Коронавирус уже ударил по кошелькам 60% украинцев – социологи

Соцопрос показал, что 60% украинцев отметили финансовые потери из-за пандемии коронавируса и карантина. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского национально-репрезентативного исследования по эпидемии СOVID-19, сообщает исследовательское агентство Info Sapiens.

Так, 38% взрослых украинцев (то есть старше 18-ти лет – ред.) заметили уменьшение регулярного дохода семьи вследствие эпидемии. Тогда как 16% заявили о полной потере дохода. Еще 14% сообщили о потере работы, а 10% - финансовых убытках (например, из-за сдачи билетов). В целом 60% украинцев назвали по меньшей мере один вид финансовых потерь.

Отмечается, что около половины украинцев, которые до карантина ходили на работу или учебу, сейчас этого не делают. Тогда как четверть из них продолжили работать или обучаться дистанционно.

В сообщении говорится, что среди тех, кто работал до карантина, только 46% за март получат заработок в полном объеме. У 34% опрошенных будет зарплата в меньшем объеме, чем ожидалось до карантина. А еще 10% потеряли работу из-за карантина. Другие – с ответом не определились.

Добавим, что опрос был проведен 25-29 марта с помощью телефонных интервью.

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