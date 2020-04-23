Спасение утопающих: как Украина поддерживает своих граждан на карантине

Объявленный в связи с эпидемией коронавируса режим карантина оставил без работы многих трудоустроенных украинцев. Согласно приблизительным данным, на сегодняшний день речь идет о более 2 млн людей, потерявших стабильный доход. Ситуация такова, что теперь многим украинцам приходится рассчитывать лишь на свои накопления и помощь государства. Из Офиса президента и Кабмина донеслось немало обещаний и гарантий социальной помощи для безработных. Насколько эти слова совпадают с реальными действиями – разбирались журналисты "Комментариев".



Карантинная помощь: когда пенсионеры получат доплаты

Ещё 18 марта президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционным видеообращении рассказал о планируемых мерах по социальной поддержке граждан в период борьбы с коронавирусом. Гарант сообщил, что подписал так называемый закон о коронавирусе, запрещающий взимание процентов и пени за просрочку выплат по кредитам во время карантина. Зеленский призвал жаловаться в полицию тем, кого попытаются уволить или заставить уйти в неоплачиваемый отпуск. При этом он не уточнил, как на эти ситуации должны реагировать правоохранители и где руководителям остановленных предприятий брать средства на зарплаты. Интересно, что в своем обращении президент пообещал пенсионерам, получающим менее 5000 грн, с 1 апреля единоразово выплатить 1000 гривен, а людям старше 80 лет – 500 гривен. Кроме того, с 1 мая Владимир Зеленский анонсировал проведение индексации пенсий.





Пенсионный фонд подсчитал, что обещанную 1000 гривен могут получить более 10 миллионов пенсионеров. А в Минсоцполитики добавили: на одноразовую доплату могут рассчитывать также инвалиды и получатели социальных пенсий. На эти деньги шикануть, конечно, не получится, но для многих украинцев это все равно неплохая прибавка к пенсии. Однако на деле месяц спустя обещанные 500 грн получили лишь немногие счастливчики, а 1000 пока не получил никто.

Причина – в проваленном 30 марта голосовании за изменения в бюджет-2020, в проект которых и были заложены обещанные прибавки. Изменения, как известно, удалось все же принять 13 апреля и в них на доплаты и индексацию пенсий предусмотрели 30 млрд грн. Как пояснила министр социальной политики Марина Лазебная, "карантинные тысячи" пенсионерам могут начать выплачивать через 5 дней после вступления изменений в силу, то есть, учитывая праздничные дни, уже после Пасхи. Тем, кто получают пенсии на банковские карточки, единоразовое пособие зачислят автоматически, а остальным деньги доставят почтальоны "Укрпочты".

При этом эксперты считают, что в лучшем случае "карантинные тысячи" начнут приходить получателям лишь в конце апреля. По словам директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона, на утро 17 апреля изменения в бюджет в силу не вступили, поскольку они только 16 числа были направлены на подпись президенту. Если он оперативно подпишет закон, то, предположительно выплаты произведут с 27 по 30 апреля.

Еще более скептически настроен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Что касается прибавки в 500 гривен, то выдать её несложно, ведь таких пенсионеров (80 лет и старше, - ред.) мало и им уже выплатили. Относительно 1000 гривен дела обстоят сложнее, – говорит Охрименко в беседе с "Комментариями". – Для осуществления этого плана Кабмин принял решение перечислить в ПФУ 30 млрд гривен, но их пока нет, и в лучшем случае они туда поступят в начале мая, так что тысячу пенсионеры получат, скорее всего, после 10 мая. Что касается индексации пенсий на 330 гривен за год, то на первом этапе она составит 150 гривен, а остальное добавят уже под конец года".

Карантинная помощь: бесплатные роды оказались мифом

1 апреля должна была вступить в силу ещё одна социальная услуга – бесплатные роды. Предусматривалось, что за каждую пациентку родильные дома якобы получат 8500 гривен. Эта сумма включает стоимость как обычных родов, так и кесарева сечения, а также необходимых лекарств, бесплатного пребывания в палате и медпомощи в критических ситуациях. При этом в случае отказа в бесплатном обслуживании и попытки потребовать у пациента денег, клинике якобы грозят строгие санкции.

Но прошло уже полмесяца, а роды в стране по-прежнему платные. Как пишут роженицы в соцсетях, таксы таковы: обычные роды – от 10 000 гривен, кесарево "потянет" на 5-10 тыс. дороже, от 1000 – "благодарность" акушерке, плюс "аренда" палаты и "добровольные" взносы на прочие мелкие услуги.

Александр Охрименко считает, что роженицы могут, конечно, жаловаться, но вряд ли это им поможет.

"Действительно, было принято решение о том, что с 1 апреля 2020 услуги в родильных домах будут бесплатными. Но при этом не было запланировано в госбюджете средств на эту программу. Поэтому за эти услуги придётся платить", – разочаровал эксперт молодых мам.

Карантинная помощь: поддержка безработных

В период карантина должно увеличиться минимальное пособие по безработице – с 650 до 1000 гривен. Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч и добавил, что ждёт соответствующего решения Минюста. Соответственно, тем, кто получал 650 гривен, должны выплатить еще 350 гривен. По словам Билыча, повышенное пособие безработные будут получать в течение всего периода карантин и еще один месяц после его окончания.





"Пособие по безработице – это вообще тайна: сейчас общая сумма фонда страхования на случай безработицы – всего 15 млрд гривен, и это на весь 2020 год. Этих денег не хватит на то, чтобы платить всем безработным. А если учесть, что сейчас количество безработных резко выросло, то необходимо размер этого фонда увеличить хотя бы до 40 (а лучше – до 50) млрд гривен. Но опять возникает проблема: где их взять? Формально фонд выплат по безработице формируется за счёт ЕСВ, но его на время карантина разрешили не платить, поэтому вообще непонятно, где они возьмут деньги", – отмечает Охрименко.

Карантинная помощь и украинский патернализм

К сожалению, Украина, после 2014 года стала большими темпами проводить политику десоциализации, то есть фактического отказа государства от помощи неимущим, инвалидам, многодетным матерям, ветеранам, говорит замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. Такую политику принято называть патернализмом. Хотя у людей сохранилась привычка ждать от новых политических лидеров шагов как раз в сторону увеличения заботы госвласти о бедных. Однако, если до 2014 те, кто боролся за голоса избирателей, стремились, придя к власти, исполнять пакет своих социальных обещаний, то начиная с Порошенко всё ограничивается в лучшем случае декларациями.

"Зеленский, увы, продолжает традиции своих предшественников. Пример: обещал снижение коммунальных тарифов. На европейских хабах цена газа упала ниже 80 долларов за 1000 кубов, то есть составляет примерно 2200 гривен. А цена для нашего населения – вдвое больше, – рассказывает эксперт. – Ещё пример. На европейских энергетических биржах цена электроэнергии отрицательная: карантин создал её резкий переизбыток и потребителю фактически за неё доплачивают. А у нас НКРЭКУ бодро рапортует, что благодаря её вмешательству цена на электроэнергию стабильна, то есть стабильно высока – выше всех в Европе! Вот так выполняются у нас социальные обязательства".

При этом, продолжает эксперт, в данном случае и усилий особых не нужно – всю эту обещанную помощь пенсионерам можно было бы оказать снижением коммуналки. Что же касается обещанных выплат, то они пока декларативны, хотя в новой редакции бюджета и заложены. Однако реальных денег на это пока нет – уровень сбора налогов скоро достигнет половины планируемого.

"Так ДТЭК уже объявил о своём дефолте и с 20 апреля закрывает "Павлоградуголь", за ним последуют связанные с ним предприятия и производства. То есть один из крупнейших налогоплательщиков страны останавливает свою работу и, соответственно, налоговые платежи. Так что у правительства остаётся единственная возможность погашать свои обязательства – включить печатный станок", – резюмирует Валерий Песецкий.

Проблемы с обещанными выплатами имеют одну причину и один ответ: "нет денег", говорит эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, объяснений этому много. Где-то просто нет доходов бюджета для этих расходов, где-то несвоевременно приняты изменения в бюджет, где-то "хотели как лучше, а получилось как всегда". Хотя, по существу, считает Пендзин, "нет денег" – это не причина, а следствие низкого уровня профессионализма чиновников у власти.

Напомним, ранее "Комментарии" разбирались, что сулит Украине массовое возвращение заробитчан.

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