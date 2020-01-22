Коронавирус добрался до России

В российском Хабаровске госпитализировали женщину с подозрением на заражение коронавирусом, пишет “Сибирь.Реалии”.

Женщина прилетела в Россию из китайского города Харбин, ее с высокой температурой госпитализировали в больницу. В данный момент представители аэропорта сообщили, что пока диагноз еще не был подтвержден и эта информация проверяется.

В Роспотребнадзоре России эту информацию не комментируют, потому что пресс-секретарь управления по Хабаровскому краю в отпуске.

Напомним, при этом заболевании могут быть такие симптомы:

1 этап длится 3-5 дней:

Горячка

Озноб

Слабость

Боль в мышцах

Непродуктивный кашель

2 этап – 3-7 сутки от начала заболевания

Одышка

Снижение давления

Ослабленное дыхание

"Свистящий" хрип

3 этап – 7-8 суток после начала заболевания

Горячка

Возможна диарея

Сегодня ВОЗ созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи с новым вирусом, который появился в Китае.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае в начале января 2020 года стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Кроме того, вирус уже добрался до США. Новый тип коронавируса выявили у больного в штате Вашингтон. Пациент до этого был в городе Ухань в КНР. Его на прошлой неделе госпитализировали с симптомами пневмонии. О том, что у больного именно этот вирус, стало известно в прошлые выходные после проведения анализов.

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