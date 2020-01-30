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Коронавирус в Китае: компания IKEA закрыла десятки своих магазинов из-за эпидемии

Недавно в Китае на «карантин» ушла американская сеть кофеен Starbucks, а теперь подобное решение приняли и в компании IKEA

сегодня, 09:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Шведская компания IKEA решила приостановить работу 30 своих магазинов в Китае из-за эпидемии, вызванной коронавирусом. Об этом информирует Reuters.

Так, сегодня в компании заявили, что вынужденны временно закрыть все свои магазины в стране. Отмечается, что решение было озвучено после объявления крупнейшего в мире мебельного ритейлера в среду о том, что он закрывает около половины своих магазинов и сокращает часы работы.

Отметим, что на данный момент подтверждено 170 летальных исходов из-за заражения коронавирусом, еще более 2 тыс человек – инфицированы.

Напомним, американская сеть кофеен Starbucks оповестила о закрытии 2000 заведений из-за коронавируса в Китае.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пустое здание в Китае всего за два дня переоборудовали в специализированную больницу на тысячу мест в связи с эпидемией коронавируса. Позавчера в 22:30 по местному времени в больницу заселили группу коронавирусных пациентов. В сети опубликовано видео, как строили и оборудовали новую больницу и кадры уже готового медцентра.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-china-health-ikea-ab/ikea-closes-all-stores-in-china-due-to-coronavirus-outbreak-idUSKBN1ZT08A
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