Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.04.2020

BTC/USD

6278.92

ETH/USD

132.59

LTC/USD

38.39

НБУ 01.04.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Более половины украинцам сбережений хватит едва ли на месяц карантина – опрос
НОВОСТИ Все новости

Более половины украинцам сбережений хватит едва ли на месяц карантина – опрос

Как показал опрос, 32% украинцев во время карантина находятся в отпуске по собственному желанию

сегодня, 14:50
Автор:

• Таисия Ерохина

Более половины украинцам сбережений хватит едва ли на месяц карантина – опрос

Менее месяца за счет сбережений смогут жить 60% украинцев, при условии прекращения получения доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 25-30 марта.

Тогда как 16% опрошенных отметили, что денежных запасов им хватит на пару месяцев, 7% - до трех месяцев, 6% - до полугода, а 3% - до года и более. Сообщается, что у 42% украинцев есть защитные маски в достаточном количестве, у 39% - их недостаточно, а у 19% - нет вообще. Также 57% украинцев в достаточном количестве обеспечены дома дезинфицирующими средствами, еще у 29% они есть, но недостаточно, а у 14% - нет. Кроме того, достаточно защитных перчаток у 40% респондентов, мало - 23%, нет вообще - 37%.

Согласно опросу, две трети украинцев имели работу до введения карантина. Среди них 35% продолжают работать в обычном режиме, 29% - перешли в дистанционный режим, 32% - находятся в отпуске по собственному желанию и только 4% потеряли работу.

Отметим, что большинство опрошенных – 80% – переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей участников опроса волнуются, что не смогут купить необходимые лекарства, а почти половина – необходимых продуктов. Кроме того, 25% взволнованы из-за того, что придется отменить важные события или поездки.

Ранее "Комментарии" сообщили, что каждый десятый украинец не придерживается карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_na_karantine_monitoring_obschestvennyh_nastroeniy.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...