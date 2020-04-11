Мечта президента и страшный сон Службы занятости: что сулит Украине массовое возвращение заробитчан

Карантин, объявленный в Украине с 12 марта в связи с эпидемией коронавируса, оказал огромное влияние на отечественную экономику, снизив до минимума потребление и приведя к массовому временному закрытию предприятий, особенно в сфере услуг. Тем не менее, по мнению чиновников, данный кризис может открыть перед Украиной новые перспективы. В частности, президент Владимир Зеленский считает, что страна сможет вернуть миллионы заробитчан и дать им работу на Родине.



Сценарий в самом деле довольно оптимистичный, но насколько он вероятен – разбирались "Комментарии".

Возвращение заробитчан: Зеленский приказал "удержать"

Возвращение на Родину нескольких миллионов украинских трудовых мигрантов президент Владимир Зеленский провозгласил своей целью еще на стадии предвыборной кампании. Стартовавшая в феврале этого государственная программа кредитования бизнеса под 5-9% рассматривалась самим главой государства как мощный стимул для возвращения заробитчан в Украину. Однако на деле способствовал "миграции наоборот" коронавирус в Европе.

2 апреля на своей странице в соцсети Facebook экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет разместил ответ пограничной службы Украины на свой запрос, из которого следовало, что в марте в Украину въехало на 270 тысяч человек больше, чем выехало. Данная цифра оказалась рекордной с 2017 года, чаще украинцы возвращались только в декабре, что связано с их желанием провести праздничные дни в кругу семьи.

Министерство внутренних дел Украины в своем Твиттере сообщило что за 1-2 апреля в страну вернулись порядка 13,7 тыс. украинцев. А, к примеру, 9 апреля на въезд в Украину было оформлено 6,3 тыс. наших соотечественников и такое число вернувшихся в первой трети апреля фиксируется почти ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на приток трудовых мигрантов, обратившись к правительству с просьбой "удержать" в стране украинцев, вернувшихся из-за границы.

"В Украине вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это – хорошая новость, пусть обстоятельства такого возврата и не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на родине. Нам очень нужны ваши знания и умения", – приводит слова президента пресс-служба главы государства.

В качестве механизма, который по словам Владимира Зеленского, должен создать "миллионы дополнительных рабочих мест", глава государства рассматривает продолжение программ "Большое строительство".

"Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места", – констатировал президент.

Возвращения заробитчан: Служба занятости готовится к худшему

Оптимизм президента по поводу создания миллионов новых рабочих мест в условиях карантина и де-факто разгорающегося на фоне эпидемии, экономического кризиса – выглядит довольно странно. Государственные органы, напротив, ожидают роста безработицы.

Кабинет министров, которому гарант поручил разработать механизм создания новых рабочих мест для заробитчан, еще 30 марта подал в Верховную Раду изменения в Госбюджет-2020 в котором прогнозировал рост безработицы на 1,3% – до 9,4%. Впрочем, парламентарии правительство не поддержали.

Директор Государственной службы занятости Ольга Макогон в своей колонке для издания "Экономическая правда" также расписала ожидания службы от ухудшения ситуации на рынке труда. Так, по ее словам, хотя официальная статистика пока не регистрировала роста безработных в сравнении с мартом 2019 года, картина искажается тем, что из-за карантина многие просто избегают лишних контактов и потому не обращаются в центры занятости.

Ольга Макогон рассказала о ряде негативных тенденций на рынке труда, к которым Служба занятости уже готовится, такие как:

– приток в страну возвращающихся трудовых мигрантов и в связи с этим рост числа нуждающихся в работе;

– рост числа безработных за счет утраты работы украинцами в теневом секторе, что прежде позволяло им не обращаться в Службу занятости;

– невозможность масштабной финансовой поддержки работодателей со стороны государства из-за ограниченности средств;

– общее снижение предложений работы на рынке труда в связи с карантином.

Более того, чиновница сообщила, что на рынке труда стала заметной тенденция, по которой работодатели предпочитают не сохранять трудовые отношения с работниками, а уже на первой неделе карантина "просят" последних уволиться "по согласию сторон", тем самым экономя на выходном пособии. Как отмечает Макогон, случается, что в центры занятости работодатели приходят со своими экс-работниками и требуют их регистрации как безработных.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к работодателям с просьбой не увольнять сотрудников и обещал разработку госпрограмм поддержки бизнеса, последний не прислушался к рекомендация главы государства.

Возвращение заробитчан: что происходит в малом и среднем бизнесе

Как показывают социологические опросы, основным изменением на рынке труда в Украине с началом карантина стал не только перевод работников на удаленную работу, но и массовое отправление "лишних" сотрудников в неоплачиваемые отпуска на время карантина. Последнее, по словам юристов, абсолютно законно, так как разрешено принятым 17 марта законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)". Более того, документ фактически сделал данный отпуск в условиях карантина бессрочным.

При неоплачиваемом отпуске наемного работника работодатель экономит на собственно заработной плате сотрудника, а также на Едином социальном взносе за него, ведь парламент освободил от уплаты ЕСВ бизнесменов только за себя лично. Таким образом при условии уплаты минимальной заработной платы наемному сотруднику экономия предпринимателя на нем составит 4723 гривны минимальной зарплаты и 1039 гривен (22% от минимальной зарплаты) ЕСВ.

При этом, если наемный работник кажется строптивым и откажется уходить в неоплачиваемый отпуск, работодатель всегда сможет уволить его в рамках закона.

"Самое простое – увольнение по инициативе работодателя с выплатой компенсации за 2 месяца. Второй способ более хитроумный – увольнение работника по статье за, скажем, несвоевременное появление на работе, иначе говоря, опоздание более чем на 3 часа, или постоянное нарушение трудовой дисциплины. Карантин дает массу возможностей для подобного увольнения, и многие работники предпочтут уйти полюбовно в бесплатный отпуск, сохранив за собой рабочее место на будущее", – поясняет "Комментариям" выгоды работодателя адвокат Ростислав Кравец.

Как показали результаты опроса, проведенного компанией Gradus, уже на второй неделе карантина в бесплатные отпуска были отправлены примерно 12% украинцев, а порядка 5% были уволены.

К третьей неделе карантина по данным опроса, проведенного группой "Рейтинг", количество украинцев, отправленных в бесплатные отпуска выросло до 32%, а уволенных снизилось до 4%.

Данные опроса компанией Info Sapiens показали, что 34% опрошенных ощутили на себе снижение заработной платы за март по причине карантина или ухода в бесплатные отпуска, а 10% и вовсе были уволены.

Возвращение заробитчан: печальные прогнозы по безработице

Пока соцопросы говорят о 4-10% опрошенных респондентов, потерявших работу за время действия карантина, эксперты гадают о том сколько украинцев уже утратили или утратят в будущем работу.

Наиболее пессимистичной выглядит оценка президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадия Чижикова, который заявил об утрате работы за время карантина 0,5-0,7 млн рабочих мест. Однако, по его словам, реальная безработица может достигать 4 миллионов человек, поскольку под удар карантина попали сферы, в которых официально трудятся до 3 миллионов украинцев и еще около 1 миллиона – неофициально.

Эксперты Украинского института будущего прогнозируют утрату рабочих мест 860 тыс. украинцев за второй квартал 2020 года при базовом варианте, если карантин продлится до лета, и 1,7 млн при умеренно-пессимистичном варианте с карантином до сентября. Скрытая же безработица окажется еще больше.

Эксперт в Growford Institute Алесей Кущ рассуждает о возможных последствиях карантина для рынка труда в Украине более осторожно.

"В настоящий момент изменения, которые идут на рынке труда, нельзя назвать ростом безработицы, скорее это пока временный застой на период карантина. Влияние карантина на рост безработицы и какие-то количественные показатели могут принять осязаемый характер после его окончания, предположительно осенью, когда временно простаивающие сейчас предприятия из-за финансовых проблем и снижения деловой активности могут начать уже увольнения своих сотрудников", – поведал "Комментариям" эксперт

Алексей Кущ говорит: количество украинцев, которые могут потерять работу в 2020 году можно высчитать, исходя из формулы американского экономиста Оукена, при которой падение ВВП на 2-2,5% эквивалентно росту безработицы на 1%, что в условиях Украины составит примерно 200 тысяч человек.

"Если падение ВВП в Украине в текущем году составит до 5%, работу могут потерять до 400-500 тысяч украинцев. Если до 10% – можно будет дополнительно ожидать до 1 миллиона безработных украинцев", – поясняет алгоритм подсчетов собеседник "Комментариев".

Вместе с тем формула Оукена не является статичной и в зависимости от действий государства может быстро меняться.

"Если государству удастся простимулировать экономику на V-образный рост, скачка уровня безработицы может и не случиться. Скажем, Китай с его пониманием того, как следует развиваться, накопленным резервом и внятной политикой Центробанка, может быстро нивелировать последствия собственного карантина. В отношении Украины этого, к сожалению, пока сказать нельзя – действия чиновников не позволяют думать, что у нас имеют понимание этого. К примеру, упущен момент договориться о реструктуризации долгов на фоне эпидемии", – говорит эксперт о том, что антицикличная политика занятости правительства может существенно минимизировать рост безработицы.

В Службе занятости воздерживаются от возможных количественных оценок, отмечая, впрочем, что рост безработицы в Украине происходит и без карантина за счет запланированного в январе-феврале увольнения 67 тысяч украинцев. Тем не менее, в Службе занятости ожидают роста количества официальных увольнений и числа зарегистрированных безработных со второй половины апреля.

Кабинет Министров Украины в своем макроэкономическом прогнозе к изменениям в Госбюджете-2020 прогнозирует рост уровня безработицы с 8,2% в 2019 году или 1,5 млн безработных, до 9,4% – то есть примерно до 1,72 млн.

Возвращение заробитчан: Кабмин спешит на помощь

В условиях нарастающего дефицита рабочих мест Кабинет министров принял постановление о начислении помощи по безработице не с 7-го, а с 1-го дня регистрации в Службе занятости.

Также правительство отметило, что в рамках принятого 30 марта ВР законопроекта №3275 на время карантина введено понятие "частичной безработицы", в рамках которой государство будет предоставлять работодателям из сферы малого и среднего бизнеса государственную помощь для официально трудоустроенных лиц.

Для получения помощи необходимо обратиться в Центр занятости и предоставить следующие документы:

– заявление в произвольной форме;

– копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий;

– сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице;

– справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Что касается пособия по безработице, то его размер зависит от разных факторов и составляет от 650 гривен (для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа) до 1800 гривен (для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа). Также в 2020 году Государственная служба занятости по словам ее директора Ольги Макогон, уже получила на программы активного содействия занятости на 500 миллионов гривен больше чем в 2019 году.

Напомним, в предыдущих материалах портал "Комментарии" подробно разбирал ситуацию, сложившуюся в малом и среднем бизнесе в условиях карантина.

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