Американская сеть кофеен Starbucks в Китае закрывается на карантин

Вчера крупнейшая американская компания Starbucks объявила о закрытии более 2000 кофеен на территории Китая в связи со вспышкой сложной формой пневмонии - коронавирусом - и предупредила о финансовых последствиях для своей корпорации на этом фоне. Об этом сообщает The Reuters.

При этом руководство компании надеется, что карантин не продлится долгое время, хотя полностью отдает отчет, что ситуация зависит от локализации вируса на территории страны. На данный момент в китайских городах закрыты половина всех кофеен Starbucks.

Отмечается, что на конец прошлого года у Starbucks было 4292 заведения в Китае.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети молниеносно распространяются мифы и фейки о передаче коронавируса через китайские товары и обычные продукты питания.

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