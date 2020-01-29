В Китае начали арестовывать за распространение фейков о коронавирусе

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В Китае за распространение ложной информации об эпидемии из-за
короновируса арестовали одного человека, а еще шестерым – предъявили административное
нарушение. Об этом информирует Xinhua.
Так, в городе Тяньцзинь Бюро общественной безопасности стало
активнее проверять фейки об эпидемиях, появляющиеся в сети. Из-за публикации
ложной информации был арестован один житель: сообщается, что он "нарушил социальный
порядок". Административную ответственность понесут еще шесть человек, а 34 людьми
- был проведен инструктаж.
По данным бюро, в городе введут круглосуточный
онлайн-мониторинг, чтобы своевременно обнаруживать вредоносную информацию и противодействовать
фейкам, притягивая к ответу перед законом. По мнению правоохранителей, мифы об
эпидемии нарушают общественный порядок и создают панику в обществе.
Ранее "Комментариям" удалось пообщаться с украинкой,
которая обучается в одном из университетов Китая. Студентка рассказала, какая обстановка в городах из-за эпидемии, как дезинфицируют помещения и перевозят
заболевших людей, и что могло стать разносчиком вируса.
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