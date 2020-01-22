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В Китае выяснили, кто виновен во вспышке смертельного коронавируса

Болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными

22 января 2020, 12:59
Автор:

• Елена Волкова

Коронавирус, который вспыхнул в Китае и унес жизни девяти человек, может мутировать и распространиться далеко за пределы государства. Об этом информирует AFP.

Согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. В Ухане, где зафиксировали первые случаи инфицирования, призвали местных жителей не покидать город, а иногородних – не въезжать сюда. Сейчас под присмотром медиков находятся 1394 человека с подозрением на коронавирус.

"Болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. Уже известно, что вирус адаптируется и мутирует", - сообщили в Китае, где пневмонией, которую вызвал коронавирус, уже заболело 440 человек.

Напомним, в российском Хабаровске госпитализировали женщину с подозрением на заражение коронавирусом.


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Источник: https://comments.ua/
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