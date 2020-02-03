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Безработным украинцам будут больше платить

Тем, кто не работает, повысили выплаты

сегодня, 08:51
Автор:

• Наталья Шевченко

Безработным украинцам будут больше платить

В марте минимальные выплаты по безработице вырастут на 170 гривен. Об этом сообщили в Фонде социального страхования населения, сообщает “1+1.

 По его словам, сумма, которая ранее составляла 1630 гривен, теперь увеличится до 1800 гривен. Такие средства будут назначаться людям с учетом заработной платы и страхового стажа, которые у них были.

Он отметил, что пенсионный фонд обнародовал данные о выплатах. 60% украинских пенсионеров получают до трех тысяч гривен пенсии, и только каждый 10 украинец, вышедший на заслуженный отдых, получает до 10 тысяч. По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3 тысячи 82 гривны.

Как сообщало издание "Комментарии", Министерствоэкономики объяснило, почему в декабре уровень безработицы среди украинских граждан вырос на 17% в сравнении с ноябрем, что зафиксировано в реестре Государственной службы занятости.

 Понятие "уровень безработицы" и "уровень зарегистрированной безработицы" не являются тождественными. Только 22% всех безработных обращаются за услугами в Государственную службу занятости. То есть статус зарегистрированного безработного имеет только каждый 5-й безработный украинец, а следовательно, количество безработных значительно больше количества зарегистрированных безработных".

 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/bezrabotnym-ukraincam-budut-platit-na-170-griven-bolshe-1485108.html
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