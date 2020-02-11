«Приват» и личная преданность: эксперты объяснили замену Богдана

Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно отставки с поста руководителя Офиса президента (ОП) Украины Андрея Богдана и назначения на эту должность помощник президента – Андрея Ермака.



Расчет не оправдался

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко отмечает, что слухи об отставке Богдана, ставшего руководителем Офиса президента Украины с 25 июня 2019 года, муссировались еще с лета. Несколько раз со ссылкой на "источники" СМИ отправляли его в отставку. Но свершившимся фактом это стало лишь сегодня, после подписания президентом Владимиром Зеленским соответствующего указа.



"В последнее время Богдан фактически отстранился от тех дел, в которых он участвовал ранее. С начала года его вообще не было видно. По некоторым данным, он ограничился работой с Радой, обеспечивая те или иные голосования, – отмечает Петренко. – Возможно, пытался продемонстрировать, как плохо без него. Его риторика была ведь в стиле, что он чуть ли не единственный человек, который знает, как управлять государством. Что это именно он подвиг Зеленского идти в политику… Возможно, он рассчитывал, что Зеленский будет его уговаривать остаться (мы ведь видим, что президент дает людям шанс на исправление, особенно тем, кого достаточно хорошо знает). Но, как видим, Богдан всё же покидает свой пост".



Назначение главой ОП Андрея Ермака доктор политических наук называет предсказуемым шагом. И не исключает, что тот же Богдан не уйдет в никуда, а будет где-то поблизости.



Борьба проиграна

Политический аналитик Александр Солонько подчеркивает, что Богдан давно стал токсичной фигурой в команде президента.



"Он уже не нужен как громоотвод для скандалов. Эту функцию успешно могут выполнять пару десятков депутатов от "Слуги народа". К тому же, Богдан токсичен для Запада, ведь был адвокатом Коломойского. Токсичен и для средств массовой коммуникации из-за своего поведения и высказываний", – поясняет аналитик.



Внутри властной команды, как это обычно бывает, шла борьба за влияние и власть. Богдан эту борьбу проиграл, резюмирует Солонько.



"Похоже, во власти становится всё меньше места для людей, которые связаны (или были связаны) с Коломойским", – отмечает аналитик.



Горшки окончательно не побиты

Политолог Никита Трачук также считает отставку Богдана ожидаемой. И по причине "внутривидовой борьбы" в команде президента, и потому что Богдан сумел настроить против себя разные слои общества, а также наших западных партнеров.



"Андрей Богдан стал абсолютно токсичным лично для президента – как аффилированный с Игорем Коломойским. И в этом плане он воспринимался некоторыми как чуть ли не куратор нашего президента. Разумеется, что такой человек долго задержаться на свой должности не мог, – поясняет Трачук. – Отставка Богдана мне видится определенным маркером конфликта между Зеленским и Коломойским, о чём я упоминал еще летом. В этом смысле можно вспомнить и недавние обыски в офисе телеканала "1+1". Мы видим, что между президентом и Коломойским если не совсем "побиты горшки", как у нас говорят, то – достаточно серьезное противостояние".



Ермак, по словам политолога, был изначально главным претендентом в главы ОП.



"Это означает, что у президента сейчас сделана ставка на личных помощников, которые, условно говоря, преданы лично ему. Так называемая "группа Квартала". Президент разочаровывается во всех партнёрах и делает ставку на личную преданность тех, кому он доверяет, – отмечает Трачук. – Также можно однозначно утверждать о конфликте с группой "Приват". А еще Ермак считается тесно аффилированным с Россией. Это неформальный канал коммуникации с Москвой, что критически важно для Зеленского в контексте его миротворческих устремлений".

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан пропал из медиапространства. С начала года его не видно на официальных мероприятиях с участием президента Владимира Зеленского, хотя ранее Богдан всегда сопровождал главу государства. Эксперты высказали изданию "Комментарии" предположения, куда мог запропаститься глава ОП.

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