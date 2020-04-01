Каждый десятый украинец не придерживается карантина – опрос

Большинство украинцев – 87% – видят реальную угрозу распространения коронавируса в стране, тогда как в начале карантина таких людей было 73%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 25-30 марта.

Так, введение чрезвычайного положения в Украине поддержало было 49% опрошенных, а 43% - против таких мер. При этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, страйков, митингов в условиях ЧП. Кроме того, 71% украинцев не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области. Также 65% поддерживают возможное ограничение движения транспортных средств, а 58% - объявление комендантского часа в городах. Но большинство – 80% – выступили против предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях ЧП.

Согласно опросу, 74% считают необходимым ввести штрафы для людей за нарушение карантина, а 19% - против такой наказаний. Так, 58% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными, 28% - слишком мягкими, 6% - слишком жесткими. Интересно, что 34% считают, что власть должна возвращать всех граждан домой после закрытия границы, 24% - выступили за выборочное возвращение, а 34% отметили, что вообще не нужно никого возвращать после закрытия границы.

Как показал опрос, более половины опрошенных ограничили выход из дома в связи с карантином, еще треть - соблюдают частичные ограничения, а каждый десятый - не придерживается карантина. Сообщается, что 18% опрошенных выходят из дома несколько раз в день, 31% - один раз в день. Тога как 43% покидают дом только раз в несколько дней, а 7% - вообще стараются не выходить. Основные причины выхода на улицу: поход в магазин за продуктами (73%), на работу и в аптеку (по 28%), прогулка, спорт и выгул питомцев (по 5-7%), встречи с друзьями и визиты к врачу (по 3-4%).

Ранее "Комментарии" сообщали, что коронавирус уже ударил по кошелькам 60% украинцев, согласно соцопросу.

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