, входят еще и 1,2 млрд грн, направленных на ликвидацию шахт: из 33 госшахт планируется оставить только 14.

Помимо госдотаций, имея влияние на Минэнергетики, можно зарабатывать на тендерах по обогащению угля с государственных шахт, на закупке последним горношахтного оборудования и многом другом, для чего пригодится влияние в профильном ведомстве.

Вместе с тем, судя по последним событиям – обыску СБУ на телеканале "1+1", увольнению с поста главы Офиса Президента Андрея Богдана и поддержке президентом Владимиром Зеленским принятия законопроекта №2571, которым запрещается возвращение национализированных банков бывшим владельцам, - у главы государства нарастает конфликт с Игорем Коломойским, следствием чего может стать снижение влияния олигарха.

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