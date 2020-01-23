«Сообразили» на троих: в чьих руках оказалась угольная промышленность в Украине

Согласно оценкам исследователей, запасов угля нашей стране хватит не больше, чем на 300 лет. Правда независимым украинский уголь назвать сложно, так как добычей и реализацией преимущественно занимаются частные компании, среди которых можно выделить три самых крупных игрока.



Угольная промышленность в Украине: Ринат Ахметов и его ДТЭК

Олигарх Ринат Ахметов является одним из основных владельцев угольных предприятий в Украине. Собственный угольный бизнес предприниматель начал развивать еще на начальном этапе своей карьеры, но максимально сконцентрировать угольные предприятия в своих руках ему удалось в условиях приватизации угольной отрасли, когда частные шахты и угольные объединения начали продавать в частные руки.

Уже в 2005 году на базе многочисленных угледобывающих, углеобогатительных предприятий и объектов энергетики Ринат Ахметов создал вертикально-интегрированный холдинг ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания). В рамках единой компании были сосредоточены угледобыча и его обогащение, добыча природного газа, выработка и реализация электроэнергии, наконец, машиностроение, направленное на предприятия горнодобывающей промышленности.

Добычей и обогащением угля в структуре ДТЭК занимается его основное подразделение "ДТЭК Энерго", в состав которого входят угледобывающие мощности в лице объединений "Павлоградуголь" (Днепропетровская обл.), "Добропольеуголь" и шахты "Белозерская", а также 4 углеобогатительные фабрики. Согласно официальным данным компании, в 2018 году горняки ДТЭКа добыли 24,1 млн тонн угля или 72% от совокупной угледобычи за год в 33,3 млн тонн.

Подобные объемы делают Рината Ахметова несомненным лидером угледобычи в Украине, однако, несмотря на это, угля собственной добычи катастрофически не хватает ДТЭК, что побуждает его импортировать топливо из других стран. Главными источниками угля продолжают оставаться РФ (Ринату Ахметову в Росси принадлежат угледобывающие мощности), Беларусь и США. Также ДТЭК завозит крайне незначительные партии угля из ЮАР.

Впрочем, после введения РФ квот на импорт угля в Украину с 1 июня 2019 года процесс импорта угля несколько усложнился, но уже к концу года заработал белорусский канал сбыта угля, успешно работавший как посредник при продаже других "санкционных" товаров с 2017 года. В частности, по данным СМИ, белорусская фирма NT Marine получила квоту на поставку в Украину более 600 тыс. тонн угля антрацитовых и коксующихся марок, а в списке получателя Авдеевский коксохимзавод, входящий в металлургический холдинг Рината Ахметова "Метинвест".

Однако в целом компания ДТЭК взяла курс на замещение импорта угля антрацитовых марок, запасы которого в основном остались на временно неподконтрольных территориях, на уголь газовых марок, добыча и использование которого постоянно наращивается.

Кроме того, 2019 год можно считать успешным для Рината Ахметова, так как исчезла проблема связанная со скандальной формулой "Роттердам+". Именно компанию ДТЭК и ее владельца Рината Ахметова считали основным выгодополучателем ситуации, при которой тарифы на электроэнергию назначались исходя из стоимости угля в портах Амстердама-Роттердама-Антверпена и плюс стоимости его доставки в Украину. По словам оппонентов формулы, на самом деле львиная доля импортного угля завозилась с территории РФ и неподконтрольного Донбасса, что делало его гораздо дешевле и предоставляло ДТЭК сверхприбыли.

Однако открытое НАБУ уголовное производство по формуле "Роттердам+" после его передачи в суд развалилось, поскольку доказательной базы не оказалось вовсе, а некоторые исследования, сделанные по заказу Бюро, показали, что по данной формуле уголь и электроэнергия будет стоить дешевле, чем в других вариантах.

Угольная промышленность в Украине: от Тригубенко до Кропачева

Ринат Ахметов является крупнейшим частным игроком угледобывающей отрасли Украины, но кроме ДТЭКа в Украине есть угледобывающие предприятия более мелких игроков, в том числе государства, пока так и не приватизировавшего часть шахт.

В конце 2014 года на свет появилась компания "Дантрейд Лтд", ставшая одной из ключевых структур "угольной группы" депутата Верховной Рады от БПП Сергея Тригубенко. Предприятие занималось довольно незамысловатым бизнесом – покупал уголь у государственной шахты "Краснолиманская" в 1,5 раза дешевле рекомендованной Минэнерго, а затем продавала его государственному энергогенерирующему предприятию ПАО "Центрэнерго". Такой незамысловатый заработок был возможен благодаря поддержке и влиянию на менеджмент государственных предприятий со стороны "серого кардинала" президента Петра Порошенко, первого заместителя председателя БПП Игоря Кононенко.

Впрочем, в 2016 году фамилия Тригубенко все чаще фигурировало в скандалах как "смотрящего" за угольной отраслью и осенью в офис "Дантрейд Лтд" пожаловало НАБУ. Впрочем, особых последствий для Тригубенко, кроме смены смотрящего и куратора "угольного бизнеса" президентского окружения, это понесло.

В 2017 году в СМИ появилась новая фамилия "куратора" угольной сферы – им стал бывший депутат Донецкого облсовета от Партии регионов Виталий Кропачев. Благодаря поддержке Игоря Кононенко новый смотрящий быстро получил влияние на государственных угольных предприятиях, а также вполне официально на собственное ООО "Укрдонинвест", обогатительные фабрики сбежавшего в Россию старшего сына экс-президента Александра Януковича ("Комсомольская", "Украина" и "Россия").

Пользуясь своим преимуществом Виталий Кропачев без проблем выигрывал тендеры на обогащение угля для государственных предприятий, за полгода увеличив стоимость своих услуг в 1,5 раза – с 99 до 145 грн. за тонну, так что некоторые контракты приносили ему сразу сотни миллионов гривен.

Помимо заработка Виталий Кропачев активно расширял свое влияние, Так, другой влиятельный игрок на рынке углеобогащения Андрей Орлов, оказался практически перед выбором банкротства или тюремного срока. Впрочем, свою независимость ему удалось отстоять.

Также бизнесмен попытался войти на рынок горношахтного оборудования, составив конкуренцию Ринату Ахметову и начал сотрудничать с китайской машиностроительной компанией Sany Heavy Indutries.

2018 год стал периодом пика могущества Виталия Кропачева в энергетической сфере, так что его структуры даже были в списке претендентов на приватизацию "Центрэнерго", во многом потому что "угольный смотрящий" давно и "плодотворно" работал с госкомпанией.

Со сменой власти позиции Виталия Кропачева в угольной отрасли ослабли, теперь его структурам стали перепадать победы в тендерах не на сотни миллионов, а на сотни тысяч гривен. Последним крупным тендером, доставшимся Кропачеву, стало обогащение угля для ПАО "Лисичанскуголь" на общую сумму в 32,7 млн грн. в июле 2019 года.

Но это еще полбеды – над головой бывшего "смотрящего" начали сгущаться уже "тучи" уголовных производств. Так в начале января на Телеграмм-канале "Трубу прорвало" разместили аудиозаписи якобы разговора теперь уже экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы и его подчиненного Максима Резниченко. Последний говорит о встрече с "людьми из орбиты Игоря Коломойского" и передает "заказ" – убрать с "Центрэнерго" курирующего его Кропачева, чтобы Коломойский мог поставить туда своего человека.

Спустя две недели появилась информация о возобновлении Национальной полицией уголовного производства 2017 года, в котором фигурируют принадлежащие Кропачеву ЦОФ "Мирноградская" и ЦОФ "Россия". Последние по версии следствия принимали участие в хищении бюджетных средств путем завышения цен на 30-40% при сделке о поставке горношахтного оборудования для госшахт через совместную фирму "Сани Украина" Кропачева и его китайских партнеров из "Сани Украина. Тяжелое оборудование". Речь идет о 31 тендере на общую сумму в 800 млн грн.

Угольная промышленность в Украине: человек эпохи Януковича, но в интересах Коломойского

Если верить Телеграмм-каналу "Трубу прорвало" проблемы Виталия Кропачева связаны с интересом в угольной сфере Игоря Коломойского. И действительно, по данным "Экономической правды" с июля у угольной отрасли появился новый смотрящий от Игоря Коломойского – Виталий Беляков.

Как и "разжалованный" Кропачев, новый смотрящий за углем – бизнесмен из Донбасса с богатым опытом работы в угольном бизнесе. С конца 90-х годов Беляков занимался угольным бизнесом в Донецкой области в структурах, связываемых с Эдуардом Бондаренко, одним из совладельцев "Донбассэнерго".

Последняя до 2014 года принадлежала старшему сыну экс-президента Украины Александру Януковичу и именно на него с 2010 года работал Виталий Беляков, возглавляя ассоциацию "Донбасский расчетно-финансовый центр" (ДРФЦ), через которую Янукович-младший контролировал обогатительные предприятия, перешедшие в 2017 году Виталию Кропачеву.

Только это говорит о богатом опыте Белякова в сомнительных сделках с отечественным углем, в которых бизнесмен "засветился" и после 2014 года. По данным СМИ совместно с Александром Калюжным – "экс-вице-премьером" по социальной политике в "правительстве ДНР" и начальником Центра управления восстановлением ДНР, занимался вывозом угля с неподконтрольной части Донбасса.

На территории "ЛНР" Белякову приписывают партнерство с Александром Януковичем в ООО "Брянковская угольная компания", работа которой также связана с углем. В конце концов, Беляков был объявлен в розыск за махинации на территории ДНР и, по данным СМИ, жил главным образом в Крыму, откуда вернулся в Украину якобы по протекции Игоря Коломойского.

Геннадий Кропачев также заявил журналистам, что Белякова поставили "смотрящим" за угольной отраслью, правда заметил, что не в курсе, кто помог этому назначению, подчеркнув лишь, что он является человеком Александра Януковича.

Журналисты одного из отечественных СМИ отмечают, что доказательств прямой связи Беляков аи Коломойского нет, но после назначения нового и. о. главы "Центрэнерго" начали заключаться новые договора с предприятиями группы "Приват", более выгодные для последней. Также были сменены поставщики угля – прежде это было ООО "Краснолиманское" того же Кропачева.

Наконец, приказами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сменили ряд руководителей государственных угледобывающих предприятий.

Как отметили СМИ сложившаяся ситуация стала уникальной для Украины – назначение смотрящих за целой отраслью случилось не в интересах и фактически без участия центрально власти. Последнее стало еще очевиднее в конце минувшего года, после заявления Фонда госимущества о неготовности приватизации ПАО "Центрэнерго", что говорило о превалировании влияния Игоря Коломойского через "смотрящего" Виталия Белякова на компанию, как прежде это делал Игорь Кононенко через Виталия Кропачева.

Угольная промышленность в Украине: тендерный "застой"

Любопытным последствием смены "смотрящих" стал некий застой в некогда самой прибыльной сфере угольного бизнеса – обогащении угля, добытого госшахтами, на частных обогатительных фабриках, ставшей "голубой фишкой" того же Кропачева.

По данным ProZorro за последнее время были отменены целый ряд тендеров на круглые суммы, так и не получившие заявок от желающих:

- на 24 млн грн. для ГП "Селидовуголь" объявлявшиеся в июне и июле;

- на 63,36 млн грн. снова для "Селидовуголь";

- на 3,25 млн грн. для ПАО "Лисичанскуголь";

- на 93,75 млн грн. для ГП "Мирноградуголь".

Вместе с тем на государственных тендерах все чаще стал побеждать угольный олигарх "второго эшелона" Андрей Орлов, ООО "Промышленная компания "Обогатитель" которого смогло выиграть ряд тендеров на обогащение угля для ГП "Мирноградуголь" на 3,5 млн грн. и 3,24 млн грн., ГП "Первомайскуголь" – на 2,7 млн грн., ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское" – на 3,135 млн грн.

Но главной интригой остается тендер на обогащение угля для ГП "Торецкуголь" на общую сумму в 36,25 млн грн. Объявленный 27 декабря тендер пока не получил ни одной заявки от желающих, как и прочие так и не состоявшиеся тендеры на крупные суммы, что позволяет предполагать об определенном выжидании участников рынка, которым пользуется "сидевший на голодном пайке" Андрей Орлов.

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