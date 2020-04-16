Конец нефтяной войне: победители, проигравшие и возможные последствия сделки ОПЕК+

Страны ОПЕК+ договорились сократить объёмы добычи нефти на 19 млн баррелей до мая 2022 г. Такое решение приняли с целью остановить снижение мировых цен на чёрное золото. Новым договорённостям предшествовал месяц острых противоречий между Москвой и Эр-Риядом. В ответ на нежелание России сократить добычу на 1,5 млн баррелей в месяц, Саудовская Аравия и ряд стран Персидского залива резко нарастили производство нефти с начала весны. В конце марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, в то время как цена на нефть марки Urals опустилась до 13 долл. за баррель (впервые с 1999 г.). Журналисты "Комментариев" разбирались в деталях достигнутых договорённостях и их последствиях.



Условия новой сделки ОПЕК+

В связи с карантином и запретом на проведение встреч и массовых мероприятий, переговоры в формате ОПЕК+ проходили в режиме видеоконференции с 9 по 12 апреля. Участниками договорённости являются 10 стран-членов ОПЕК (Саудовская Аравия, Ангола, Конго, Кувейт, Экваториальная Гвинея, ОАЭ, Алжир, Габон, Ирак, Нигерия) и 10 нефтедобывающих стран (Россия, Азербайджан, Мексика, Бахрейн, Малайзия, Оман, Казахстан, Судан, Бруней, Южный Судан). Они не входят в ОПЕК, но согласуют объёмы добычи с участниками. Формат ОПЕК+ существует с 2016 г. Сократить добычу нефти обязались страны Большой двадцатки, которые не принимают участия в ОПЕК+. Из стран-участниц ОПЕК в сделке не участвуют Иран и Венесуэла, которые сократили добычу черного золота под влиянием американских санкций, а также Ливия, где идёт гражданская война.

Согласно договорённостям, в мае и июне суточная добыча нефти должна сократиться на 23%, до 9,7 миллионов баррелей. С июля по декабрь 2020 г. объём добычи сократится на 8 миллионов баррелей. С января 2021 до мая 2022 г. добыча углеводородов снизится до 6 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия сократит объёмы добычи на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Ирак снизит добычу на миллион баррелей, а остальные 9 участников ОПЕК – на 4 миллиона баррелей. Россия сократит объёмы добычи нефти на столько, на сколько сократила Саудовская Аравия. США могут снизить добычу чёрного золота на 3 миллиона баррелей в сутки. Канада и Бразилия урежут производство на миллион баррелей в сутки каждая. Власти Норвегии также решили сократить объёмы добычи, но пока не афишируют насколько. Обновлённая сделка ОПЕК+ может быть досрочно расторгнута, в зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке.

Сделка ОПЕК+: Последствия для нефтяного рынка

Нет однозначного мнения насчёт эффективности новых договорённостей. Американские бизнес-эксперты Клэр Даффи и Джилл Дисис преуменьшают значение договорённостей, поскольку планируемое снижение добычи составит всего лишь 10% от мирового объёма поставок нефти. По мнению аналитиков, не учитывается снижение спроса на нефть в связи с пандемией коронавируса. Профицит нефти на мировом рынке увеличился с 3 до 20 миллионов баррелей, не только из-за увеличения Саудовской Аравией объёмов добычи, но и в связи со снижением потребления горючего из-за отмены транспортного сообщения, закрытия промышленных производств на время карантина.

По мнению аналитика Клиффорда Краусса, спрос на нефть в мире снизился на 35% и сокращения добычи на 9,7 миллионов в сутки недостаточно для стабилизации мировых цен. Эксперт полагает, что цены на нефть будут ниже 40 долл. за баррель в ближайшем будущем и не поднимутся до 100 долл. Аналитик банка Goldman Sachs Джеффри Хелли назвал сделку "исторически несущественной", поскольку сокращение добычи в оговоренных объёмах не позволит разгрузить переполненные нефтехранилища. В результате кризиса, мощности нефтебаз по всему миру переполнены, а для хранения излишков чёрного золота используют даже танкеры.

Другой точки зрения придерживается глава отдела аналитики норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Магнус Нисвин. По его мнению, новая сделка ОПЕК+ принесёт временное облегчение для энергетического сектора и мировой экономики. Клиффорд Краусс не сомневается, что сделка улучшит положение дел в экономиках стран Ближнего Востока и Африки, крупных нефтяных компаниях, которые являются местом работы для 10 млн чел. Новость о том, что Саудовская Аравия и Россия наконец-то договорились повлияла на подорожание фьючерсов на нефть марки Brent на 4% (почти до 33 долл.), на американскую нефть на 5% (почти до 24 долл.).

Сделка ОПЕК+: победители и проигравшие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новую сделку ОПЕК+ выгодной как для производителей, так и потребителей. Тем не менее, политолог-международник Георгий Кухалейшвили рассматривает ее как победу США и Саудовской Аравии в нефтяном споре с Россией. Эксперт считает, что вызванный аравийцами нефтяной кризис заставил Кремль согласиться на ещё большее сокращение объёмов добычи нефти (на 2,5 млн баррелей), чем от неё требовали на заседании ОПЕК+ 6 марта (1,5 млн баррелей). Россия возвращается к объёмам добычи 17-летней давности.

По всей видимости, компании "Роснефть" придётся отказаться от планов по увеличению добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. В 2019-21 гг. компания планировала ввести в эксплуатацию Эргинское, Западно-Эргинское, Чапровское и Новоендырское месторождения. Запасы новых месторождений "Роснефти" составляют 7 млн тонн.

Другая российская фирма, "Газпром нефть", открыла в январе 2020 г. два новых месторождения – Ягодное и Рощинское с запасами нефти 2 млн т и приступить к их разработке в течении ближайших двух лет. В 2020 г. "Газпром нефть" планировала добыть 8,5 млн тонн чёрного золота. Москва рассматривает американских производителей сланцевой нефти в качестве конкурентов на международных рынках и потому планировала нарастить объёмы производства. Вот только поправки в планы российских нефтяников внесли аравийцы, которые заинтересованы потеснить российские компании на рынке Европы и Китая.

Условия сделки не выгодны для Мексики, которая во время переговоров ОПЕК+ проявляла несговорчивость и отказалась сократить объёмы добычи нефти на 400 тысяч баррелей. Из-за кризиса мексиканская нефть обесценилась на 80%. Однако, достигнутые договорённости идут в разрез с планами президента Лопеса Обрадора увеличить объёмы добычи нефти и вернуть свою страну в обойму наиболее влиятельных игроков на мировом рынке. С 2004 по 2018 гг. объём добычи в Мексике сократился с 3,6 до 1,7 миллионов баррелей в сутки. Потому мексиканский лидер согласился сократить добычу не более чем на 100 тысяч баррелей в сутки. Кухалейшвили считает, что недавнее заседание ОПЕК+ продемонстрировало зависимость Мексики от США. Трамп навязал Обрадору свою "помощь".

Штаты обязались частично взять на себя долю Мексики и сократить добычу ещё на 250 тыс. баррелей нефти, в обмен на то, что мексиканцы вернут американцам долг, когда у них будет возможность. Данные объёмы не существенны для США, которые в прошлом году стали крупнейшим производителем нефти и поставляли на мировой рынок 13 млн баррелей в сутки. Строивший из себя чуть ли не лидера свободного мира Обрадор оказался на крючке хозяина Овального кабинета. Со временем США могут потребовать от Мексики финансировать строительство стены от нелегальных мигрантов на границе или же ввести импортные пошлины на мексиканские товары, сократить приём трудовых мигрантов, вопреки соглашению о зоне свободной торговли.

Завершение нефтяной войны и перспектива роста цен на энергоносители не выгодны основным покупателям нефти – Европе, Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Турции.

Кухалейшвили полагает, что новые договорённости выгодны не столько американским нефтяным компаниям, которым всё равно придётся сократить объёмы добычи нефти, сколько президенту США Дональду Трампу. Ведь он сумел убедить российского коллегу Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Салмана перейти от противостояния к диалогу. Ему удалось заработать себе очки накануне президентских выборов в ноябре и продемонстрировать себя в качестве лидера, способного защитить интересы американского нефтяного бизнеса, которому выгоден рост цен на энергоносители.

Как ранее сообщали "Комментарии", цены нефть вернулись к росту после исторической сделки ОПЕК+.

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