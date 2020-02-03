Безработным украинцам будут больше платить

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В марте минимальные выплаты по безработице вырастут на 170
гривен. Об этом сообщили в Фонде социального
страхования населения, сообщает “1+1.
По его словам, сумма,
которая ранее составляла 1630 гривен, теперь увеличится до 1800 гривен. Такие
средства будут назначаться людям с учетом заработной платы и страхового стажа,
которые у них были.
Он отметил, что пенсионный фонд обнародовал данные о выплатах. 60% украинских пенсионеров получают до трех тысяч гривен пенсии, и только каждый 10 украинец, вышедший на заслуженный отдых, получает до 10 тысяч. По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3 тысячи 82 гривны.
Как сообщало издание "Комментарии", Министерствоэкономики объяснило, почему в декабре уровень безработицы среди украинских
граждан вырос на 17% в сравнении с ноябрем, что зафиксировано в реестре
Государственной службы занятости.
Понятие "уровень
безработицы" и "уровень зарегистрированной безработицы" не
являются тождественными. Только 22% всех безработных обращаются за услугами в
Государственную службу занятости. То есть статус зарегистрированного
безработного имеет только каждый 5-й безработный украинец, а следовательно,
количество безработных значительно больше количества зарегистрированных
безработных".
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