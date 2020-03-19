Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.03.2020

BTC/USD

5407.98

ETH/USD

118.73

LTC/USD

34.77

НБУ 19.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа В Нидерландах организовали сбор средств для секс-работниц, которые потеряли работу из-за коронавируса
НОВОСТИ Все новости

В Нидерландах организовали сбор средств для секс-работниц, которые потеряли работу из-за коронавируса

Для безработных путан уже собрали более 5 тыс. долларов

сегодня, 10:55
Автор:

• Сергей Медведев

В Нидерландах организовали сбор средств для секс-работниц, которые потеряли работу из-за коронавируса

Правительство Нидерландов решило закрыть клубы секс-услуг в знаменитом районе "Красных фонарей" в связи с эпидемией коронавируса, поскольку число зараженных уже превысило 1500 человек. В связи с ограничениями, большинство женщин с низкой социальной ответственностью потеряли основной источник дохода. На этом фоне один из сочувствующих граждан создал платформу по сбору средств для  путан, которые пострадали в результате закрытия борделей. Проект уже успел собрать более 5 тыс. долларов и поступления продолжаются. 

"Эти работники не имеют фиксированного дохода, они не получают оплачиваемый отпуск по болезни и не имеют сбережений, чтобы прибегнуть к таким основам, как покупка продуктов питания или лекарства", - указано на странице по сбору средств.

Отметим, что по оценкам специалистов в Нидерландах насчитывается около 25 тыс. секс-работниц, однако это число может быть существенно выше, поскольку многие из эскортниц работают неофициально.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине безработные получат средства на открытие бизнеса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sexwork-trfn/dutch-sex-worker-sets-up-funding-appeal-as-coronavirus-closes-brothels-idUSKBN2133PM
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...