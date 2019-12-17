Кредитование от МВФ: на что должна пойти Украина ради транша и стоит ли от него отказываться

Доброжелательная неопределённость – вот главная преамбула всех взаимоотношений Украины и МВФ по состоянию на конец текущего года. На данный момент остается до конца неизвестным ни окончательно одобренное содержание программы кредитования для нашей страны, ни конкретные сроки ее реализации. В то же время стороны процесса признают, что данные взаимоотношения главным образом являются свидетельством доверия к Украине. Естественно, долгосрочное кредитование играет существенную роль, но на данном этапе это все-таки больше второстепенный вопрос.



Абсолютно ясно то, что в этом году ни о каких траншах уже речи быть не может, поскольку времени до достижения окончательных договоренностей по сути не осталось. Это некоторым образом рассеивает надежды правительства Зеленского, которое до последнего момента надеялось получить деньги уже в конце этого года. Сейчас самые смелые прогнозы по данной ситуации относятся к первому кварталу 2020 года, при этом немаловажным моментом будет то, как именно украинская власть отнесется к выполнению условий для получения средств.

Условия для получения кредита

Предварительные договоренности между Украиной и МВФ, которых уже удалось достичь, подразумевают выделение нашей стране на протяжении трех лет 4 миллиардов СДР (платежное средство МВФ), что приблизительно соответствует сумме в 5,5 млрд. долларов США. Однако эта программа расширенного финансирования должна быть еще окончательно утверждена соответствующими решениями исполнительного совета и руководства МВФ.

Собственно, именно это и было сказано на недавно состоявшемся брифинге Джерри Райсом, директором Департамента коммуникаций МВФ. Речь шла о том, что данное соглашение предварительно достигнуто на уровне персонала, Staff-Level Agreement, то есть оно требует утверждения высшим руководством. Следует пояснить, что формулировка Staff-Level Agreement на языке МВФ обозначает договор о намерениях, который включает в себя ряд определенных условий, выдвигаемых для страны-заемщика.

Прежде всего в МВФ от Украины ждут, как и прежде, реформ в судебной системе, поскольку в настоящий момент украинский правопорядок не способен должным образом защищать право собственности, вызывая у инвесторов вполне обоснованные опасения в своей необъективности. Помимо этого, кредиторы ждут от украинской стороны хотя бы просто обозримых намерений по борьбе с коррупцией, подразумевающих сколь-нибудь действенный и выполнимый план действий. Судя по всему, речь идет о возврате ранее отмененной уголовной ответственности за незаконное обогащение. Ну и, наконец, есть третий момент, пожалуй, самый важный и прочнее всего привязанный к объективной реальности – ПриватБанк. МВФ беспокоят судебные споры вокруг него. Кроме этого, есть мнение, что 155 миллиардов долларов, потраченных на докапитализацию ПриватБанка, уже пришло время вернуть в бюджет.

Деньги от МВФ: в чем их необходимость

В настоящий момент получение или неполучение денег от МВФ не станет для Украины экономически-важным фактором, поскольку для отечественной экономики это не имеет принципиального значения. Транши от МВФ нельзя пустить на социальные программы, пенсионные реформы или иные подобные задачи, поскольку эти средства идут не в госбюджет, а поступают в распоряжение Нацбанка. Таким образом, их можно применить лишь для стратегических, глобальных задач, таких, например, как погашение государственного долга Украины.

Следует отметить, что сейчас НБУ располагает достаточно весомыми резервами – по состоянию на конец сентября на счетах был 21,4 млрд долларов, чего должно вполне хватить для предстоящих в ближайший год платежей по внешнему долгу, тем более, что Нацбанк достаточно регулярно пополняет свои резервы. Только с начала 2019 года на межбанке было скуплено (чистая покупка) более 4,1 млрд долл., и есть все основания ожидать, что к концу года эта сумма будет составлять более 5 млрд. долл. Соответственно, можно резюмировать, что и без траншей МВФ Украина пока вполне сможет обойтись, хоть это и неизбежно приведёт к уменьшению золотовалютных резервов.

Несколько под иным углом рассматривается сотрудничество с МВФ с точки зрения глобальной перспективы развития страны – это как бы своеобразный маркер доверия, свидетельствующий о том, что Украина является инвестиционно-привлекательной страной, способной обеспечить не только финансовую, но и правовую сторону вопроса, защищая интересы инвесторов. В долгосрочной перспективе это не только улучшит инвестиционный климат, но и сможет открыть для Украины двери других финансовых организаций, что естественным образом весьма благоприятно отразится на украинской экономике.

Сухой остаток

На сегодняшний день Международный валютный фонд обещает выделить деньги Украине в том случае, если:

1. На законодательном уровне будет запрещена возможность возвращения на рынок обанкротившихся банков;

2. Будет принят закон о рынке земли;

3. Формирование единых юрлиц для таможенной и налоговой служб;

4. Урегулирование вопроса с ограничениями на коммунальные тарифы;

5. Национализированный ПриватБанк не смогут получить его бывшие владельцы через суды. Запрет на возвращение этого финучреждения должен быть подтвержден на законодательном уровне.

Кроме этого, чиновники Международного Фонда настаивают на том, чтобы в госбанках были созданы независимые наблюдательные советы. Впрочем, по последнему пункту уже есть заверения главы Минфина Оксаны Маркаровой о том, что уже до конца нынешнего года условие о создании таких советов в госбанках будет выполнено.

Кредит от МВФ: варианты для отказа и альтернативные источники

Время от времени от некоторых отечественных политиков и чиновников звучат призывы об отказе от кредитов МВФ, которые аргументируются в духе известной пословицы "мы берем чужие деньги и ненадолго, а отдаем свои и навсегда". По мнению поддерживающих такую позицию, украинская экономика вполне может обойтись и без полученных таким способом дополнительных ресурсов.

В ответ на это экономисты приводят свои контраргументы, согласно которым, в условиях текущего кризиса заём от МВФ является наименее затратным способом кредитования, поскольку в данном случае речь идет о самой низкой процентной ставке – всего-то 2-3% в долларах. Кроме этого, как уже говорилось выше, сам факт такого сотрудничества будет весьма благотворно воспринят партнерами. Инвесторы, наблюдающие за ситуацией, в полной мере отдают себе отчет в том, что если МВФ сотрудничает с Украиной и кредитует ее средствами, то в этой стране происходят структурные изменения, в том числе – в законодательном плане.

По мнению экспертов, до тех пор, пока экономика Украины ослаблена, сотрудничество с МВФ является для нее чуть ли не единственным способом со временем прочно встать на ноги. Ясно, что в этот непростой период становления необходимы серьезные реформы, благодаря которым будет наращиваться доходная часть бюджета, и сокращаться расходная. Потерянные средства можно было бы попытаться вернуть, размещая и продавая облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ). Но в сравнении с кредитной ставкой МВФ это более "дорогие деньги", которые Украине придётся брать под 14-16%. Соответственно, пока отказываться от траншей МВФ не стоит.

Как ранее сообщали "Комментарии", по словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, на сегодняшний день цены на украинские активы находятся на самом дне, а Украина в целом – самая бедная страна Европы из-за войны и неэффективного управления государством. Именно поэтому Международный валютный фонд содействуют тому, чтобы сейчас купить украинские активы по самым дешевым ценам, считает нардеп.