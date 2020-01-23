Коронавирус в Китае: ученые назвали предположительного разносчика заболевания

Ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом могла змея. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным исследования, опубликованного в Журнале медицинской вирусологии, наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. Сообщается, что жители Китая нередко употребляют в пищу змей и других диких животных. Стоит добавить, что данная версия требует доказательств, в частности, опытным путем с экспериментами на животных.

Отметим, китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая. На данный момент официально известно о 17 скончавшихся, а более 600 человек – заболели.

Напомним, в СМИ появилась информация, что коронавирус может передаваться через посылки AliExpress.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что из-за вспышки вируса в Китае власти изолировали от мира целый мегаполис. Было остановлено железнодорожное и авиасообщение с городом Ухань, в котором проживает свыше 11 млн человек.

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