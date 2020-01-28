Борис Кауфман, табачный рынок и «Теддис-Украина»: узел скандалов на десятки миллиардов

Табачную компанию "Теддис-Украина" признали монополистом на табачном рынке Украины и АМКУ оштрафовал производителя сигарет на 6,5 млрд грн. Правда, и без этого скандала, у компании в Украине довольно неоднозначная история.



От "Мегаполиса" до "Теддиса"

В 2011 году компания "Подолье-Табак" создала "дочернюю" структуру под названием "Мегаполис Украина". Уже из названия эксперты рынка определяли "корни" новосозданной компании и ее владельцев – структурное подразделение российской группы компаний "Мегаполис", работавшей на табачном рынке РФ в составе многопрофильного концерна "Меркурий", принадлежащего российскому предпринимателю Игорю Кесаеву.

В 2014 году компанию "Мегаполис-Украина" уже называли монополистом на рынке розничной торговли табачными изделиями в Украине и протекцию ей составили якобы члены семьи Виктора Януковича, а совладельцами компании выступали Игорь Кесаев и Борис Кауфман – скандальный одесский предприниматель, чьи интересы помимо сигарет затрагивают сферы от производства алкоголя до медиа. Впрочем, "российский след" в компании до 2016 года если и обсуждался, то не особо активно.

Неприятности "Мегаполис-Украина" начались с января 2016 года, когда началось пикетирование складов готовой продукции компании, а активисты заявили о том, что компания финансирует в том числе ФСБ РФ через фонд "Монолит" Игоря Кесаева, а также ВС РФ через поставки оружия производства ОАО "Завод Дегтярева".

Инициативу общественников подкрепили налоговики, весной 2016 года, насчитавшие у компании уклонение от уплаты налогов на сумму в 2,3 млрд грн.: 1,2 млрд грн. пришлись на якобы продажу фиктивным предприятиям табачных изделий и 1,1 млрд грн. были оформлены как материальная помощь другим фиктивным предприятиям.

Чтобы снизить градус внимания к себе, уже в мае "Мегаполис-Украина" сменила название на ООО "Теддис-Украина". Помогло изменение названия фирмы или высокие связи и договоренности, но дело против компании так и не завершилось приговором. Правда, еще в 2017 году его руководство явно пережило немало неприятных минут.

Весной ГПУ заявило о расследовании вывода компанией 2,5 млрд грн. заграницу, а в апреле тогдашний генпрокурор Юрий Луценко даже связал это расследование с выплатой компанией самого крупного штрафа по решению АМКУ в истории Украины на сумму в 300 млн грн. Вскоре после этого в столице начали исчезать из продажи табачные изделия.

Но, несмотря на поднятую шумиху и даже сообщения о подозрении руководителям компании, приговором это так и не закончилось. Это связывали с опубликованной в соцсети Facebook информацией о работе сына генпрокурора Юрия Луценко Александра в компании.

В целом 2017 год оказался очень удачным для компании Бориса Кауфмана, оборот которой составил 47,7 млрд грн.

"Теддис-Украина" и АМКУ

Впрочем, несмотря на решение проблем с ГПУ спокойной жизни "Теддис-Украина" в 2017-2018 годах никто не обещал и не обеспечил, теперь основным противником компании стал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). По иронии судьбы в 2017 году Юрий Луценко обвинял прежнее руководство АМКУ в "крышевании" табачного монополиста. Очевидно, именно поэтому следующий руководитель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев "насел" на "Теддис-Украину" стремясь доказать, что он не такой как его предшественники.

В итоге уже в декабре 2017 года АМКУ по результатам расследования насчитал "Теддис-Украине" 430 млн грн. штрафа. Монополист попробовал оспорить штраф, но летом 2018 года проиграл апелляцию в Верховном суде Украины.

Все это даже вызвало появление информации о якобы продаже Борисом Кауфманом Imperial Tobacco своей доли в "Тедис-Украина", впоследствии не подтвердившейся. Во всяком случае, Борис Кауфман продолжает оставаться владельцем компании наряду с двумя жителями Лондона, скрывающимися за несколькими кипрскими оффшорами, выступающими формальными учредителями "Тедис-Украина".

Однако, пока компания пыталась оспорить штраф в 430 млн грн. со сменой власти на нее опустилась еще более тяжелая длань АМКУ. В октябре 2019 года в АМКУ заявили о масштабном сговоре на табачном рынке Украины и оштрафовали как производителей, так и продавцов табачной продукции на 6,5 млрд грн.

Как пояснили в Антимонопольном комитете, "производители табачных изделий установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис", потенциальными дистрибьюторами, которые делали просто невозможным их появление на этом рынке".

Самый крупный штраф – 3,4 млрд грн. – АМКУ присудил ООО "Тедис Украина", на что последняя, разумеется, отреагировала полным отрицанием обвинений Комитета, заявив, что "решение Антимонопольного комитета принято с нарушением требований действующего законодательства, без имеющейся доказательной базы и по надуманным основаниям". Также в компании напомнили, что за 2015-2018 годы заплатили в виде налогов более 6 млрд грн., что обеспечило им место в ТОП-100 отечественных налогоплательщиков и заявили о готовности оспаривать решение АМКУ в суде.

Помимо этого, компания стала несколько более открытой – директор "Теддис-Украина" дал интервью СМИ признав, что на их долю приходится около 60% табачного рынка, а по итогам года они ожидают оборот на уровне порядка 60 млрд грн. В 2018 году по данным системы YouControl выручка компании превышала 51 млрд грн.

Коррупция, скандалы, законы: в борьбе за табачный рынок при Зеленском

Однако не только борьбой с АМКУ запомнился "Тедис- Украина" со сменой власти в Украине. Так, еще до октябрьского решения АМКУ компания засветилась в крупнейшем на тот момент скандале в пропрезидентской партии "Слуга народа".

3 октября во время рассмотрения законопроекта №1049 и правок в него народные депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко на заседании комитета ВР по вопросам налоговой политики неожиданно предложили новую поправку. Нардепы предложили обязать компании-производителей табачных изделий продавать свою продукцию оптом не дороже 80% от ее максимальной розничной цены. Остальные 20% в соотношении 7% и 13% делились между компаниями-оптовыми и розничными продавцами сигарет.

Согласно стенограмме заседания Александр Дубинский объяснил поправку в документ, изначально касавшийся порядка работы единого счета для взноса налогов, сборов и единого социального взноса, борьбой с монополией "Тедис-Украина".

В этот раз компания сохранила молчание, правда после окончательного принятия документа резко против выступили крупнейшие налогоплательщики страны – табачные компании Philip Morris (РМ) и JTI также заявили о возможном закрытии своих предприятий. Последовала встреча "табачников" с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и членами Кабмина, по итогам которой выпустили оптимистичный пресс-релиз.

Тем временем в СМИ появились публикации, в которых инициатором поправки назвали народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Андрея Холодова, имеющего интересы в табачном бизнесе посредством компании "Т-киоск". В большом интервью в СМИ сам нардеп подчеркнул, что монопольное положение на рынке и договоренности с производителями позволяют "Тедису" получать около 7% маржи и контролировать 75-80% оптового табачного рынка.

По версии же журналистов производители сигарет пытаются сохранить монопольное положение дистрибьютора "Тедис-Украина" на отечественном рынке с помощью Меморандума с Кабинетом Министров. Как пишет издание, в текст документа специальным пунктом внесены гарантии от Кабмина об изменении механизма оплаты 5% налога с розничных продаж табачных изделий.

Также в ВР были поданы 3 законопроекта №№2501-2503, положения которых были переведены в качестве поправок в законопроекты №1210 и 1209-1. Цель предложений, по версии издания, состоит в концентрации средств 5% акцизного налога, идущего от розничной торговли сразу в местные бюджеты, у табачного оптовика ООО "Тедис-Украина".

Как настаивают журналисты, эти законодательные изменения нужны монополисту для решения двух целей:

1) использования текста Меморандума для оспаривания решения АМКУ о штрафе в 6,5 млрд грн. за монопольный сговор участников табачного рынка;

2) ухода от уголовного производства №32019160000000068 по ч.3 ст.212 УК Украины "Уклонение от уплаты налогов", как раз тех 5% акциза незаплаченных компанией. Помимо этого, компания фигурирует в 13 уголовных производствах.

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