«Улицы пустуют»: украинка, которая учится в Китае, рассказала об эпидемии коронавируса

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В Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии из-за коронавируса, который перекочевал уже и в другие страны. По официальным данным погибло более 40 человек, а заболело – свыше тысячи. Харьковчанка Жанна Адаменко, которая последние полтора года обучается в одном из университетов Китая, рассказала изданию "Комментарии" о запретах из-за вируса, мерах дезинфекции и настроении жителей.
Девушка является
студенткой Анхойского педагогического университета, а ее занятия проходят в
городе Уху. Провинция Анхой как раз граничит с провинцией Хебей, где находится город
Ухань – именно там произошла вспышка вируса. Отметим, что в университете, где
учится украинка, сейчас каникулы, поэтому в момент начала эпидемии девушка не
была в Китае – уехала на отдых в другую страну. Каникулы еще продолжаются, в
Китай Адаменко еще не возвращалась, но тесно поддерживает контакты со своими
университетскими друзьями в онлайн-режиме.
"Мне рассказывают, что паники нет. Но улицы относительно пустые: жители в эти дни пытаются не выходить в места большого скопления людей, - описывает обстановку в городе Адаменко. - Наше общежитие регулярно дезинфицируют. Каждый день студенты меряют температуру тела и записывают эти данные в специальный лист".
В целях
профилактики все носят маски и внимательнее соблюдают гигиену. Как сообщила
девушка, преподаватели строго на строго запретили покидать город.
"Если есть необходимость выехать, то мы должны сначала получить разрешение у преподавателей. Студенты, которые сейчас на каникулах в других странах, как я, тоже должны получить разрешение, чтобы вернуться обратно", - сказала Адаменко.
Девушка отметила,
что в "страшилки" об искусственном запуске коронавируса – не верит.
"Ходили слухи, что вирус кто-то специально создал, но я не верю в эти небылицы. Китай сейчас находится на пике экономического развития и специально вредить своей стране – нет смысла, - говорит украинка. - Я полтора года живу в Китае и заметила, что гигиена среди людей тут слабо соблюдается, а особенно в таких местах – как базары. Думаю, что вирус на самом деле передался от животному к человеку на Уханьском базаре".
Как рассказала
харьковчанка, большинство погибших - это люди пожилого возраста со слабым иммунитетом.
Кроме того, в новостях в Китае каждый день говорят о случаях выздоровления. Однако
украинка добавила, что если ситуация усугубится в начале февраля, то скорее
всего она вернется с каникул не в университет, а домой в Украину.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что ученые назвали предположительного разносчика коронавируса в
Китае.
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