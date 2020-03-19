Около 25 млн человек в мире могут остаться без работы из-за коронавируса

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Пандемия коронавируса уже приносит огромные убытки крупнейшим компаниям и богатейшим людям в мире. По оценкам Международной организации труда (МОТ), почти 25 млн человек могут лишиться рабочих мест. Об этом говорится на сайте МОТ.
По данным экспертов, пандемия серьезно повлияет на глобальный мир труда: миллионы людей останутся без работы, или же им придется перевести деятельность в режим неполной занятости. Так, в сообщении говорится о так называемой "рабочей бедности".
"Однако если мы увидим скоординированную на международном уровне политическую реакцию, как это произошло во время мирового финансового кризиса 2008/9 года, то влияние на глобальную безработицу может быть значительно ниже", - считают в МОТ.
Поэтому организация предлагает действовать по трем основным направлениям: защита работников на рабочем месте, стимулирование экономики и занятости, а также поддержка рабочих мест и доходов. В частности, речь идет о расширении социальной защиты, временной работе, оплачиваемом отпуске, а также финансовых и налоговых льготах.
Добавим, что мировой финансовый кризис 2008-2009 годов увеличил глобальную безработицу на 22 млн.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нидерландах организовали сбор средств для секс-работниц, которые потеряли работу из-за коронавируса.
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