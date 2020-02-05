Скандалы вокруг «Киевэнерго»: почему возникают неоднозначные ситуации с поставками тепло- и электроэнергии

Скандалы в коммунальной сфере в Украине давно уже стали привычным явлением. В Киеве в этом вопросе отличилось ПАО "Киевэнерго". Почему так происходит, разбирались "Комментарии".



Скандалы вокруг "Киевэнерго": от Черновецкого и Хмельницкого до Кличко и Ахметова

Свое начало в предприятие "Киевэнерго" берет в 2006 году, когда Киевский городской совет с подачи тогдашнего мэра Леонида Черновецкого совместно с офшорными компаниями "Densec Limited" и "Zarova Limited" создали ЗАО "Киевэнергохолдиг" (КЭХ) для координации работы компаний "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал", в который были переданы 12,73% акций "Киевэнерго". За офшорными компаниями стояли тогдашние серые кардиналы Киева Василий Хмельницкий и Андрей Иванов, которым важно было получить влияние на компании-поставщики коммунальных услуг в столице.

Акции "Киевэнерго" попали в уставной фонд другой структуры – ООО "Киевские энергосистемы", а позднее и вовсе перекочевали в руки Рината Ахметова, положив начало поглощения им "Киевэнерго". В декабре 2011 года через ПАО "ДТЭК" олигарх контролировал почти 72% компании, а после покупки летом 2017 года еще 25% сосредоточил в своих руках 97% акций ПАО.

Власть не обрадовалась такой монополизации. Так, в июле 2014 года прокуратура открыла дело об отчуждении 12,73% акций компании, а год спустя баллотируясь в мэры Киева нардеп Борислав Береза обещал вернуть "Киевэнерго" в муниципальную собственность.

Предложение оппонента по-своему реализовал городской голова Киева Виталий Кличко, который неоднократно публично выражал недовольство работой "Киевэнерго", а в 2016 году заявил конкрктно, что предприятие будет отстранено от поставок тепло- и электроэнергии киевлянам. Примерно тогда же стало известно, что поставками тепло- и электроэнергии киевлянам займется другое предприятие – КП "Киевтеплоэнерго", созданное еще в 2006 году.

Скандалы вокруг "Киевэнерго": 100 гривен за отопление квадратного метра

Предложение мэра уже в 2016 году наверняка получило поддержку киевлян, недовольных действиями монополиста.

В ноябре того же года вспыхнул скандал из-за платежек на отопление: всего за 2 недели осеннего месяца многим киевлянам насчитали от 1000 до 2200 гривен при площади жилья в 60 квадратных метров.

Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что это "системная ошибка из-за того, что предприятие вынуждено обрабатывать миллионы договоров с киевлянами". Проще говоря, жителям 650 жилых домов отопление насчитали не по домовым счетчикам, а по нормам потребления из-за того, что сотрудники "Киевэнерго" не смогли получить доступ к счетчикам.

Такие объяснения явно не удовлетворили представителей власти. Тогдашний вице-премьер-министр Украины по социальным вопросам Павел Розенко заявил, что в Киеве приостановлена рассылка платежек за централизованное отопление. На то время премьер-министр Владимир Гройсман и вовсе поручил провести проверку и расследовать ситуацию с неправильными платежками.

Однако не успел скандал забыться, как в январе 2017 года появилась новая "рекордная" платежка, в которой за отопление 88 "квадратов" насчитали 8000 гривен.

В "Киевэнерго" отреагировали на эту информацию и провели проверку заявленного факта, указав, что речь идет о доме на улице Кирилловской, в котором есть шесть квартир общей отапливаемой площадью 397,8 кв. м и встроенное (коммерческое) помещение, где расположена частная клиника отапливаемой площадью 201,9 кв. м.

На предприятии заявили, что обнаружили серьезные факты нарушений теплоснабжения, о которых компания проинформировала городские власти и Национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Например, компания обнаружила признаки отопления подвального помещения и достроенных жильцами дома мансард и балконов и посоветовала жильцам следить за соседями, чтобы те не пользовались теплом, платить за которое придется остальным.

Уже летом 2017 года киевляне высказывали недовольство за платежки на горячую воду, которой не было более 3 месяцев. На предприятии снова обвинили в случившемся… жильцов, поскольку жители Печерского района, которые не передали показания счетчиков горячей воды, получили платежки с расчетом за среднее потребление воды в месяц. "В дальнейшем такие квитанции получат все жители столицы, не предоставившие данные", – добавили на предприятии.

Однако все это оказалось детскими шалостями в сравнении с 2018 годом, когда из-за конфликта "Киевэнерго" и столичной власти Киев едва не встретил отопительный сезон с холодными батареями.

Скандалы вокруг "Киевэнерго": в борьбе за рынок тепла

Сменить поставщика тепло- и электроэнергии Виталию Кличко было не так уж сложно, всего-то стоило не продлить договор аренды городского имущества в виде тех же ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, который истекал в апреле 2018 года. И 24 апреля 2018 года Киевский городской совет принял решение № 517/4581 об окончании заключенного с ПАО "Киевэнерго" Договора о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса г. Киева от 27.09.2001 г.

Также в решении было указано, что имущество, находящееся в коммунальной собственности территориальной общины г. Киева (котельные, тепловые сети, тепловые пункты, счетчики и другое вспомогательное имущество) переходят в эксплуатацию КП "Киевтеплоэнерго" с 1 мая 2018 года.

Уже в мае в столице вновь начались перебои с поставкой горячей воды, и, как выяснилось в конце месяца, это было связано с задолженностью "Киевэнерго". Более того НАК "Нафтогаз" отказался от подписания договора по поставке газа с КП "Киевтеплоэнерго" поскольку его интересовал вопрос долгов ПАО "Киевэнерго" за купленный у НАК прежде природный газ. Речь шла ни много ни мало о 3,8 млрд грн.

В ПАО "Киевэнерго" долг признали, но отметили, что вернуть долг не могут из-за образовавшейся перед ними дебиторской задолженности в 4,8 млрд грн. из которых 1,2 миллиарда им должно государство и власти Киева по субсидиям и за разницу в тарифах.

Летом КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанный договор с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа. А чуть позднее КГГА купили для нужд столицы около 18 млн кубометров газа у ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение", что не отразилось на тарифе на отопление для киевлян, но позволило заработать КП "Киевтеплоэнерго". Этому предшествовало сообщение НАК "Нафтогаз" о компромиссе с мэрией, найденном благодаря помощи тогдашнего президента Петра Порошенко: КГГА закупила природный газ у частной компании для обеспечения временных потребностей столичных ТЭЦ пока не будет решен вопрос о правопреемстве на льготный газ. Предполагалось, что данный вопрос будет мировым решением в суде.

Последнее было достигнуто в сентябре, когда Киевгорсовет частично признал долги перед "Нафтогазом", 2,6 млрд. грн. из 3,8 млрд., на выплату которых Кабмин даже выделил дополнительную субвенцию в 730 млн грн.

"Бонусом" для КГГА стало получение права требования долгов столичных потребителей перед ПАО "Киевэнерго" которым занялся новый поставщик услуг – КП "Киевтеплоэнерго", получивший право с 2020 года начислять на сумму долга штрафные санкции, указанные в договоре с "Киевэнерго" или же 3% годовых.

Также в марте 2018 года функции по распределению и поставке электроэнергии в столице были переданы ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети".

Скандалы вокруг "Киевэнерго": столичный опыт для Одессы

3 июня 2019 года стало известно о новом кадровом назначении в компании "Одессаоблэнерго", новым председателем правления которой стал Александр Фоменко, который ранее возглавлял "ДТЭК Киевские электросети". Перед тем как возглавить компанию, занимающуюся электроснабжением столицы, новый топ-менеджер на протяжении 6 лет, с 23 января 2012 года, руководил ПАО "Киевэнерго".

Родившийся в 1976 году в Донецке Александр Фоменко родился в 1976 году в Донецке, получил два высших образования, техническое и экономическое, а также окончил Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

Свою трудовую деятельность будущий топ-менеджер начал в 2000 году с работы инженером службы релейной защиты и автоматики ОАО "Донецкобленерго" и вскоре оказался в структурах будущего ДТЭК, откуда с тех пор и не уходил. Уже через 10 лет он возглавил ПАО "Днепроблэнерго" где успел даже побывать депутатом областного совета и уже спустя 2 года оказался в Киеве, в качестве генерального директора ПАО "Киевэнерго".

Биография Александра Фоменко в общем-то достаточно чистая в личностном плане и в скандалах практически не замешан. Так, в 2005 году при назначении его председателем правления ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" в 2005 году, работники предприятия пикетировали прокуратуру, требуя разобраться со сменой руководства, которая якобы тем самым нарушила устав компании. В свою очередь, новые члены правления обвинили своих предшественников в финансовых нарушениях: фальсификации финансовых отчетов и распродаже собственности без согласования с наблюдательным советом.

Регулярные скандалы, связанные с деятельностью ПАО "Киевэнерго" бросили некоторую тень и на самого Александра Фоменко как главу компании. К примеру, в апреле 2016 года депутаты Киевского городского совета Максим Конобас и Наталья Приходько обратились в ПАО "Киевэнерго" с жалобами на предприятие-монополист. Тогда речь шла об отключении сотрудниками ПАО театра "Дивный замок" от электроснабжения и опломбировании щитка без объяснения причин. Также, на столичной Оболони сотрудники компании не уведомляли жильцов домов о снятии показаний теплосчетчиков, хотя сами жители назначили подобных уполномоченных, обязанных присутствовать при записи данных.

Были у депутатов претензии и по "перекладыванию" задолженности должников на плечи добросовестных плательщиков.

Более масштабным вопросом оказалась судьба списанного имущества, принадлежащего городу, но арендуемого ПАО "Киевэнерго" и получающего разрешения депутатов столицы на его продажу. Так, еще в 2015 году на складах предприятия скопилось до 8 тыс. тонн металлолома из пришедшего в негодность оборудования стоимостью не менее 20 млн грн., и избранники киевлян пытались понять, как происходит его реализация и куда деваются деньги.

Во всех этих случаях депутаты высказывали недовольство позицией руководства ПАО "Киевэнерго", скрывавшей, по их мнению, информацию от киевлян и попросту отказывавшихся отчитываться о своей деятельности перед горсоветом и жителями столицы.

Оказавшись летом 2019 года в Одессе как председатель правления "Одессаоблэнерго", купленного Ринатом Ахметовым за 70 млн долл. в январе того же года, Фоменко пообещал снизить в регионе аварийность, а также сохранить лучшие наработки "Одессаоблэнерго", дополнить их практиками ДТЭК и европейским опытом.

Уже в октябре "Одессаоблэнерго" реконструировала за 77 млн грн. подстанцию "Юбилейная", что должно сделать электроснабжение центра города более надежным и снизить число аварийных отключений. Также "Одессаоблэнерго" установила во всех отделениях и абонентских участках Одесской области боксы, в которые можно опустить бланк с номером лицевого счета и показаниями счетчика.

Что ж, одесситам остается надеяться, что Александр Фоменко продолжит свою работу, не применяя в их городе опыт, использовавшийся в ПАО "Киевэнерго".

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