Вспышка вируса в Китае: власти изолировали от мира целый мегаполис

Власти Китая приняли решение остановить транспортное сообщение с городом Ухань в связи с распространением штамма коронавируса, сообщает АР.



В частности, было остановлено железнодорожное и авиасообщение с мегаполисом, в котором проживает свыше 11 млн человек. Кроме того, покидать город без уважительной причины тоже нельзя.



Аэропорт и ж/д станции закрылись 23 января в 10:00 по местному времени. Отменены все междугородные рейсы автобусов и паромов.



Отмечается, что в Ухане было зафиксировано наибольшее количество заболевших, что и побудило власти к такому решению.



По данным властей, в материковом Китае зафиксировано свыше 600 случаев инфицирования короновирусом. По последним данным, от болезни скончались 17 человек.



Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.



Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать.



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