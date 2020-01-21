Названо число безработных во всем мире

Международная организация труда (МОТ) ООН обнародовала статистику безработных или частично занятых по всему миру. Согласно данным организации, в мире 470 миллионов людей не трудоустроены, а 285 миллионов человек во всем мире считаются не полностью занятыми. То есть они либо работают меньше, чем хотят, либо бросили искать работу, сообщает AFP.

МОТ отметила, что это почти полмиллиарда человек, что составляет 13 процентов от общей численности рабочей силы в мире. Ожидается, что в этом году число людей, зарегистрированных в качестве безработных, вырастет до 190,5 млн.



На протяжении последнего десятилетия уровень безработицы остается относительно стабильным. Не исключается, что число безработных будет увеличиваться по мере того, как замедляющаяся экономика приводит к сокращению рабочих мест.

Как сообщал портал "Комментарии", около 40% украинцев покидают место работы по собственному желанию, а 10% - становятся безработными после окончания вузов. Также мы писали о том, что в прошлом году увеличилось пособие по безработице и оно составило 8408 гривен в месяц, вместо 8028 грн, т.е - 4 прожиточных минимума.



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