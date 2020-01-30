Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: эксперты дали прогноз

В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозируют минимальное влияние на отечественную экономику из-за обнаружения в Китае нового смертельного коронавируса. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты согласны с этим утверждением лишь частично.

"Если удар придется по мировой экономике, это неминуемо отразится и на нас"

Политический и экономический эксперт Андрей Еременко согласен с тем, что прямого воздействия эпидемия коронавируса на Украину не окажет. Но если удар придется по мировой экономике, это неминуемо отразится и на нас.

"Учитывая меры карантина, которые предпринимаются глобально и в мире, и в Украине, такого рода эпидемии (и ее последствий), как в Китае, где устроили карантин (в результате чего их праздничная экономика – отмечание нового года по Восточному гороскопу - имеет проблемы), у нас не будет, – подчеркивает Еременко. – Но история с коронавирусом может стать спусковым крючком для глобального экономического кризиса. А уж он точно ударит и по Украине как по экспортно-ориентированной стране".

О начале такого – глобального финансового – кризиса говорят уже несколько лет. Экономисты предупреждают об этом, а поводом может стать что угодно. И тут реальна потеря большого куска мировой экономики, возможна паника.

Эксперт отмечает: "Китай тратит много денег на карантин, строительство больниц. Еще и не отпраздновали с планируемым размахом Новый год. Праздничные товаров не проданы на огромную сумму, замер большой кусок экономики. Если бы экономическая система в мире была стабильна – другое дело. Но мы два-три года живем в новостях, что вот-вот грянет мировой кризис. И он таки может грянуть. Кто-то начнет продавать акции китайских копаний – и начнет сыпаться вся мировая экономика. И нас однозначно зацепит при этом обвале".

"Прямые экономические последствия эпидемии коронавируса - обвал мировых цен на нефть"

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак называет прямыми экономическим последствия эпидемии коронавируса обвал мировых цен на нефть почти на 10%. Но на украинскую экономику, по мнению эксперта, это не повлияет.

"Снижение мировых цен на нефть для нас хорошо (особенно, если это потянет за собой и снижение цен на газ). Но у этих факторов нет прямой связи со снижением цен на топливо, чего хотелось бы украинскому потребителю, – подчеркивает Андрей Новак. – Ведь в данный момент у нас идет девальвация гривни. А так как у нас около 80% топлива – импорт, то при продолжении девальвации национальной валюты горючее может не снижаться, а даже подниматься в цене".

Что касается влияния коронавируса непосредственно на украинскую экономику, можно говорить разве что о частично отложенном импорте в виде посылок из Китая.

"Несмотря на прозвучавшие заверения, что вирус не передается через посылки, определенная часть украинцев, ранее заказавшая товары в Китае, для перестраховки откажется от них. Но лишь на время. Отложенный импорт. Когда ситуация урегулируется, люди вновь оформят свой заказ", – уверен Андрей Новак.

"Там чихнули, а мы об этом - просто прочитали"

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен, что большого влияния на украинскую экономику ситуация в Китае не окажет. Потому что он, к сожалению, не входит в топ наших торговых партнеров.

"По товарообороту экспорта-импорта Китай не входит даже в первую десятку партнеров Украины. Так что ситуация с коронавирусом не может серьезно повлиять на нашу экономику, – говорит Дорошенко. – Резкий рост или замедление китайской экономики у нас не особо заметны".

Между тем, подчеркивает эксперт, укрепление сотрудничества с Китаем было бы очень важно для Украины.

Алексей Дорошенко поясняет: "Китайские инвестиции - это "дешевые деньги", причем с меньшим количеством условий, чем выдвигают Украине наши стратегические на данный момент партнеры – США и ЕС. Динамично развивающийся Китай хочет "подсидеть" конкурентов – и готов вкладывать деньги в другие страны, в том числе в Украину. И если бы мы были больше "завязаны" на китайские деньги, то в данной ситуации и больше пострадали бы. Но и получали бы – до и после нее – куда больше. А так – там чихнули, а мы об этом просто прочитали".

Ранее "Комментарии" писали, что недавно в Китае на "карантин" ушла американская сеть кофеен Starbucks, а теперь подобное решение приняли и в компании IKEA.

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