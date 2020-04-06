Безработица в Украине на фоне новых вызовов: прогнозы, сценарии и необходимые меры спасения

В связи с пандемией, карантином и накатывающим экономическим кризисом, сотни тысяч, а то и миллионы украинцев могут лишиться работы. Отечественные рынок труда и в лучшие времена полноценно не обеспечивал спрос граждан на рабочие места, а с началом кризиса и возвращением в Украину многочисленных заробитчан положение лишь усугубляется. Издание "Комментарии" спрогнозировало вместе с экспертами ситуацию в зависимости от того, как долго продлится карантин, каков будет пик эпидемии и на какие меры пойдет правительство , а также искало рецепты "выздоровления".

Безработица в Украине в цифрах

Уровень безработицы в Украине и до накативших новых бед был одним из самых высоких в Европе. Согласно данным Госкомстата, на конец года он составлял 8,7% зарегистрированных безработных (1,6 миллиона человек). Для сравнения: в Чехии – 2,1%, в Германии – 3,1%.

Наша страна занимала к началу текущего года одно из последних мест по уровню занятости (52,7%). Количество занятого населения в возрасте в возрасте 15-70 лет составляло на конец прошлого года 16,4 млн человек.

В связи с новыми вызовами, новое же украинское правительство обновило макроэкономический прогноз при разработке изменений в госбюджет (их намерены принять на будущей неделе). Согласно ему, уровень безработицы вырастет на 1,3% до 9,4%. Но это – если ситуация не ухудшиться. Между тем, пик пандемии для Украины еще впереди. И как дело обернется, спрогнозировать крайне сложно.

Сокращение темпов роста валового продукта (ВВП) на 2% приводит к росту безработицы в среднем на 1%. И если ВВП Украины сократится в 2020 году, к примеру, на 5%, то уровень безработицы может вырасти на 2-2,5% от экономически активного населения. То есть, мы утратим еще примерно 400-500 тысяч уже созданных рабочих мест.

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 25-30 марта, свидетельствуют, что лишь 35% украинцев продолжают сейчас работать в обычном режиме.

Остальные перешли в дистанционный режим, находятся в отпуске по собственному желанию либо потеряли работу.

В то же время, в Торгово-промышленной палате Украины предупредили: первые две недели карантина оставили без работы от 500 до 700 тысяч украинцев. А вскоре счет пойдет на миллионы, ведь у большинства предприятий малого и среднего бизнеса (МиС) запас прочности – до середины апреля. Между тем, карантин у нас до 24-го и может быть продлен и на более долгий срок – в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Таким образом, отмечает президент ТПТУ Геннадий Чижиков, вскоре мы получим количество незанятых на уровне 2-2,2 млн человек.

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко признался изданию "Комментарии", что сегодня для себя он определяю точку невозврата, которая разделяет оптимистический сценарий и пессимистический. И проходит эта линия в середине мая.

"Напомню, ранее в Украине довольно обширно праздновали майские праздники вплоть до Дня Победы, что притупляло деловую активность на этот период. Даже если карантин прекратится 24 апреля, запустить экономику по щелчку пальцев не выйдет, – подчеркивает Игорь Чаленко. – Уже сегодня очевидно, что потеряли работу около миллиона граждан (о чём свидетельствует социология). Часть из них работали в теневой части экономики, соответственно, их не учитывает Госстат. И этот миллион прибавится к 1,5 млн безработных в Украине, вычисленных по методологии Международной организации труда (МОТ), то есть прирост уже составляет 65%. Прибавьте к этому числу сотни тысяч заробитчан, которые вернулись в последние дни".

В тоже время, отмечает эксперт, в службе занятости на учете официально стоят около 330 тысяч украинцев, которым предлагают не более 100 тысяч вакансий. Следовательно, государственная машина просто не готова предложить безработным достаточное количество рабочих мест.

Безработица в Украине: прогнозы не радуют

"В случае пессимистического исхода, если карантин будет до лета и дальше, количество безработных может исчисляться не 2,5 млн человек, а уже до восьми миллионов человек, – говорит руководитель ЦАиС. – Это те люди, которые сейчас сидят в отпуске за свой счет. Также напомню, что у этих людей запаса прочности буквально за месяц проживания. В связи с этим, вызовы перед государством будут на несколько порядков серьезнее, нежели сама опасность коронавируса. Могут начаться голодные акции протеста и бунты (вспомните походы шахтеров на Киев в 90-х). В свою очередь, потеря работы тянет за собой неуплату ЕСВ, а значит – пенсии платить в Украине будет нечем. Нас может ожидать неприятная перспектива повторить судьбу стран Латинской Америки. Но всё же я надеюсь на благоразумие властей, которые не должны допустить подобного падения".

В связи с "коронакризисом" сложилась ситуация, при которой безработица увеличивается в большинстве стран, потому что практически весь МиС и сфера услуг в условиях простоя перестали получать прибыль и закрылись. Сократился спрос, ограничены или прекращены транспортные связи, сократился экспорт, отмечает эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко.

"По этим причинам украинский бюджет за первые три недели марта недополучил 35% доходов, – подчеркивает эксперт. – Получше, если можно так выразиться, ситуация сложилась у рабочих государственного сектора и у остальных работающих официально, но отправленных по домам лиц, которые по закону в случае простоя будут получать 2/3 ставки. Однако и они могут подвергнуться сокращению. А бизнес для уменьшения издержек уже идет на увольнения. Если же ситуация затянется – количество безработных продолжит возрастать".

Ева Антоненко считает, что, если карантин затянется, большая часть бизнеса, особенно МиС, его просто не переживет.

"Крупный бизнес, хоть и с убытками, но выживет, и мы получим перераспределение большинства сфер в пользу укрупнения. Чтобы вернуться на рынок в новых сложившихся условиях, закрывшимся представителями бизнеса потребуются время и деньги, которых может не оказаться. То же касается и восстановления уровня потребления, – предупреждает эксперт УИП. – Я не люблю делать столь негативные прогнозы, но с условно посильными потерями в масштабах страны мы выйдем из кризиса, только если он закончится максимум к концу мая. В кратко- и среднесрочной перспективе при оптимистичном развитии ситуации новые рабочие места в значимом количестве создаваться не будут".

Безработица в Украине: фактор заробитчан

Отдельная тема – украинские заробитчане. Если недавно количество трудовых мигрантов из нашей страны неуклонно росло, то эпидемия пандемии внесла коррективы.

Усиление карантинных мер, закрытие границ, сворачивание ряда производств и рост безработицы в странах ЕС вынудили гастарбайтеров массово возвращаться на родину. В итоге вместе притока валюты, который они обеспечивали в последнее время, серьезно поддерживая украинский бюджет (президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отмечал, что 12 млрд долларов от заробитчан – это примерно 10% нашего ВВП), мы получили приток самих трудовых мигрантов. Пополняющих ряды безработных.

"Причина трудовой миграции из Украины – зарабатывание денег, вопрос чего остро стоял в стране еще до карантина. Приток рабочей силы необходим и оживляет экономику, когда в стране развивается промышленность, производство, нужны рабочие руки. А сейчас у нас период стагнации и проседания большинства секторов, которые и без того год из года увеличивали отток рабочей силы, – говорит Ева Антоненко. – После возврата домой заробитчане больше не смогут перечислять свои доходы семьям, а накопленные ими деньги также постепенно будут заканчиваться. А после завершения кризиса далеко не все наши трудовые мигранты смогут вернуться в страны, в которых работали до этого ввиду сокращения экономик этих стран. Поэтому стоит констатировать, что Украину может ожидать дальнейший рост безработицы и невозможность трудоустроить прибывших заробитчан".

Безработица в Украине: как будем "лечить"

Хочется верить, что наша власть видит накатывающий вал проблем. И готовит комплекс мер, чтобы снизить "сопутствующий ущерб".

И тут мало упростить получение пособия по безработице на период карантина (что сделал Кабмин) или же призывать (как президент) разоряющихся предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина, или же заверить (как премьер Денис Шмыгаль 1 апреля), что правительство разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

Нужны грамотные, разработанные на базе консультаций с ведущими отраслевыми экспертами, государственные программы для предотвращения массовой безработицы, поддержки отдельных граждан и в целом – бизнеса, экономики.

Пока их лишь обещают представить. Равно как "поработать" с Нацбанком касательно программы доступных кредитов, реально ослабить налоговое давление на тех, кто пытается выжить в нынешних экстремальных условиях. Но эти меры нужно было принимать еще "вчера".

Аналитические центры и эксперты периодически публикуют свои рекомендации.

В том числе подчеркивают, что приоритетом для государства должно быть максимальное сохранение занятости как единственного источника доходов для большинства населения. Чтобы получить необходимый для хотя бы относительной стабилизации финансовый ресурс, эксперты советуют:

– как можно быстрее завершить переговоры с МВФ (что позволит привлечь поддержку других официальных кредиторов), договорившись о направлении в бюджет существенной части займа;

– использовать по максимуму уже имеющиеся и доступные кредитные программы международных финансовых организаций (в частности, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк) для финансирования инвестиционных проектов;

– провести серьезный пересмотр госказны (запланирован на эту неделю), пересмотрев расходы по каждому из распорядителей бюджетных средств, сократив некритичные и максимально перенести финансирование незащищенных статей на вторую половину 2020 года;

– сделать Государственную службу занятости своеобразным хабом по перераспределению рабочей силы в те сектора, где ощущается нехватка работников (доставка товаров из магазинов и аптек на дом потребителям), привлекать временно незанятых людей на оплачиваемые общественные работы, включая доставку товаров первой необходимости и лекарств одиноким пожилым людям и семьям, находящимся в самоизоляции;

– обеспечить максимальную концентрацию как государственных, так и частных инвестиционных ресурсов, направив их на капитализацию социальной системы, поддержку структурной перестройки экономики в контексте нового технологического уклада. Речь, фактически, о построении условно замкнутого, национального экономического кластера;

– пересмотреть правила карантина, чтобы предприятия, деятельность которых не связанна с концентрацией больших групп людей в ограниченных помещениях, смогли снова работать и платить полноценные зарплаты, соблюдая при этом правила повышенной личной антивирусной защиты.

"Сегодня главным фактором поддержки должны быть как единоразовая социальная помощь в размере минимальной заработной платы всем экономически активным гражданам, так и дополнительные налоговые льготы особенно для малого и среднего бизнеса, – уверен Игорь Чаленко. – Очевидно, что нуждается в корректировке программа "5-7-9", чтобы позволить безработным начать свой микробизнес. Также не нужно забывать о национальных инфраструктурных проектах, например, строительство дорог. Такие объекты позволяют обеспечить весомое количество рабочих мест".

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило отмечает, что в отношении социальной защиты работников приостановленных предприятий определенные решения уже приняты. Среди них:

– выплата пособия по безработице с первого дня обращения,

– упрощение процедуры такого обращения,

– дотирование предприятий, вынужденных остановить работу, для выплат пособий работникам.

"Но не решен ряд важных вопросов, – подчеркивает Ярослав Жалило. – Физлицам-предпринимателям (ФЛП), которые лишились заработка, следует предоставить возможность временно регистрироваться в Госслужбе занятости как безработным без закрытия ФЛП. Также у нас есть люди, имевшие неформальную занятость и теперь ее лишившиеся. Плюс – вернувшиеся из-за рубежа трудовые мигранты. Эти группы специфичны тем, что их могут не включить в сети соцзащиты. Они могут столкнуться с трудностями при постановке на учет как безработные, так как были с него ранее сняты как не ищущие работу. Так что нужны специальные меры по реинтеграции этих категорий в системы соцподдержки".

Но эти компенсационные меры, уверен эксперт, могут применяться только ограниченное время.

"Украинская экономика не имеет достаточного ресурса, чтобы уходить в "глухой карантин" по примеру ряда стран, – отмечает Ярослав Жалило. – Поэтому правительству необходимо срочно внедрять процедуры, которые позволили бы обеспечивать функционирование экономики – не только жизнеобеспечивающих сегментов, но и выполнение экспортных контрактов, реализацию важных инфраструктурных проектов".

По мнению эксперта, развитие эпидемической ситуации в ближайшие недели покажет, на какие возможные компромиссные решения можно пойти, не подвергая опасности жизнь людей.





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