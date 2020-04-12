Война цен на нефть заканчивается исторической сделкой ОПЕК+ по сокращению добычи

После недельного марафона двусторонних переговоров и четырехдневных видеоконференций с министрами экономики со всего мира, включая альянс ОПЕК+ и Большую двадцатку, наконец удалось достичь соглашения о преодолении последствий глобальной пандемии для спроса на нефть. Об этом пишет Bloomberg.



ОПЕК+ сократит добычу на 9,7 миллиона баррелей в день – немного ниже первоначального предложения в 10 миллионов. США, Бразилия и Канада внесут еще 3,7 миллиона баррелей по мере снижения их добычи. Мексика, судя по всему, одержала дипломатическую победу, поскольку от нее потребуется сократить добычу всего на 100 тыс. баррелей в сутки.

Поскольку вирус парализует воздушные и наземные перевозки, спрос на бензин падает, а цены на сырую нефть упали до 18-летних минимумов. Это поставило под угрозу будущее американской сланцевой промышленности и стабильность нефтезависимых государств, а также создало дополнительные проблемы для центральных банков, борющихся с последствиями пандемии коронавируса.

Сейчас, когда страны по всему миру расширяют свои ограничения, растет количество жертв коронавируса и растет безработица в Америке, нефтяной рынок гораздо больше озабочен потреблением, чем предложением. Сама ОПЕК признала эту проблему, а ее главный министр предупредил, что фундаментальные показатели спроса были ужасающими.

Сырая нефть WTI подешевела более чем на 9% в четверг, поскольку трейдеры ожидали, что глобального сокращения добычи ждать не стоит.

Чтобы сделка была заключена, президент США Дональд Трамп должен был вмешаться, после того как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от этих условий. Двусторонние переговоры между Саудовской Аравией и Мексикой продолжались в течение всех выходных, и Мексика, похоже, добилась своего.

ОПЕК+ добивалась от производителей из группы 20 сокращения добычи на 5 млн баррелей в день. Группа, однако, не упомянула никаких ограничений в своем коммюнике по итогам заседания в пятницу, только заявив, что она примет меры для обеспечения стабильности.

Ранее "Комментарии" писали, что ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны собрались в воскресенье в попытке заключить сделку о самом большом сокращении добычи нефти за всю историю, которое составит 10% мирового предложения, после того как их усилия по поддержке цен на нефть на фоне пандемии коронавируса были заблокированы Мексикой.

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