Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 24.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Вспышка вируса в Китае: власти изолировали от мира целый мегаполис
НОВОСТИ Все новости

Вспышка вируса в Китае: власти изолировали от мира целый мегаполис

Покидать Ухань без уважительной причины нельзя

23 января 2020, 12:42
Автор:

• Мария Чиренко

Власти Китая приняли решение остановить транспортное сообщение с городом Ухань в связи с распространением штамма коронавируса, сообщает АР.

В частности, было остановлено железнодорожное и авиасообщение с мегаполисом, в котором проживает свыше 11 млн человек. Кроме того, покидать город без уважительной причины тоже нельзя. 

Аэропорт и ж/д станции закрылись 23 января в 10:00 по местному времени. Отменены все междугородные рейсы автобусов и паромов. 

Отмечается, что в Ухане было зафиксировано наибольшее количество заболевших, что и побудило власти к такому решению.

По данным властей, в материковом Китае зафиксировано свыше 600 случаев инфицирования короновирусом. По последним данным, от болезни скончались 17 человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/902c9f9f551d55b227b3d754f42aad50
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...