Коронавирус в Китае: ученые назвали предположительного разносчика заболевания

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Ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом могла
змея. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным исследования, опубликованного в Журнале медицинской вирусологии,
наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у
двух видов животных - южнокитайского
многополосого крайта и китайской кобры. Сообщается, что жители Китая нередко употребляют в пищу
змей и других диких животных. Стоит добавить, что данная версия требует
доказательств, в частности, опытным путем с экспериментами на животных.
Отметим, китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет
своего пика в марте, а продолжиться может до мая. На данный момент официально известно о 17 скончавшихся, а
более 600 человек – заболели.
Напомним, в СМИ появилась информация, что коронавирус может
передаваться через посылки AliExpress.
Ранее портал "Комментарии" рассказал, что из-за вспышки вируса в Китае
власти изолировали от мира целый мегаполис. Было остановлено
железнодорожное и авиасообщение с городом Ухань, в котором проживает свыше 11
млн человек.
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