Борис Кауфман, табачный рынок и «Теддис-Украина»: узел скандалов на десятки миллиардов

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Табачную
компанию "Теддис-Украина" признали монополистом на табачном рынке Украины и
АМКУ оштрафовал производителя сигарет на 6,5 млрд грн. Правда, и без этого
скандала, у компании в Украине довольно неоднозначная история.
В
2011 году компания "Подолье-Табак" создала "дочернюю" структуру под названием
"Мегаполис Украина". Уже из названия эксперты рынка определяли "корни"
новосозданной компании и ее владельцев – структурное подразделение российской
группы компаний "Мегаполис", работавшей на табачном рынке РФ в составе
многопрофильного концерна "Меркурий", принадлежащего российскому
предпринимателю Игорю Кесаеву.
В
2014 году компанию "Мегаполис-Украина" уже называли монополистом на рынке
розничной торговли табачными изделиями в Украине и протекцию ей составили якобы
члены семьи Виктора Януковича, а совладельцами компании выступали Игорь Кесаев
и Борис Кауфман – скандальный одесский предприниматель, чьи интересы помимо
сигарет затрагивают сферы от производства алкоголя до медиа. Впрочем, "российский
след" в компании до 2016 года если и обсуждался, то не особо активно.
Неприятности
"Мегаполис-Украина" начались с января 2016 года, когда началось пикетирование
складов готовой продукции компании, а активисты заявили о том, что компания
финансирует в том числе ФСБ РФ через фонд "Монолит" Игоря Кесаева, а также ВС
РФ через поставки оружия производства ОАО "Завод Дегтярева".
Инициативу
общественников подкрепили налоговики, весной 2016 года, насчитавшие у компании
уклонение от уплаты налогов на сумму в 2,3 млрд грн.: 1,2 млрд грн. пришлись на
якобы продажу фиктивным предприятиям табачных изделий и 1,1 млрд грн. были
оформлены как материальная помощь другим фиктивным предприятиям.
Чтобы
снизить градус внимания к себе, уже в мае "Мегаполис-Украина" сменила название
на ООО "Теддис-Украина". Помогло изменение названия фирмы или высокие связи и
договоренности, но дело против компании так и не завершилось приговором.
Правда, еще в 2017 году его руководство явно пережило немало неприятных минут.
Весной
ГПУ заявило о расследовании вывода компанией 2,5 млрд грн. заграницу, а в
апреле тогдашний генпрокурор Юрий Луценко даже связал это расследование с
выплатой компанией самого крупного штрафа по решению АМКУ в истории Украины на
сумму в 300 млн грн. Вскоре после этого в столице начали исчезать из продажи
табачные изделия.
Но,
несмотря на поднятую шумиху и даже сообщения о подозрении руководителям
компании, приговором это так и не закончилось. Это связывали с опубликованной в
соцсети Facebook информацией о работе сына генпрокурора Юрия Луценко Александра
в компании.
В
целом 2017 год оказался очень удачным для компании Бориса Кауфмана, оборот
которой составил 47,7 млрд грн.
Впрочем,
несмотря на решение проблем с ГПУ спокойной жизни "Теддис-Украина" в 2017-2018
годах никто не обещал и не обеспечил, теперь основным противником компании стал
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). По иронии судьбы в 2017 году Юрий
Луценко обвинял прежнее руководство АМКУ в "крышевании" табачного монополиста.
Очевидно, именно поэтому следующий руководитель Антимонопольного комитета Юрий
Терентьев "насел" на "Теддис-Украину" стремясь доказать, что он не такой как
его предшественники.
В
итоге уже в декабре 2017 года АМКУ по результатам расследования насчитал
"Теддис-Украине" 430 млн грн. штрафа. Монополист попробовал оспорить штраф, но
летом 2018 года проиграл апелляцию в Верховном суде Украины.
Все
это даже вызвало появление информации о якобы продаже Борисом Кауфманом
Imperial Tobacco своей доли в "Тедис-Украина", впоследствии
не подтвердившейся. Во всяком случае, Борис Кауфман продолжает оставаться
владельцем компании наряду с двумя жителями Лондона, скрывающимися за
несколькими кипрскими оффшорами, выступающими формальными
учредителями "Тедис-Украина".
Однако,
пока компания пыталась оспорить штраф в 430 млн грн. со сменой власти на нее
опустилась еще более тяжелая длань АМКУ. В октябре 2019 года в АМКУ заявили о
масштабном сговоре на табачном рынке Украины и оштрафовали как производителей,
так и продавцов табачной продукции на 6,5 млрд грн.
Как
пояснили в Антимонопольном комитете, "производители табачных изделий установили
такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис",
потенциальными дистрибьюторами, которые делали просто невозможным их появление
на этом рынке".
Самый
крупный штраф – 3,4 млрд грн. – АМКУ присудил ООО "Тедис Украина", на что
последняя, разумеется, отреагировала полным отрицанием обвинений Комитета,
заявив, что "решение Антимонопольного комитета принято с нарушением требований
действующего законодательства, без имеющейся доказательной базы и по надуманным
основаниям". Также в компании напомнили, что за 2015-2018 годы заплатили в виде
налогов более 6 млрд грн., что обеспечило им место в ТОП-100 отечественных
налогоплательщиков и заявили о готовности оспаривать решение АМКУ в суде.
Помимо
этого, компания стала несколько более открытой – директор "Теддис-Украина" дал
интервью СМИ признав, что на их долю приходится около 60% табачного рынка, а по
итогам года они ожидают оборот на уровне порядка 60 млрд грн. В 2018 году по
данным системы YouControl выручка компании превышала 51 млрд грн.
Однако
не только борьбой с АМКУ запомнился "Тедис- Украина" со сменой власти в
Украине. Так, еще до октябрьского решения АМКУ компания засветилась в
крупнейшем на тот момент скандале в пропрезидентской партии "Слуга народа".
3
октября во время рассмотрения законопроекта №1049 и правок в него народные
депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко на
заседании комитета ВР по вопросам налоговой политики неожиданно предложили
новую поправку. Нардепы предложили обязать компании-производителей табачных
изделий продавать свою продукцию оптом не дороже 80% от ее максимальной
розничной цены. Остальные 20% в соотношении 7% и 13% делились между компаниями-оптовыми
и розничными продавцами сигарет.
Согласно
стенограмме заседания Александр Дубинский объяснил поправку в документ,
изначально касавшийся порядка работы единого счета для взноса налогов, сборов и
единого социального взноса, борьбой с монополией "Тедис-Украина".
В
этот раз компания сохранила молчание, правда после окончательного принятия
документа резко против выступили крупнейшие налогоплательщики страны – табачные
компании Philip Morris (РМ) и JTI также заявили о возможном закрытии своих
предприятий. Последовала встреча "табачников" с премьер-министром Украины
Алексеем Гончаруком и членами Кабмина, по итогам которой выпустили
оптимистичный пресс-релиз.
Тем
временем в СМИ появились публикации, в которых инициатором поправки назвали
народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Андрея Холодова, имеющего
интересы в табачном бизнесе посредством компании "Т-киоск". В большом интервью
в СМИ сам нардеп подчеркнул, что монопольное положение на рынке и
договоренности с производителями позволяют "Тедису" получать около 7% маржи и
контролировать 75-80% оптового табачного рынка.
По
версии же журналистов производители сигарет пытаются сохранить монопольное
положение дистрибьютора "Тедис-Украина" на отечественном рынке с помощью
Меморандума с Кабинетом Министров. Как пишет издание, в текст документа
специальным пунктом внесены гарантии от Кабмина об изменении механизма оплаты
5% налога с розничных продаж табачных изделий.
Также
в ВР были поданы 3 законопроекта №№2501-2503, положения которых были переведены
в качестве поправок в законопроекты №1210 и 1209-1. Цель предложений, по версии
издания, состоит в концентрации средств 5% акцизного налога, идущего от
розничной торговли сразу в местные бюджеты, у табачного оптовика ООО "Тедис-Украина".
Как
настаивают журналисты, эти законодательные изменения нужны монополисту для
решения двух целей:
1)
использования текста Меморандума для оспаривания решения АМКУ о штрафе в 6,5
млрд грн. за монопольный сговор участников табачного рынка;
2) ухода от уголовного производства №32019160000000068 по ч.3 ст.212 УК Украины "Уклонение от уплаты налогов", как раз тех 5% акциза незаплаченных компанией. Помимо этого, компания фигурирует в 13 уголовных производствах.
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