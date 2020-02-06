Фармацевтический рынок Украины: почему украинцам навязывают лекарства конкретных производителей

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Медицинская реформа, запланированная в Украине
на 2018-2020 годы, должна была сделать прорыв в сфере здравоохранения в нашей
стране. Нововведения должны были повлиять на многие аспекты, в том числе на
фармацевтический рынок Украины, на котором давно уже определились лидеры.
В 2018 году исполнительный директор Ассоциация
представителей международных фармацевтических производителей Украины Владимир
Игнатов прогнозировал изменения для фармацевтического рынка, которые должны
прийти вместе с медреформой. По его словам медицинская реформа выводила на
фармацевтический рынок Украины нового игрока – государство.
До 2018 года, по данным Игнатова, 85%
стоимости препаратов на рынке оплачивает пациент и лишь 15% – государство, за
счет системы реимбурсации – полного или частичного возмещения стоимости
потребления лекарств в амбулаторном сегменте.
Тем самым, по словам эксперта, планировалось
достичь двойного эффекта:
- бизнес получает нового клиента в лице
государства, который покупает много лекарств, что должно было привести к
падению цен;
- увеличивая потребление лекарств пациентами государство достигает снижения смертности от патологических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых.
По подсчетам Игнатова затраты государства на
подобные лекарства должны были составить несколько сотен миллионов гривен, а
взамен ожидалось снижение смертности. В качестве примера он приводил опыт
Молдовы, где в начале 2000-х годов заработала система реимбурсации и за 5 лет в
стране смертность от артериальной гипертензии снизилась на 25%.
В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины
установил перечень международных непатентованных названий лекарственных
препаратов которые должны будут выдаваться по программе "Доступные лекарства" с
1 апреля 2017 года, выделив на это 500 млн грн.
В перечень вошли препараты, используемые
главным образом при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы
и сахарного диабета 2-го типа. Программа продолжает работать и по сей день под
эгидой созданной Национальной службы здоровья Украины, включая в себя 254
препарата, 78 из которых абсолютно бесплатны, а остальные потребуют небольшой
доплаты со стороны пациента. За 11 месяцев 2019 года по
программе были выписаны 9 млн электронных рецептов.
Согласно данным по розничному
фармацевтическому рынку за 9 месяцев 2019 года, снижения цен на лекарства не произошло.
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров "аптечной корзины" по итогам 9
месяцев 2019 года составила 58,7 грн., что на 19,6% больше чем в 2018 году. При
этом средняя стоимость 1 упаковки лекарств составила 75,4 грн., что в среднем
на 19,3% больше, чем годом ранее, а с учетом инфляции на рынке медикаментов,
цены в среднем выросли на 5,8%. Всего за 9 месяцев 2019 года общие расходы на
лекарства в Украине выросли на 60,9 млрд грн., или на 15%.
"Развитие розничного рынка
практически полностью зависит от потребителя и его благосостояния, поскольку
участие государства в обеспечении населения лекарственными средствами
посредством реимбурсации ряда препаратов через аптечную сеть незначительное", –
констатируют авторы анализа состояния отечественного фармрынка.
Впрочем, доля рецептурных препаратов, в числе
которых и оплачиваемые государством, за последние 10 лет увеличилась с 35% до
42% в натуральном и с 54% до 62% в денежном выражении.
По данным экспертов тройка лидеров рейтинга
маркетирующих организаций по объему продаж товаров "аптечной корзины" в
денежном выражении возглавляют 3 украинские компании:
- ООО "Фармак";
- Корпорация "Артериум";
- ПАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".
Эксперты предрекали серьезные изменения на
фармацевтическом рынке в ходе реализации медреформы, которые должны были
затронуть отечественный профильный бизнес. Однако на деле многие компании,
похоже, это изменение не слишком ощутили.
Так, в вопросе государственных закупок с
началом медреформы для лидера рынка АО "Фармак" практически ничего не
изменилось: с 60,7 млн грн. полученных на
гостендерах в 2017 году доходы компании в 2019 сократились на 1,5 млн грн.
– до 59,2 млн грн.
В то же время пока "Фармак" больше заботит суд за
товарный знак на препарат "Корвалол" – за право на это название компания
судится с №3 на фармрынке компанией "Дарница".
Также "Фармак" засветился в ходе коррупционного
скандала в Молдове касательно покупки инсулина. Есть вопросы к компании и у
СБУ, которая подозревает "Фармак" наряду с рядом других фирм в масштабном
подкупе врачей, когда якобы
выделялись деньги на обучение, проведение конференций и семинаров для медиков. На
деле мероприятия проходили фиктивно, а деньги тратились на врачей, которые в
ответ "продвигали" продукцию фармацевтов.
Конец 2019 года компании испортила
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за
наркотиками изъяв из продажи ряд серий препаратов производства "Фармака".
1 миллион гривен потеряла в объемах государственных
закупок и уже упомянутая фирма "Дарница": с 20,8 млн грн. в 2018 до 19,8
млн грн. в 2019 году.
Вообще "Дарница" находится в той же ситуации
что ее конкурент "Фармак": тут и претензии СБУ в подкупе врачей, и суды относительно
интеллектуальной собственности на название препарата "Корвалол"..
Впрочем, ни "Фармак" ни "Даница" никогда не
были фаворитами на закупках лекарств за государственный счет, "первую скрипку"
в этом всегда играли другие игроки.
Как ни удивительно, покупать лекарственные
препараты за бюджетные средства государство предпочитает не у производителей, а
у всякого рода посредников, которые часто меняются со сменой власти. Так, во
времена президентства Виктора Януковича основным "кланом" в отечественной
фармацевтике считался "министерский" – во главе с министром здравоохранения
времен Януковича Раисой Богатыревой. Входящая в орбиту последней фирма ООО "Людмила-Фарм"
с 2012 по 2014 год выиграла государственные тендеры
на поставки лекарств на сумму более 1,4 млрд грн. в том числе 650 млн грн. –
в 2014 году. Уже в 2015 году сумма снизилась до 411 млн грн., а в период
2018-2019 годов упала с 90,5 млн грн. до 70 млн грн.
Однозначно проиграла в медреформе ООО "БАДМ-Б"
– несомненный лидер по количеству выигранных тендеров в системе ProZorro,
потерял после начала медреформы на государственных закупках более 100 млн грн.
Так, получив от государственных закупок по итогам 2017 года 672,5 млн грн., в
2018 году фирма получила от государства лишь 594,9 млн грн., правда по итогам
2019 года эта сумма
выросла до 607,2 млн грн. Тем не менее, в сравнении с 2017 годом регресс
для ООО "БАДМ-Б" налицо.
В явном выигрыше от медреформы оказались два
игрока фармрынка – ООО "Медицинский центр "М.Т.К." и СП ООО "Оптима Фарм ЛТД".
ООО "Медицинский центр "М.Т.К." и до реформы
был в числе лидеров закупок лекарств за государственные средства, правда,
уступая первое место "БАДМ-Б", а с реформой здравоохранения его дела резко
пошли в гору. Так, заработав в 2017 году на госзакупках 304,8 млн грн., фирма
доктора медицинских наук Николая Гуменюка в 2018 году заработала на них
уже 424,3 млн грн., а по итогам 2019 года – 431,6 млн грн.
Но главным выгодополучателем медреформы пока
можно назвать украино-эстонское СП ООО "Оптима Фарм ЛТД". Компания,
заработавшая на госзакупках в 2017 году 53,5 млн грн., в первый год
реформирования нарастила свой "пакет" госзакупок более чем в 4 раза – до 223 млн
грн. Правда в 2019 году объем госзакупок
упал до 164,6 млн грн.
На фоне подобной ситуации с госзакупками усилия
Антимонопольного комитета Украины испортить жизнь лидерам фармрынка
представляются совершенно неопасными. Так, в августе Верховный суд окончательно
подтвердил штраф АМКУ для "Оптима-Фарм,
Лтд" – на 179 723 грн., "БАДМ-Б" – 905 655 грн. и "Людмила Фарм" – 25 712 грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости