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Названа основная причина роста безработицы среди украинцев

Увеличение безработицы связано с сезонностью работы в селах

21 января 2020, 16:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

Министерство экономики объяснило, почему в декабре уровень безработицы среди украинских граждан вырос на 17% в сравнении с ноябрем, что зафиксировано в реестре Государственной службы занятости. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, в декабре регистрацию на поиск работы подали 338,2 тысячи человек, что свидетельствовало о приросте незанятого населения и это обосновывается традиционным сезонным явлением. Ведь, как известно, ряд профессий в селах и аграрных хозяйствах минимально задействованы в зимний период, зато будут задействованы во время посевов и сбора урожая.

"Подавляющее большинство сельского населения вовлечено в сектор сельского хозяйства, который имеет сезонный характер. А следовательно с окончанием сезона полевых работ такие работники склонны становиться на учет в Государственной службе занятости на период временной безработицы к началу нового сезона полевых работ. Это и приводит к такому заметному увеличению количества зарегистрированных безработных в конце года", - указали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Кроме того здесь же отмечают, что понятие "уровень безработицы" и "уровень зарегистрированной безработицы" не являются тождественными. Только 22% всех безработных обращаются за услугами в Государственную службу занятости. То есть статус зарегистрированного безработного имеет только каждый 5-й безработный украинец, а следовательно, количество безработных значительно больше количества зарегистрированных безработных".

"Стоит обратить внимание, что уровень безработицы в Украине, по методологии Международной организации труда, за 9 месяцев 2019 года снизился до 8,1% по сравнению с 8,6% за 9 мес. 2018 года", - резюмировали в Минэкономики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о количестве безработных людей во всем мире.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/minekonomiki-poyasnili-rost-bezrabotitsy-1579616163.html
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