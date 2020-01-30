Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: эксперты дали прогноз

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В Министерстве экономического развития,
торговли и сельского хозяйства Украины прогнозируют минимальное влияние на
отечественную экономику из-за обнаружения в Китае нового смертельного
коронавируса. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты согласны с этим
утверждением лишь частично.
"Если удар придется по мировой экономике, это
неминуемо отразится и на нас"
Политический и экономический эксперт Андрей
Еременко согласен с тем, что прямого воздействия эпидемия коронавируса на
Украину не окажет. Но если удар придется по мировой экономике, это неминуемо
отразится и на нас.
"Учитывая меры карантина, которые
предпринимаются глобально и в мире, и в Украине, такого рода эпидемии (и ее
последствий), как в Китае, где устроили карантин (в результате чего их праздничная
экономика – отмечание нового года по Восточному гороскопу - имеет проблемы), у
нас не будет, – подчеркивает Еременко. – Но история с коронавирусом может стать
спусковым крючком для глобального экономического кризиса. А уж он точно ударит
и по Украине как по экспортно-ориентированной стране".
О начале такого – глобального финансового –
кризиса говорят уже несколько лет. Экономисты предупреждают об этом, а поводом
может стать что угодно. И тут реальна потеря большого куска мировой экономики,
возможна паника.
Эксперт отмечает: "Китай тратит много денег на
карантин, строительство больниц. Еще и не отпраздновали с планируемым размахом
Новый год. Праздничные товаров не проданы на огромную сумму, замер большой
кусок экономики. Если бы экономическая система в мире была стабильна – другое
дело. Но мы два-три года живем в новостях, что вот-вот грянет мировой кризис. И
он таки может грянуть. Кто-то начнет продавать акции китайских копаний – и
начнет сыпаться вся мировая экономика. И нас однозначно зацепит при этом обвале".
"Прямые экономические последствия эпидемии
коронавируса - обвал мировых цен на нефть"
Глава Комитета экономистов Украины Андрей
Новак называет прямыми экономическим последствия эпидемии коронавируса обвал
мировых цен на нефть почти на 10%. Но на украинскую экономику, по мнению
эксперта, это не повлияет.
"Снижение мировых цен на нефть для нас хорошо
(особенно, если это потянет за собой и снижение цен на газ). Но у этих факторов
нет прямой связи со снижением цен на топливо, чего хотелось бы украинскому
потребителю, – подчеркивает Андрей Новак. – Ведь в данный момент у нас идет
девальвация гривни. А так как у нас около 80% топлива – импорт, то при
продолжении девальвации национальной валюты горючее может не снижаться, а даже
подниматься в цене".
Что касается влияния коронавируса
непосредственно на украинскую экономику, можно говорить разве что о частично
отложенном импорте в виде посылок из Китая.
"Несмотря на прозвучавшие заверения, что вирус
не передается через посылки, определенная часть украинцев, ранее заказавшая
товары в Китае, для перестраховки откажется от них. Но лишь на время.
Отложенный импорт. Когда ситуация урегулируется, люди вновь оформят свой
заказ", – уверен Андрей Новак.
"Там чихнули, а мы об этом - просто прочитали"
Председатель Национального Совета
экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
Алексей Дорошенко уверен, что большого влияния на украинскую экономику ситуация
в Китае не окажет. Потому что он, к сожалению, не входит в топ наших торговых
партнеров.
"По товарообороту экспорта-импорта Китай не
входит даже в первую десятку партнеров Украины. Так что ситуация с коронавирусом
не может серьезно повлиять на нашу экономику, – говорит Дорошенко. – Резкий
рост или замедление китайской экономики у нас не особо заметны".
Между тем, подчеркивает эксперт, укрепление
сотрудничества с Китаем было бы очень важно для Украины.
Алексей Дорошенко поясняет: "Китайские
инвестиции - это "дешевые деньги", причем с меньшим количеством условий, чем
выдвигают Украине наши стратегические на данный момент партнеры – США и ЕС.
Динамично развивающийся Китай хочет "подсидеть" конкурентов – и готов
вкладывать деньги в другие страны, в том числе в Украину. И если бы мы были
больше "завязаны" на китайские деньги, то в данной ситуации и больше пострадали
бы. Но и получали бы – до и после нее – куда больше. А так – там чихнули, а мы
об этом просто прочитали".
Ранее "Комментарии" писали, что недавно в
Китае на "карантин" ушла американская сеть кофеен Starbucks, а теперь подобное
решение приняли и в компании IKEA.
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