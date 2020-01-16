«Профан» ли Гончарук и кто слил в сеть «прослушку»: эксперты рассказали о вероятности отставок в Кабмине и причастности Коломойского

На заседании фракции "Слуг народа" вчера вечером обсуждали появившуюся на канале Youtube запись под названием "Как обмануть президента", на которой якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук называет себя "полным профаном" в экономике и нелестно отзывается о президенте Владимире Зеленском. Эксперты спрогнозировали изданию "Комментарии", может ли это спровоцировать отставку главы правительства, кому это выгодно и - если не это, то что (и почему) может побудить президента сменить Кабмин.

"Мы стали свидетелями весьма продуманной психологической операции"

Политтехнолог Олег Постернак отмечает: "Как и ранее предполагалось, атаки на представителей власти будут усиливаться и станут более изощренными. Фактически, мы стали свидетелями весьма продуманной психологической операции, и прошу заметить - направленной не только против премьер-министра Гончарука, но и против финансового блока правительства и руководства Нацбанка Украины".

Эксперт напомнил, что старому руководителю Минфина (Оксана Маркарова) и администрации НБУ удалось сохранить свое влияние и должности в новой архитектуре власти, не без помощи международных кредиторов. Но центральная фигура скандала, естественно, молодой премьер Гончарук.

"Расчет операции был следующий: показать Зеленскому наличие круга "заговорщиков", большее число которых имеют прямое отношение к власти Порошенко, ударить по самому больному месту любого президента - задетому самолюбию, профессиональному самомнению и тщеславию, спровоцировать эмоциональную отставку премьера и запустить процесс создания новой правительственной конфигурации с учетом немного изменившегося неформального расклада сил в Раде, - поясняет Постернак. - Очевидно, что наиболее заинтересованным в этом процессе является Коломойский и его депутатская группа".

Однако, такая картина понимания кажется политтехнологу слишком простой. Тут, по его мнению, может быть более сложная аппаратная игра.

"Возможно, депгруппу Коломойского, активно подымающую вопрос отставки Гончарука на заседании фракции 15 января и находящуюся с ним в негласном противостоянии, просто использовали как публичных стейкхолдеров процесса, - размышляет Постернак. - И программируемая цель - вовсе не отставка, а усиление зависимости Гончарука от Офиса президента".

Гончарук удобен Зеленскому, но ключевой фактор - нивеляция и обесценивание его политических амбиций (собственно, главная фабула операции - как раз выставить его "профаном", тем самым обесценить и уничтожить репутационно), предполагает эксперт.

"Не секрет, что Гончарук последние месяцы вел активную коммуникативную персональную стратегию, - продолжает Постернак. - К примеру, также активно светился наравне с президентом после катастрофы в Иране украинского самолета. Его еженедельные блоги "Чашка премьера", попытки сформировать в Раде персональную депутатскую группу, в основном из бывших коллег по BRDO и других общественных структур, конфликт с той же Верещук, которая вынуждена была уйти с должности представителя Кабмина в Раде, поскольку не нашла общего языка с премьером Гончаруком. И много других конфликтных моментов".

Поэтому, предполагает политтехнолог, конструирование данной операции, скорее всего, происходило в Офисе президента.

"Вопрос теперь только в том, кто слил запись в инет и направил журналистов, блогеров и медийщиков, - отмечает Постернак. - Впрочем, еще одна любопытная деталь. Вторая часть записи была слита спустя несколько часов после первой. Видимо, это произошло уже после встречи Гончарука с Зеленским, когда могло быть понятно, что отставка не состоится. Но нужна была тогда деталь, которая позволила бы немного дискредитировать запись. Тогда же Юлия Ковалив - заместитель руководителя Офиса президента, заявила, что это не ее голос на второй части аудиозаписей. Второй эпизод, который разве что представляет экономический и финансовый блок в полном непрофессиональном неглиже, и был запущен в том числе для того, чтобы Ковалив его оспорила. Это типичный отходной маневр для Офиса после уступчивости и раскаяния премьера перед президентом. Но подчеркну, что это всего лишь одна из аккуратных версий. По крайней мере, имеющая право быть".

"Очевидно, будут "раскачивать" тему отставки"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов считает очевидным, что против Гоначарука ведется кампания со стороны группы Коломойского. Но очевидным же называет и то, что успехов у этого правительства нет, зато есть масштабные провалы: падение роста промпроизводства, наращивание государственного долга и задолженностей по бюджетным выплатам. Как следствие - рост социального недовольства, падение рейтингов президента, правительства, парламента.

"Ходили слухи, что отставку Гончарука планируют на весну. Но слитые аудиозаписи, скорее всего, ускорят процесс, - говорит Леонов. – Хоть, если честно, ничего противоправного там не было. И никаких секретов. Очевидно, что новая власть (и Кабмин, и президент) не разбирается в вопросах экономики и госуправления. В этом месяце, после катастрофы украинского самолета в Иране, мы убедились, что новая структура власти не способа и защитить интересы Украины. Теперь оказывается, они не могут защитить даже себя. Кричащий факт, когда на встрече представителей Кабмина и НБУ идет прослушка. И странно, что СБУ оперативно не отреагировала на "слитые" записи. Всё это доказывает, что госсистема - в ступоре".

По словам эксперта, такие вещи, безусловно, неприятны главе государства. Ведь они диссонируют с настроениями в Офисе президента, где Зеленского называют чуть ли не одним из величайших представителей современной политики.

"Отдельные люди партии власти воюют друг с другом. Но за все происходящее несет персональную ответственность именно президент. И любой скандал в той или иной мере бьет по нему, - уверен Леонов. – Очевидно, что будут "раскачивать" тему отставки. Но пока, похоже, в Офисе президента на это не пойдут. Нужна новая кандидатура, согласие по министрам (отставка премьера автоматически влечет за собой отставку всего Кабмина). Это и так сложная процедура, которую будет еще труднее провести в нынешних условиях, когда в парламенте есть проблемы даже с монобольшиством. А аппетиты тех, кто готов "подставит плечо", теперь многократно возрастут".

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на публикации "прослушки" в сети и записал видеообращение.

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