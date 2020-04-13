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Цены нефть вернулись к росту после исторической сделки ОПЕК+

На фоне роста цена на нефть мировые индексы снижаются в понедельник из-за паники, вызванной пандемией коронавируса

сегодня, 11:16
Автор:

• Татьяна Веремеева

Цены нефть вернулись к росту после исторической сделки ОПЕК+

Глобальные акции ослабли в понедельник, поскольку инвесторы готовятся к экономическому ущербу от пандемии коронавируса, в то время как цены на нефть выросли в неустойчивой торговле после знаковой сделки ОПЕК и ее союзников по сокращению производства. Об этом пишет Reutes.

Такие тенденции на рынках установились после того, как группа нефтедобывающих стран, известная как ОПЕК+, в которую входит Россия, согласилась сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, после четырех дней марафонских переговоров.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 3,9% – до 23,6 долл. за баррель, упав более чем на 3% – до 22,03 долл. за баррель – ранее в тот же день.

Международный бенчмарк Brent вырос на 2,7%  до 32,65 долл. за баррель, но торговался ниже дневных максимумов.

Цены на нефть упали более чем на 50% по сравнению с их январским пиком, поскольку новая пандемия коронавируса привела мировую экономику к застою и ударила по спросу на топливо.

Самый широкий индекс Азиатско-Тихоокеанских акций MSCI за пределами Японии потерял 0,3%. В то же время Nikkei подешевел на 1,9%.

Американские мини-фьючерсы S&P 500 упали на 1,4%, тем самым свели прибыль до месячного максимума ранее в ходе азиатской сессии. Финансовые рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга были закрыты для государственных праздников в понедельник, как и европейские рынки, такие как Великобритания, Германия и Франция.

Основные азиатские акции Японии выросли на 18% с четырехлетнего минимума, достигнутого примерно в середине марта после беспрецедентного глобального стимулирования. Но в этом году индекс снизился примерно на 18%, поскольку инвесторы не уверены, что худшее для рынков уже позади.

Ранее "Комментарии" писали, что после недельного марафона двусторонних переговоров и четырехдневных видеоконференций с министрами экономики со всего мира, включая альянс ОПЕК+ и Большую двадцатку, наконец удалось достичь соглашения о преодолении последствий глобальной пандемии для спроса на нефть.


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Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-global-markets/oil-gains-on-opec-deal-stocks-stymied-by-pandemic-worries-idUKKCN21U0YK?il=0
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