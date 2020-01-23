Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 24.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Коронавирус в Китае: ученые назвали предположительного разносчика заболевания
НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Китае: ученые назвали предположительного разносчика заболевания

Ученые назвали еще одну возможную причину вирусной пневмонии в Китае

23 января 2020, 13:33
Автор:

• Таисия Ерохина

Ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом могла змея. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным исследования, опубликованного в Журнале медицинской вирусологии, наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. Сообщается, что жители Китая нередко употребляют в пищу змей и других диких животных. Стоит добавить, что данная версия требует доказательств, в частности, опытным путем с экспериментами на животных.

Отметим, китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая. На данный момент официально известно о 17 скончавшихся, а более 600 человек – заболели.

Напомним, в СМИ появилась информация, что коронавирус может передаваться через посылки AliExpress.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что из-за вспышки вируса в Китае власти изолировали от мира целый мегаполис. Было остановлено железнодорожное и авиасообщение с городом Ухань, в котором проживает свыше 11 млн человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3047328/china-coronavirus-may-have-come-snake-researchers-say
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...