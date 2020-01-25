Спасти от коррупции: для чего немцев зовут в «Укрзализныцю»

Подобные разговоры о реформировании компании или даже передаче "Укрзализныци" в управление иностранной стороне возникли не на пустом месте, а причиной тому состояние монополиста и прежде всего "дикая" коррупция в ней по выражению того же главы Кабмина.



"Дикая" коррупция "Укрзализныци"

Железнодорожный монополист "Укрзализныця" вызывает постоянные нарекания со стороны украинцев, недовольных ценами на проезд, нехваткой поездов и билетов, а со стороны власти – постоянными обвинениями в коррупции на самом высоком уровне.

Так, еще в 2016 году своего поста лишился исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Александр Завгородний. По данным СМИ в его отношении было направлено коллективное обращение 29 народных депутатов в котором шла речь о фактах хищений и злоупотреблений служебным положением на сумму порядка 1 млрд грн., что и стало причиной отставки.

Бороться с коррупцией пытались приглашением на пост главы "УЗ" иностранных специалистов в лице Войцеха Балчуна, правда добиться своей цели топ-менеджер не сумел и запомнился больше скандалом вокруг своей зарплаты и конфликтом с тогдашним министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. При этом коррупционные скандалы также регулярно сотрясали компанию.

Наконец, на смену Балчуну пришел украинский руководитель "УЗ" в лице Евгения Кравцова, пребывающего на этой должности и по сей день, но и он борьбу с коррупцией в госкомпании явно провалил.

Еще в августе 2019 года народный депутат от партии "Европейская солидарность" Игорь Артюшенко обратился с депутатским обращением к новому президенту Владимиру Зеленскому, в котором описал ситуацию на предприятии как критическую. В частности, речь шла о росте расходов и уровне коррупции.

В середине ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "1+1" заявил о "дикой коррупции" в "Укрализныце".

"Главная претензия к ним – коррупция в "Укрзализныце" – к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", – заявил глава правительства.

Глава госкомпании Евгений Кравцов намек понял и в начале декабря написал заявление на увольнение по собственному желанию, правда, пока так и не утвержденное Наблюдательным советом компании.

Словом, неудивительно что, как и в 2016 году в правительстве задумались об иностранной помощи для компании, но закончилось это, еще не начавшись, очередным скандалом.

Тендеры – "золотое" дно "Укрзализныци"

Когда говорят о коррупции на любом государственном предприятии, прежде всего, имеют ввиду нарушения при осуществлении закупок за счет средств компании. Именно на последние приходится львиная доля "вывода" средств из компании, хотя последние и осуществляются по специальной процедуре, но чиновники давно научились ее обходить. Разумеется, "Укрзализныця" в этом смысле не исключение.

Зарабатывают на сомнительных тендерах для предприятия буквально на всем.

Так, осенью 2018 года "УЗ" провела тендер на 3,98 млн грн., на которые планировалось провести "модернизацию отдельных частей интерьерного убранства электропоездов HRCS2" или проще говоря, облицовку 180 унитазов в поездах. Как оказалось, победитель тендера ООО "Мир снабжения" попросту не имело штатных сотрудников, необходимых для проведения работ и потому Государственная аудиторская служба заявила о несоответствии победителя условиям тендера. Однако сама "Укрзализныця" подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить вывод госаудиторов.

Казалось бы, мелочь, туалеты, а кто-то стоящий за спиной фирмы с 2 сотрудниками получил госзаказ на 4 млн грн. и, судя по иску "УЗ" к Госаудитслужбе, этот "кто-то" явно имеет отношение к госкомпании.

Еще более скандальный тендер состоялся осенью 2019 года, связанный с техническим переоборудованием железнодорожной станции Козятин-1 на сумму в 30 млн грн. Так, в сентябре "УЗ" объявила тендер, победителем в котором оказалось ООО "Ноер систем групп", в котором, как оказалось, насчитывалось всего 7 сотрудников, из которых 5 были субподрядчиками. Решение было отменено, однако уже в октябре тендер прошел снова и его победителем опять стало ООО "Ноер систем групп" предоставившее справку, что работы будет выполнять субподрядчик ООО "ВП-957" в составе 4 работников. Однако в этот раз это никого не смутило и с ООО "Ноер систем групп" был заключен договор на 30,12 млн грн., которые предприятие правда получит лишь на основании актов выполненных работ.

Учитывая, что за 6 месяцев 2019 года расходы "Укрзализныци" составили 11,5 млрд грн., можно только предположить, сколько средств госкомпании прошло через сомнительные тендеры подобные указанным выше.

Впрочем, иногда предприятие блокирует уже проведенные тендера по собственной инициативе, как это случилось летом 2019 года, когда была приостановлена покупка цельнокатаных железнодорожных колес на общую сумму почти 196 млн грн. В компании объяснили это желанием победителя – ООО "Интерпайп Украина" – поднять цену на 30%.

Но бывает и так, что "УЗ" покупает нужные им детали и в 5 раз дороже и это не смущает руководство компании, как это случилось с закупкой запчастей для локомотивных скоростемеров общей стоимостью 25,5 млн грн. По данным СМИ, мало того, что скоростомер оказался производства РФ, так еще и цена на него была завышена в 5 раз.

Коррупция на "Укрзализныце": железная дорога для нардепа

Можно найти много конкретных примеров "темных" тендеров для "УЗ", но большинство из них так или иначе ведут к структурам братьев Богдана и Ярослава Дубневичей – народных депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Парламентарии были известны как "смотрящие" за железнодорожной отраслью в бытность президента Петра Порошенко. Братья зарабатывали, по данным СМИ, не менее 1 млрд грн. в год на тендерах для "УЗ" за счет целой россыпи структур, как самих производящих запчасти, так и поставляющих продукцию других предприятий и стали основными поставщиками запчастей для нужд компании уже с 2014 года.

Успешный "бизнес на железке", и не только, сделал братьев самыми богатыми нардепами прошлого созыва по указанным в электронных декларациях наличным средствам – совокупно более 20 млн дол., 2 млн евро и 130 млн грн.

Впрочем, нельзя сказать, что деятельность нардепов была для них безоблачной – их имена регулярно звучали в СМИ как "смотрящих" за "УЗ", а с 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту злоупотреблений должностными лицами "Укрзализныци" при закупке запчастей у ООО "Экспозиция" из орбиты братьев Дубневичей, что привело к убыткам для компании на сумму более 200 млн гривен. А в 2017 году то же НАБУ открыло следствие по бизнесу братьев в газовой сфере.

В дальнейшем за фирмы братьев взялось еще и СБУ, и поползли слухи о том, что расследуемые силовиками дела в отношении Дубневичей свидетельствуют о миллиардных убытках для государства от их деятельности.

Впрочем, до смены власти народным депутатам ничего не решались предъявить, лишь в мае 2019 года НАБУ заявило, что в оконченном ими расследовании фактов завладения 93,28 млн грн. акционерной компании "Укрзализныця" есть след участия народного депутата. Речь шла о закупке для предприятия в 2015-2017 годах стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников.

Хотя на досрочных выборах 2019 года Ярослав Дубневич снова попал в Верховную Раду, времена были уже не те, о чем ярко свидетельствовало заявление главы "УЗ" Евгения Кравцова на личной странице в Facebook. Топ-менеджер назвал братьев "гигантами теневых закупок" и привел пример таких махинаций, которые обошлись "Укрзализныце" в 60 млн грн. за 7 месяцев 2019 года.

"Как это работало: две компании с похожими названиями, в течение 2018 – 2019 годов поставляли нам закладные анкеры АС-2 под видом продукции отечественного производителя. Как показала проверка: анкеры завозили из Беларуси. Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортные пошлины. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой "детали" составляла около 50 грн., а "Укрзализныце" ее уже продавали как товар за 94 грн. По нашим подсчетам, только за 7 месяцев 2019-го завышения стоимости могло составить более 60 млн грн. Месяц назад мы приостановили разнарядки на поставку анкеров АС-2 по заключенным договорам", – написал Евгений Кравцов, не объяснивший, почему он как глава компании это не пресек до вмешательства силовиков.

Как бы то ни было, подобное публичное заявление главы "УЗ" было неприятным сигналом для Дубневичей и продолжение не заставило себя ждать: в октябре генеральный прокурор Рулсан Рябошапка обратился в ВР с представлением на снятие неприкосновенности и арест Ярослава Дубневича. Тогда же решением суда было арестовано имущество братьев, часть которого братья переписали на сыновей Юрия и Павла.

Наконец, 31 октября ВР дала согласие на арест Ярослава Дубневича, впрочем, вскоре оказавшегося на свободе после внесения залога в 90 млн грн.

Будущее коррупции в "УЗ" – светло и безоблачно

Со времени заявления премьер-министра Алексея Гончарука о "дикой коррупции" в "УЗ" прошло больше 2 месяцев, глава предприятия написал заявление на увольнение, но продолжает работать. Впрочем, главе Кабмина сейчас явно не до кадровых назначений в госкомпании, ведь над ним самим нависает угроза лишиться своего поста после скандала с собственной прослушкой.

Тем временем Евгений Кравцов заявил об ожидании рекордной прибыли за 2013 год в размере 2,5-3 млрд грн. при продолжающейся убыточности пассажирских перевозок.

В то же время, по данным СМИ филиал "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства" приобрел на заводе "Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на сумму в 28,43 млн грн.

Речь идет о 19 комплектах крышной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе, приобретенных в среднем за 1,5 млн грн., при том что самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS. Стоимость последнего всего 323 тыс. грн.

Любопытно, что владельцем "Экватора" также является депутат, правда Николаевского горсовета от партии "Наш край", Сергей Кантор.

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