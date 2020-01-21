Новый смертельный коронавирус добрался до США

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В США зафиксировали первый случай заболевания новым типом коронавируса, который
ранее был зафиксирован в Китае. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные The
New York Times.
Отмечается, что новый тип коронавируса выявили у больного в штате
Вашингтон. Пациент до этого был в городе Ухань в КНР. Его на прошлой неделе
госпитализировали с симптомами пневмонии. О том, что у больного именно этот
вирус стало известно в прошлые выходные, после проведения анализов.
Ранее "Комментарии" писали, что в Китае в
начале января 2020 года стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом –
новым видом смертельной пневмонии. Вирус активно распространяется по стране.
Также случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии. Стоит отметить, что за последние два дня
новым неисследованным вирусом заразилось 139 человек.
По состоянию на 19 января, в Ухани зарегистрировано
около 200 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек уже выписаны
из больниц, четыре человека умерли.
В
США уже приступили к разработке вакцины против нового
коронавируса.
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