В Нидерландах организовали сбор средств для секс-работниц, которые потеряли работу из-за коронавируса

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Правительство Нидерландов решило закрыть клубы секс-услуг в знаменитом районе "Красных фонарей" в связи с эпидемией коронавируса, поскольку число зараженных уже превысило 1500 человек. В связи с ограничениями, большинство женщин с низкой социальной ответственностью потеряли основной источник дохода. На этом фоне один из сочувствующих граждан создал платформу по сбору средств для путан, которые пострадали в результате закрытия борделей. Проект уже успел собрать более 5 тыс. долларов и поступления продолжаются.
"Эти работники не имеют фиксированного дохода, они не получают оплачиваемый отпуск по болезни и не имеют сбережений, чтобы прибегнуть к таким основам, как покупка продуктов питания или лекарства", - указано на странице по сбору средств.
Отметим, что по оценкам специалистов в Нидерландах насчитывается около 25 тыс. секс-работниц, однако это число может быть существенно выше, поскольку многие из эскортниц работают неофициально.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине безработные получат средства на открытие бизнеса.
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