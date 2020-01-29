Бананы-убийцы и вирусные посылки: топ мифов о китайском коронавирусе

В сети на тему распространения или лечения коронавируса из Китая регулярно появляется много информации, но не вся она правдивая. О самых популярных мифах о штамме коронавируса 2019-nCoV пишет ВВС.

Во-первых, по сети разлетаются предупреждения о том, что не стоит покупать бананы – "особенно привезенные с юга". Однако китайский вирус не может храниться в этих фруктах, а передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Во-вторых, пользователи накаляют страсти о посылках с AliExpress, хотя компания с первых дней заявила, что все посылки проходят санитарную обработку. По данным медиков, вирус не сможет выжить внутри или на поверхности товаров во время пересылки. Так что не стоит бояться, что новые наушники или миксер "заразят" коронавирусом.

В-третьих, в китайских соцсетях буквально сразу после вспышки появился миф о том, что с коронавирусом можно справиться, если полоскать горло раствором соли. Как оказалось, врачи всего лишь посоветовали солевой раствор как метод дезинфекции, но у "соцсетей глаза велики". Отметим, что вирус может попасть в организм не только через носоглотку, а и через слизистую глаза. Поэтому медики советуют реже трогать лицо руками и не тереть глаза.

Еще один забавный миф, возможно, запустил в сеть кто-то из мужчин. Так, сообщение от "родственника из Минздрава" гласит о необходимости выпивать 250 г коньяка, виски или водки каждый вечер именно мужчинам, потому что они якобы больше подвержены риску заболеть. Как это может "помочь" - фейк не уточняет. Некоторые пользователи помимо алкоголя предложили еще лечиться "травкой", но медики отвергли и эту версию. Врачи настаивают, что главный способ профилактики – соблюдение мер гигиены и ограничение контактов с людьми, у которых есть симптому ОРВИ или гриппа.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Китае из-за распространения фейков о коронавирусе начали арестовывать.

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