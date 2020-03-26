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Исторический рекорд: более 3 млн американцев попросили пособия по безработице из-за коронавируса

За неделю в США более 3 млн жителей зарегистрировались для получения пособий по безработице

сегодня, 16:59
Автор:

• Таисия Ерохина

Исторический рекорд: более 3 млн американцев попросили пособия по безработице из-за коронавируса

В США число людей, не имеющих работы, за неделю выросло до рекордно высокого уровня, так как экономика оказалась в тупике из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Так, по данным Департамента труда, около 3,3 миллиона человек зарегистрировались для получения пособий по безработице за неделю, закончившуюся 21 марта. Сообщается, что предыдущий рекорд был установлен в 1982 году: тогда количество заявок на пособие по безработице достигло 695 000.

Такая ситуация обусловлена закрытием по всей стране ресторанов, кинотеатров, отелей и спортзалов. Кроме того, автомобильные фирмы прекратили производство, а авиаперевозки резко упали. По словам экономистов, пятая часть рабочей силы находится в какой-либо форме блокировки. Государственные чиновники, которые обрабатывают заявки на пособие по безработице, сообщают, что их переполняют запросы на получение пособий, что, по словам аналитиков, означает, что ситуация может быть даже хуже, чем данные, представленные в настоящее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что около 25 млн человек в мире могут остаться без работы из-за коронавируса.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-52050426
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