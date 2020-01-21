Новый смертельный коронавирус добрался до США

В США зафиксировали первый случай заболевания новым типом коронавируса, который ранее был зафиксирован в Китае. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные The New York Times.



Отмечается, что новый тип коронавируса выявили у больного в штате Вашингтон. Пациент до этого был в городе Ухань в КНР. Его на прошлой неделе госпитализировали с симптомами пневмонии. О том, что у больного именно этот вирус стало известно в прошлые выходные, после проведения анализов.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае в начале января 2020 года стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Вирус активно распространяется по стране. Также случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии. Стоит отметить, что за последние два дня новым неисследованным вирусом заразилось 139 человек.

По состоянию на 19 января, в Ухани зарегистрировано около 200 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек уже выписаны из больниц, четыре человека умерли.

В США уже приступили к разработке вакцины против нового коронавируса.

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