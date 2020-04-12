ОПЕК и Россия вновь собрались, чтобы согласовать крупнейшее в истории сокращение добычи нефти

ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны собрались в воскресенье в попытке заключить сделку о самом большом сокращении добычи нефти за всю историю, которое составит 10% мирового предложения, после того как их усилия по поддержке цен на нефть на фоне пандемии коронавируса были заблокированы Мексикой. Об этом пишет Reuters.



Группа, известная как ОПЕК+, должна была начать видеоконференцию в 16:00 по киевскому времени.

В четверг ОПЕК+ обозначила планы сократить добычу более чем на пятую часть, или на 10 млн баррелей в сутки, но Мексика отказалась от сокращения добычи, которое ее просили сделать, отложив подписание окончательного соглашения.

ОПЕК+ также заявила, что она хочет, чтобы производители вне группы, такие как США, Канада, Бразилия и Норвегия, сократили еще на 5% или 5 миллионов баррелей в сутки.

Канада и Норвегия сигнализировали о готовности сократить добычу, а Соединенные Штаты, где законодательство затрудняет работу в тандеме с картелями, такими как ОПЕК, заявили, что их добыча резко упадет сама по себе в этом году из-за низких цен.

Глобальный спрос на нефть, по оценкам экспертов, упал на треть, поскольку более 3 миллиардов человек заблокированы в своих домах из-за вспышки коронавируса.

15-процентного сокращения предложения может быть недостаточно, чтобы остановить снижение цен, предсказывали на прошлой неделе банки Goldman Sachs и UBS, заявив, что цены на Brent упадут до 20 долл. за баррель с 32 долл. в настоящее время и 70 долл. в начале года.

Ранее "Комментарии" писали, что цены на нефть снизились в четверг после резкого роста на 10%. Причиной снижения цен стала негативная реакция на соглашение о сокращении поставок между членами ОПЕК и ее союзниками в ответ на глобальный обвал спроса на топливо из-за пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!