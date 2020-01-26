Торговые договоренности США и Китая: риски и не только

Торговая война двух мощнейших экономик мира длилась полтора года. За это время рост ВВП в мире замедлился на 0,7%. Однако, договоренности Китая и США идут в разрез с интересами других стран, которые рискуют столкнуться с негативными последствиями.



Торговое соглашение США и Китая: экспортные риски

Американский обозреватель Кит Брадшер уверен, что договоренности о том, что Китай будет покупать больше продукции из США, могут обернуться убытками для стран Европы и Латинской Америки. США сократят пошлины с 15 до 7,5 процентов на китайские товары общей стоимостью 120 млрд долл., включая товары широкого потребления, электронику. Взамен Китай обязался в течение 2020-2021 гг. закупить американских товаров и услуг на 200 млрд долл., включая свинину, сою, пшеницу и хлопок. Еще до подписания соглашения правительство КНР поставило цель снизить пошлины на зарубежные товары на сумму 400 млрд долл. в интересах растущего спроса среди китайских граждан.

Брадшер считает, что американские производители займут ниши Аргентины, Бразилии, Франции и ряда других стран, которые также поставляют в Китай сельскохозяйственную продукцию. Стоит отметить, что Украина также поставляет в Китай пшеницу и различное сырье. Страны, которые не имеют никакого отношения к торговой войне, рискуют понести убытки. Мнение эксперта разделяет обозреватель Мишель То. Она не сомневается, что даже если Китай попытается выполнить требования сделки в части увеличения импорта продукции из США, то в таком случае придется сократить импорт из других стран.

Скептически к первой фазе торгового соглашения относится бизнес-аналитик Натали Шерман. Она полагает, что американские экспортеры могут вовсе не получить обещанное, поскольку Китай купит столько продукции, сколько нужно для покрытия спроса на внутреннем рынке, независимо от условий соглашения. Далеко не факт, что подписанный Трампом и Лю Хе документ принесет облегчение американским фермерам. Некоторые фермерские хозяйства США обанкротились из-за сокращения Китаем импорта их сельскохозяйственной продукции в период торговой войны. Правительству США пришлось выделить 28 млрд долл. для поддержки фермеров, ориентированных на китайский рынок.

Торговое соглашение США и Китая: слабые места

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что документ, который подписали Трамп и Лю Хе на прошлой неделе, это попытка создать правовые рамки для исполнения договоренностей, которые с трудом удалось достичь министру финансов США Стиву Мнучину и торгпреду США Роберту Лайтхайзеру во время переговоров с китайскими чиновниками в прошлом году. Это не полноценное соглашение, которое поставит точку в торговой войне, а, скорее, промежуточный вариант.

Незаконченность торгового соглашения подтверждает тот факт, что США сохраняют пошлины на китайские товары на сумму 360 млрд долл., а Китай – пошлины на американские товары на сумму 100 млрд долл. В таких условиях значительная часть американских промышленников продолжит нести убытки, ведь из-за пошлин их продукция будет стоить дороже на китайском рынке.

Под сомнением обязательство Китая внести поправки в национальное законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности. Сенатор-демократ Чак Шумер уверен, что без твердых обязательств, Китай продолжит насильно заставлять иностранные компании передавать свои технологии. Трамп неоднократно критиковал китайские власти за то, что они украл либо присвоили интеллектуальной собственности на сотни миллиардов долларов, требовал освободить американские фирмы от передачи своих технологий, ноу-хау в обмен на разрешение работать на китайском рынке.

Однако, люди из команды Трампа с оптимизмом смотрят в будущее американо-китайских отношений. По мнению министра финансов США Стива Мнучина, торговое соглашение решили разделить на несколько частей и постепенно проводить переговоры для урегулирования других оставшихся проблемных споров. Подписанный документ в Вашингтоне 15 января – это только начало. Мнучин считает, что вторая часть соглашения положит конец оставшимся пошлинам. Советник президента США по вопросам торговли Питер Наварро считает, что в ходе последующих переговоров нужно добиться от Китая отказа от хакерских атак, от субсидирования китайских госпредприятий, которые создают неравную конкуренцию американским компаниям, от поставок в Америку медицинского наркотического вещества фентанил.

Торговое соглашение США и Китая: туманные перспективы

Как скоро начнется новый раунд торговых переговоров Китая и США не знает никто. Директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу полагал, что переговоры касательно второй фазы торгового соглашения начнутся сразу после подписания первой. В Китае придерживаются другого мнения. По данным близкого к правительственным кругам издания Global Times, торговые противоречия между США и Китаем не исчезнут сразу же после подписания первой части торгового соглашения, а оставшиеся пошлины на китайские товары не будут отменены в ближайшее время. Чем дольше будут оттягиваться американо-китайские торговые переговоры, тем большие убытки будут нести компании из США.

Судя по всему, в Пекине вообще не относятся к первой части сделки как к документу особой важности. В противном случае, председатель КНР Си Цзиньпинь лично прилетел бы 15 января в Вашингтон, а не послал туда свою "правую руку" Лю Хе. Дальнейшие торговые переговоры между США и Китаем могут застопориться из-за спора вокруг субсидирования китайских госпредприятий. В прошлом году китайские власти дали понять, что данный вопрос не имеет отношения к торговле. Требования американцев воспринимаются как вмешательство во внутренние дела Китая. На частные фирмы в Китае приходится около 60% ВВП и 70% инновационных решений.

Штаты и Поднебесная пока не урегулировали спор в сфере электронной торговли. По мнению Георгия Кухалейшвили, Китай не хочет отказываться от ограничения доступа к интернету для своих граждан и пустить на рынок электронные сервисы американских фирм, поскольку будет открыт доступ к западным ресурсам, чья точка зрения выходит за пределы государственной цензуры. Неудивительно, почему США не отменили все пошлины. Американцам нужен рычаг давления на Китай, чтобы добиться уступок по неурегулированным спорам. Однако, не факт, что этого получиться достичь быстро и эффективно.

Эксперт полагает, что продолжающиеся протесты в Гонконге могут негативно повлиять на климат американо-китайских переговоров в этом году. В сентябре этого года там состоятся выборы в местный Законодательный совет. В прошлом году протесты в Гонконге достигли апогея во время выборов в райсоветы. В 2019 году в Конгрессе было принято специальное законодательство, которое создает правовые основания для наблюдения за соблюдением прав человека и политических свобод в Гонконге, предусматривает возможность вводить персональные санкции в отношении китайских чиновников. Данное обстоятельство вызывает возмущение китайского правительства, которое считает протесты в Гонконге внутренним вопросом КНР и обвиняет США и Великобританию в поддержке тамошней оппозиции. Гонконгские протестующие не желают интегрироваться в политическую систему Китая и требуют расширения автономии в части избрания местной власти и правосудия.

Первая фаза торгового соглашения США и Китая не означает урегулирование всех споров и окончание торговой войны. По данным Банка Финляндии, если торговая война США и Китаем продолжится, то мировой ВВП снизится на 2%.

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