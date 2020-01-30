Коронавирус в Китае: компания IKEA закрыла десятки своих магазинов из-за эпидемии

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Шведская компания IKEA решила приостановить работу 30
своих магазинов в Китае из-за эпидемии, вызванной коронавирусом. Об этом
информирует Reuters.
Так, сегодня в компании заявили, что вынужденны временно
закрыть все свои магазины в стране. Отмечается, что решение было озвучено после
объявления крупнейшего в мире мебельного ритейлера в среду о том, что он закрывает
около половины своих магазинов и сокращает часы работы.
Отметим, что на данный момент подтверждено 170 летальных
исходов из-за заражения коронавирусом, еще более 2 тыс человек – инфицированы.
Напомним, американская сеть кофеен Starbucks оповестила о
закрытии 2000 заведений из-за коронавируса в Китае.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пустое здание в
Китае всего за два дня переоборудовали в специализированную больницу на тысячу
мест в связи с эпидемией коронавируса. Позавчера в 22:30 по местному времени в больницу заселили группу
коронавирусных пациентов. В сети опубликовано видео, как строили и оборудовали
новую больницу и кадры уже готового медцентра.
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