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Коронавирус добрался до России

Женщина прилетела из китайского города Харбин

22 января 2020, 11:28
Автор:

• Наталья Шевченко

В российском Хабаровске госпитализировали женщину с подозрением на заражение коронавирусом, пишет “Сибирь.Реалии”. 

Женщина прилетела в Россию из китайского города Харбин, ее с высокой температурой госпитализировали в больницу. В данный момент представители аэропорта сообщили, что пока диагноз еще не был подтвержден и эта информация проверяется.

В Роспотребнадзоре России эту информацию не комментируют, потому что пресс-секретарь управления по Хабаровскому краю в отпуске.

Напомним, при этом заболевании могут быть такие симптомы:

1 этап длится 3-5 дней:

  • Горячка
  • Озноб
  • Слабость
  • Боль в мышцах
  • Непродуктивный кашель

2 этап – 3-7 сутки от начала заболевания

  • Одышка
  • Снижение давления
  • Ослабленное дыхание
  • "Свистящий" хрип

3 этап – 7-8 суток после начала заболевания

  • Горячка
  • Возможна диарея

 Сегодня ВОЗ созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи с новым вирусом, который появился в Китае.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае в начале января 2020 года стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Кроме того, вирус уже добрался до СШАНовый тип коронавируса выявили у больного в штате Вашингтон. Пациент до этого был в городе Ухань в КНР. Его на прошлой неделе госпитализировали с симптомами пневмонии. О том, что у больного именно этот вирус, стало известно в прошлые выходные после проведения анализов.


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Источник: https://www.sibreal.org/a/30390542.html
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