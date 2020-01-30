Коронавирус в Китае: компания IKEA закрыла десятки своих магазинов из-за эпидемии

Шведская компания IKEA решила приостановить работу 30 своих магазинов в Китае из-за эпидемии, вызванной коронавирусом. Об этом информирует Reuters.

Так, сегодня в компании заявили, что вынужденны временно закрыть все свои магазины в стране. Отмечается, что решение было озвучено после объявления крупнейшего в мире мебельного ритейлера в среду о том, что он закрывает около половины своих магазинов и сокращает часы работы.

Отметим, что на данный момент подтверждено 170 летальных исходов из-за заражения коронавирусом, еще более 2 тыс человек – инфицированы.

Напомним, американская сеть кофеен Starbucks оповестила о закрытии 2000 заведений из-за коронавируса в Китае.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пустое здание в Китае всего за два дня переоборудовали в специализированную больницу на тысячу мест в связи с эпидемией коронавируса. Позавчера в 22:30 по местному времени в больницу заселили группу коронавирусных пациентов. В сети опубликовано видео, как строили и оборудовали новую больницу и кадры уже готового медцентра.

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