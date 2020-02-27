Украинские безработные получат средства на открытие собственного бизнеса

В Украине реализуются проекты по содействию развития предпринимательства. Одной из таких программ является инициатива Государственной службы занятости, которая предполагает выплату пособия безработным целевого назначения. Об этом сообщили в Министерстве экономразвития.

Так, согласно планам ведомства, безработные, зарегистрированные в службе занятости, могут претендовать на единоразовую выплату гранта на открытие собственного дела. Максимальный размер выплаты при этом составит 90 тыс. гривень. Средний же размер предполагается на уровне 46 тыс. грн.

"Средства, выплаченные безработному единовременно для организации предпринимательской деятельности, возвращать будет не нужно", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что на реализацию данной программы выделено 386 млн грн в 2020 году, что выше предыдущего финансирования в 2019 году в 4,7 раза, - тогда на соответствующие выплаты было выделено 82,2 млн грн.

Как сообщал портал "Комментарии", в марте минимальные выплаты по безработице вырастут на 170 гривен.

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