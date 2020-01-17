Подпишет ли Зеленский прошение Гончарука об отставке и чего ждать дальше: эксперты дали прогноз

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал прошение об отставке после слитых в сеть аудиозаписей, наделавших немало шума. Глава государства намерен рассмотреть это прошение в ближайшее время (возможно, передаст его в парламент, не подписывая). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", каким может быть дальнейшее развитие событий.

"Отношения между премьером и президентом в последнее время не были безоблачными"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко подчеркивает, что отношения между премьером и президентом в последнее время не были безоблачными. И это, по словам эксперта, констатировали многие.

"Слитые записи, на которых Гончарук заявлял об экономической некомпетентности себя и президента, это скорее повод, а не истинная причина отставки. Ведь вопросов к Гончаруку и Ко накопилось немало, - отмечает Бондаренко. – Думаю, отставка будет принята в ближайшее время. И, скорее всего, будут искать боле опытно преемника, на замену. Уже даже назывались фамилии вероятных кандидатов: Тигипко, Аваков, Хорошковский".

Эксперт напоминает, что отставка премьера автоматически влечет за собой отставку Кабмина.

"Но тут есть коллизия. Ведь парламентом поддержана программа действий правительства, что дает Кабмину иммунитет на год, - подчеркивает Бондаренко. – То есть, члены правительства могут заявить: пусть премьер уходит, а мы – останемся. Но, скорее всего, уйдут все".

"Прошение об отставке будет удовлетворено"

Политический аналитик Сергей Лозовский уверен, что прошение об отставке будет удовлетворено.

"Кстати, Гончарук был первой фигурой в правительстве, но не самой одиозной личностью. Там есть еще Бородянский, Милованов, - отмечает Лозовский. - Не факт, что отставка Гончарука повлечет отставку всего Кабмина. Тем более, что запасных игроков особо нет. Кстати, вчера стало известно, заявление об отставке написала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак… Похоже начался, "листопад" в Кабмине. Вряд ли найдется кто-то в Украине, кто об этом пожалеет".

Аналитик считает, что лучшим вариантом для Украины был бы уход всей действующей власти, не только правительства.

"К этому, думаю, все идет. Или придет уже вскоре", - резюмирует Лозовский.

"Удивительно, что этот Кабмин так долго держится"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что решение о том, оставлять одного Гончарука или все правительство (юридически имеющего иммунитет на год после утверждения его программы) может принять Верховная Рада.

"Кстати, по тому, как формировалась программа правительства, есть инсайдерская информация из нескольких министерств, что многие макропоказатели буквально за ночь до презентации менялись несколько раз, - говорит Богуш. – То есть, вся программа написана "на коленке". У правительства нет в реальности стратегии, программы, в Кабмине нет профессиональных кадров. Некоторые министерства даже еще не сформированы толком. Многие люди, пришедшие в Кабмин, не обладают необходимым опытом – ни жизненным, ни государственного управления. Вот честно – удивительно, что этот Кабмин так долго держится. Во многом – за счет позитивных тенденций, оставленных предшественниками. Хоть промпроизводство уже падает катастрофически быстро. И все негативные процессы, которые запустило это правительство, ведут к дефолту".

Богуш считает, что президент должен осознать, какую допустил ошибку, собрав случайных людей в правительстве.

"У Зеленского должны быть мощные советники по экономике – уважаемые люди в экспертной среде, аполитичные, которые посоветовали бы, что делать, как спасать экономику страны, - отмечает политтехнолог. - Нужно привлекать профессионалов. Ведь практически невозможно назвать министерство, которое бы не "провалилось". Загнать Украину в смартфон не получилось. Реальность куда сложнее. Тыкая на кнопочки в экране ситуацию в стране не выровнять. Мы видим жесткое перераспределение потоков. Ну и, конечно, общество "взорвала" информация о громадных прибавках, которые начислили себе представители правительства".

При этом вся ответственность лежит на президенте Зеленском, на рейтинге которого (а больше на рейтинге сериала "Слуга народа") мы получили такую власть, какую получили, считает Богуш.

"Думаю, следующее правительство еще будет иметь от народа "кредит доверия Зеленского". Но часть избирателей уже сомневается, что "голый король", не понимающий ничего в экономике, равно как его окружение, могут что-то поменять к лучшему. Не для себя. Для страны", - отмечает эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Гончарук обратился к украинцам и рассказал о решении уйти в отставку.

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