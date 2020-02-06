Фармацевтический рынок Украины: почему украинцам навязывают лекарства конкретных производителей

Медицинская реформа, запланированная в Украине на 2018-2020 годы, должна была сделать прорыв в сфере здравоохранения в нашей стране. Нововведения должны были повлиять на многие аспекты, в том числе на фармацевтический рынок Украины, на котором давно уже определились лидеры.



Фармацевтический рынок Украины: новый игрок в лице государства

В 2018 году исполнительный директор Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей Украины Владимир Игнатов прогнозировал изменения для фармацевтического рынка, которые должны прийти вместе с медреформой. По его словам медицинская реформа выводила на фармацевтический рынок Украины нового игрока – государство.

До 2018 года, по данным Игнатова, 85% стоимости препаратов на рынке оплачивает пациент и лишь 15% – государство, за счет системы реимбурсации – полного или частичного возмещения стоимости потребления лекарств в амбулаторном сегменте.

Тем самым, по словам эксперта, планировалось достичь двойного эффекта:

- бизнес получает нового клиента в лице государства, который покупает много лекарств, что должно было привести к падению цен;

- увеличивая потребление лекарств пациентами государство достигает снижения смертности от патологических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых.

По подсчетам Игнатова затраты государства на подобные лекарства должны были составить несколько сотен миллионов гривен, а взамен ожидалось снижение смертности. В качестве примера он приводил опыт Молдовы, где в начале 2000-х годов заработала система реимбурсации и за 5 лет в стране смертность от артериальной гипертензии снизилась на 25%.

В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины установил перечень международных непатентованных названий лекарственных препаратов которые должны будут выдаваться по программе "Доступные лекарства" с 1 апреля 2017 года, выделив на это 500 млн грн.

В перечень вошли препараты, используемые главным образом при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета 2-го типа. Программа продолжает работать и по сей день под эгидой созданной Национальной службы здоровья Украины, включая в себя 254 препарата, 78 из которых абсолютно бесплатны, а остальные потребуют небольшой доплаты со стороны пациента. За 11 месяцев 2019 года по программе были выписаны 9 млн электронных рецептов.

Фармацевтический рынок Украины: цены на лекарства не снизились

Согласно данным по розничному фармацевтическому рынку за 9 месяцев 2019 года, снижения цен на лекарства не произошло. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров "аптечной корзины" по итогам 9 месяцев 2019 года составила 58,7 грн., что на 19,6% больше чем в 2018 году. При этом средняя стоимость 1 упаковки лекарств составила 75,4 грн., что в среднем на 19,3% больше, чем годом ранее, а с учетом инфляции на рынке медикаментов, цены в среднем выросли на 5,8%. Всего за 9 месяцев 2019 года общие расходы на лекарства в Украине выросли на 60,9 млрд грн., или на 15%.

"Развитие розничного рынка практически полностью зависит от потребителя и его благосостояния, поскольку участие государства в обес­печении населения лекарственными средствами посредством реимбурсации ряда препаратов через аптечную сеть незначительное", – констатируют авторы анализа состояния отечественного фармрынка.

Впрочем, доля рецептурных препаратов, в числе которых и оплачиваемые государством, за последние 10 лет увеличилась с 35% до 42% в натуральном и с 54% до 62% в денежном выражении.

По данным экспертов тройка лидеров рейтинга маркетирующих организаций по объему продаж товаров "аптечной корзины" в денежном выражении возглавляют 3 украинские компании:

- ООО "Фармак";

- Корпорация "Артериум";

- ПАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Фармацевтический рынок Украины: лидеры

Эксперты предрекали серьезные изменения на фармацевтическом рынке в ходе реализации медреформы, которые должны были затронуть отечественный профильный бизнес. Однако на деле многие компании, похоже, это изменение не слишком ощутили.

Так, в вопросе государственных закупок с началом медреформы для лидера рынка АО "Фармак" практически ничего не изменилось: с 60,7 млн грн. полученных на гостендерах в 2017 году доходы компании в 2019 сократились на 1,5 млн грн. – до 59,2 млн грн.

В то же время пока "Фармак" больше заботит суд за товарный знак на препарат "Корвалол" – за право на это название компания судится с №3 на фармрынке компанией "Дарница".

Также "Фармак" засветился в ходе коррупционного скандала в Молдове касательно покупки инсулина. Есть вопросы к компании и у СБУ, которая подозревает "Фармак" наряду с рядом других фирм в масштабном подкупе врачей, когда якобы выделялись деньги на обучение, проведение конференций и семинаров для медиков. На деле мероприятия проходили фиктивно, а деньги тратились на врачей, которые в ответ "продвигали" продукцию фармацевтов.

Конец 2019 года компании испортила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками изъяв из продажи ряд серий препаратов производства "Фармака".

1 миллион гривен потеряла в объемах государственных закупок и уже упомянутая фирма "Дарница": с 20,8 млн грн. в 2018 до 19,8 млн грн. в 2019 году.

Вообще "Дарница" находится в той же ситуации что ее конкурент "Фармак": тут и претензии СБУ в подкупе врачей, и суды относительно интеллектуальной собственности на название препарата "Корвалол"..

Впрочем, ни "Фармак" ни "Даница" никогда не были фаворитами на закупках лекарств за государственный счет, "первую скрипку" в этом всегда играли другие игроки.

Фармацевтический рынок Украины: госзакупки

Как ни удивительно, покупать лекарственные препараты за бюджетные средства государство предпочитает не у производителей, а у всякого рода посредников, которые часто меняются со сменой власти. Так, во времена президентства Виктора Януковича основным "кланом" в отечественной фармацевтике считался "министерский" – во главе с министром здравоохранения времен Януковича Раисой Богатыревой. Входящая в орбиту последней фирма ООО "Людмила-Фарм" с 2012 по 2014 год выиграла государственные тендеры на поставки лекарств на сумму более 1,4 млрд грн. в том числе 650 млн грн. – в 2014 году. Уже в 2015 году сумма снизилась до 411 млн грн., а в период 2018-2019 годов упала с 90,5 млн грн. до 70 млн грн.

Однозначно проиграла в медреформе ООО "БАДМ-Б" – несомненный лидер по количеству выигранных тендеров в системе ProZorro, потерял после начала медреформы на государственных закупках более 100 млн грн. Так, получив от государственных закупок по итогам 2017 года 672,5 млн грн., в 2018 году фирма получила от государства лишь 594,9 млн грн., правда по итогам 2019 года эта сумма выросла до 607,2 млн грн. Тем не менее, в сравнении с 2017 годом регресс для ООО "БАДМ-Б" налицо.

В явном выигрыше от медреформы оказались два игрока фармрынка – ООО "Медицинский центр "М.Т.К." и СП ООО "Оптима Фарм ЛТД".

ООО "Медицинский центр "М.Т.К." и до реформы был в числе лидеров закупок лекарств за государственные средства, правда, уступая первое место "БАДМ-Б", а с реформой здравоохранения его дела резко пошли в гору. Так, заработав в 2017 году на госзакупках 304,8 млн грн., фирма доктора медицинских наук Николая Гуменюка в 2018 году заработала на них уже 424,3 млн грн., а по итогам 2019 года – 431,6 млн грн.

Но главным выгодополучателем медреформы пока можно назвать украино-эстонское СП ООО "Оптима Фарм ЛТД". Компания, заработавшая на госзакупках в 2017 году 53,5 млн грн., в первый год реформирования нарастила свой "пакет" госзакупок более чем в 4 раза – до 223 млн грн. Правда в 2019 году объем госзакупок упал до 164,6 млн грн.

На фоне подобной ситуации с госзакупками усилия Антимонопольного комитета Украины испортить жизнь лидерам фармрынка представляются совершенно неопасными. Так, в августе Верховный суд окончательно подтвердил штраф АМКУ для "Оптима-Фарм, Лтд" – на 179 723 грн., "БАДМ-Б" – 905 655 грн. и "Людмила Фарм" – 25 712 грн.

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