Гончарук подал в отставку: СРОЧНАЯ НОВОСТЬ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Информацию подтвердили и в Офисе президента.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - заявил Гончарук.

На своей странице в Facebook премьер-министр написал, что за последние четыре месяца команда Зеленского много работала над изменением страны. Так, Гончарук перечислил такие достижения, по его мнению: переход газотранспортной системы на европейские правила, новый транзитный договор, перезагрузки на постах органов госвласти, переговоры с Международным валютным фондом, улучшение позиций Украины в международных рейтингах и другое.

Гончарук отметил, что за короткое время сложно искоренить криминальные схемы, выстроенные годами. Кроме того, он напомнил о скандале вокруг "прослушки". По словам Гончарука, слитые в сеть материалы смонтированы из "фрагментов записей совещаний" в Кабмине.

"Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, являющегося нашим политическим лидером, - написал Гончарук. - Многим группам влияния, стремящимся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда".

В пресс-службе Офиса президента подтвердили, что Зеленский получил поданное премьер-министром заявление об отставке и рассмотрит его. О решении главы государства сообщат отдельно.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали о вероятности отставок в Кабмине после слива "прослушки с Гончаруком" и причастности Коломойского.

"Ходили слухи, что отставку Гончарука планируют на весну. Но слитые аудиозаписи, скорее всего, ускорят процесс, - говорил ранее Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Леонов. – Хотя, если честно, ничего противоправного там не было".

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