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Коронавирус в Китае: открыли первую специализированную больницу на тысячу мест

Пустое здание в Китае всего за два дня переоборудовали в специализированную больницу в связи с эпидемией коронавируса

сегодня, 15:38
Автор:

• Таисия Ерохина

В Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии из-за коронавируса, на борьбу с которой в стране брошены все силы и средства. Так, всего за два дня пустующее здание превратили в медицинский центр на 1000 человек. Об этом пишет Daily Mail.

Специализированную больницу открыли неподалеку города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания. В рекордные сроки удалось уложиться благодаря быстрой работе строителей, электриков, волонтеров и полицейских. Ранее это здание планировали оборудовать к маю, но в пятницу правительство решило экстренно использовать помещения для помощи заболевшим коронавирусом.

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Вчера в 22:30 по местному времени в больницу заселили группу коронавирусных пациентов. Новый аварийный пункт должен помочь в перегруженности медицинского персонала в провинции Хубэй, запертой в центре эпидемии. Отметим, что еще одна больница строится специально с нуля в Ухани, ожидается, что строительство будет завершено в конце этой недели.


Согласно последним данным, во всем мире зафиксировано более 6 тыс заболевших, а 132 человека – умерли.

Ранее портал "Комментарии" рассказал о главных мифах, которые гуляют в сети на тему распространения и лечения коронавируса.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7939075/Chinas-coronavirus-hospital-OPENS-today.html?fbclid=IwAR3y_uflMvis2elR6vExvZb1xccCZHG5cmV_qOc2WBlHTHgYN9hT5chl8pQ
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