Снижение цен на АЗС с подачи Зеленского: эксперты рассказали о плюсах и минусах

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций (АЗС). Он призвал их снижать цены на топливо в связи с укреплением гривни. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно подобной политики регулирования цен, а также – касательно того, завышены они или нет на украинских АЗС.

"В полномочия президента не входит регулирование ценообразования в сетях АЗС"

Юрист Андрей Вигиринский считает, что снижение цен на АЗС (на некоторых - на 50 коп, на некоторых - на 1 грн), для потребителя - это хорошо. Но есть вопрос касательно общегосударственного регулирования.

"Президент не является в Украине субъектом (с точки зрения полномочий), который обязан наблюдать за ценообразованием в сетях АЗС, - напоминает эксперт. - Точно также он не является субъектом, который должен влиять на их ценовую политику. Если высокие цены, которые они держат, либо синхронность поднятия цен крупными сетями, является следствием их условного сговора на рынке топлива, то это - предмет разбирательства Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Равно как предмет последующих производств, следствием которых может быть наложение определенных штрафных санкций. Если этот механизм не работает, то мы находимся в той стадии, когда отец-командир (президент) дает волевое поручение - и цена снижется. Это противоречит тому, что является рыночной экономикой, а также - борьбой с монополистами, в том числе с их сговором".

Именно поэтому юрист считает неправильным, когда президент собирает представителей сетей АЗС, после чего они на следующий день снижают цену.

"Еще одни момент. Курс гривны к доллару укрепился в течение текущего года на 15%. Это 3-4 гривни, - отмечает Вигиринский. - Но у нас не работает механизм, который определял бы, за счет чего такая цена может подниматься или снижаться. АМКУ мог бы с этим справиться, но мы видим, что он немного, скажем так, запаздывает с определенными выводами. И вмешиваться приходится президенту, хоть это и не входит в его компетенцию. И, вроде бы, он выходит из этой истории победителем. Но на самом деле снижение цен на АЗС на 50 копеек выглядит как некая насмешка".

По словам юриста, имеет право на жизнь и аргументация нефтетрейдеров, которая заключаются в том, что у нас имеется огромный сектор "теневых АЗС". Но это уже – вопрос к правоохранителям.

"В то же время, официальные крупные сети с продажи горюче-смазочных материалов (ГСМ) по программе лояльности для своих клиентов прибегают к скидкам (в зависимости от объема купленного горючего) в диапазоне 2-4 грн, - продолжает Вигиринский. - А на определенных сетях АЗС есть скидки по купонам по программе лояльности в пределах 4-5 грн. По логике, вы же не торгуете себе в минус? То есть, такое снижение возможно…"

Любой вопрос, уверен эксперт, является комплексным. И решать его быстрым путем (условно - в течение одного дня, одного совещания) - это больше похоже на заигрывание с избирателем (я быстро реагирую - и даю результат).

"Вот только результат такой существует непродолжительный период времени, - уверен юрист. - Он - ситуативный. Соответственно, ситуативно и снижение цен (еще и весьма непропорциональное укреплению нацвалюты) на АЗС. Снизилась цена в силу рыночных факторов или в силу совещания у президента? Думаю, понятно, что – второе. Поменялась ли конструкция теневого рынка после совещания? Вряд ли. Можно ли говорить о том, что проблема решена? Нет. И мы приходим к выводу, что участники совещания действовали по принципу: вы хотели скидку - получите скидку. А большая или маленькая - уже другой вопрос… Как остается открытым вопрос и касательно эффективности деятельности АМКУ".

"Должен решать рынок - при честных и чистых правилах"

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий уверен, что ситуация спровоцирована отсутствием честной конкуренции на нашем рынке – при присутствии на нем монопольных сговоров.

"Не функции президента или премьера указывать тем или иным предпринимателям, как нужно работать. Все должен решать рынок - при честных и чистых правилах. Но честного рынка у нас нет, как нет и нормальной работы АМКУ, - подчеркивает Голобуцкий. – Подобное "ручное управление" ценами применяли и ранее, применяют и теперь. Для монополистов, которые ставят себя выше закона, это - не проблема. Схлынет волна, опять поднимут цены. Такое было уже не раз".

Чтобы решить проблему, нам нужны реально функционирующие антимонопольные, антикоррупционные, правоохранительные и прочие органы, уверен политтехнолог.

"Лишь когда правила – одни для всех – можно придавить монополистов. А как их придавить, если они срослись с властью? Не со всей, но со многими ее представителями. Учитывая, что президент и некоторые члены его команды, возможно, даже не знают, как функционируют некоторые схемы, все делается еще более нагло, чем раньше", - резюмирует Голобуцкий.

"Страна не может развиваться посредством "волшебных пенделей"

Динамика цен на нефтепродукты, акцизная политика государства касательно рынка нефтепродуктов, курс нацвалюты, борьба с картельным сговором – это все звенья одной цепи, уверен политический эксперт Руслан Бизяев.

"Вопрос нужно решить в комплексе, нужна стратегия, а ее – нет, - подчеркивает политэксперт. - Президент обратил внимание на проблему – побежали с ней "бороться". А если бы не обратил, так бы цены и стояли на месте… У нас же, к сожалению, многие, включая АМКУ, работают только после "волшебного пенделя". И цены на ГСМ снижают тоже после него же. Но страна не может развиваться посредством "волшебных пенделей". Надо работать не от проблемы, а с проблемой. Принимать комплексные решения".

Бизяев уверен, что пока не будет государственных стратегий по всем вопросам (финансовому, экономическому, социальному и так далее), пока проблемы будут решать посредством "волшебного пенделя", ничего хорошего ожидать не приходится. Будут локальные достижения, которые на общую ситуацию повлияют временно и условно.

Напомним, "Комментарии" писали об открытии первой в Украине автозаправки-автомате, на которой не работают сотрудники.